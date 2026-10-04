Ζαγοράκης και Ματέους μαζί στη Θεσσαλονίκη: Η συνάντηση δύο θρύλων με φόντο το Ελλάδα – Γερμανία

Ο αρχηγός της Εθνικής του 2004 και ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 1990 συναντήθηκαν στη Θεσσαλονίκη για την παρουσίαση της συνεργασίας του Θόδωρου Ζαγοράκη με την Interwetten, μιλώντας για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον των δύο εθνικών ομάδων.

Δύο εμβληματικές μορφές του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, δύο αρχηγοί που οδήγησαν τις εθνικές ομάδες των χωρών τους στην κορυφή, συναντήθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής (4/10) στη Θεσσαλονίκη, λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Γερμανία στην Τούμπα, για την 4η αγωνιστική του UEFA Nations League.

Ο Θόδωρος Ζαγοράκης και ο Λόταρ Ματέους βρέθηκαν στο ξενοδοχείο «Μακεδονία Παλλάς», στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για την παρουσίαση της συνεργασίας του αρχηγού της πρωταθλήτριας Ευρώπης του 2004 με την Interwetten, έχοντας πολλά να θυμηθούν από τη δική τους ποδοσφαιρική διαδρομή, αλλά και να πουν για τη σημερινή εικόνα των δύο εθνικών ομάδων.

Ο Ζαγοράκης, νέος brand ambassador της Interwetten, είχε στο πλευρό του τον Γερμανό παγκόσμιο πρωταθλητή του 1990 και κάτοχο της Χρυσής Μπάλας, ο οποίος συνεργάζεται εδώ και χρόνια με την εταιρεία. Στη συνέντευξη Τύπου τοποθετήθηκε επίσης ο Country Director της Interwetten, Μάριος Λευκαρίτης, αναφερόμενος στη σημασία της νέας συνεργασίας και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις φιλανθρωπικές δράσεις που θα τη συνοδεύσουν.

Λευκαρίτης: «Μια απόφαση που χρειάστηκε μόλις πέντε λεπτά»

Ο Μάριος Λευκαρίτης εξήγησε ότι η απόφαση για τη συνεργασία με τον Θόδωρο Ζαγοράκη ήταν από τις πιο εύκολες που χρειάστηκε να πάρει τα τελευταία χρόνια, τονίζοντας πως το συγκεκριμένο εγχείρημα έχει και ουσιαστικό κοινωνικό χαρακτήρα.

«Η απόφασή μας να συνεργαστούμε, μετά τον Lothar Matthaeus και με τον Θόδωρο Ζαγοράκη, αποδείχθηκε η πιο εύκολη και γρήγορη που έχω κάνει τα τελευταία χρόνια. Δεν χρειάστηκε περισσότερα από 5 λεπτά.

Η συνεργασία μας, πέρα από το προφανές όφελος της προβολής για την εταιρεία μας, είναι για εμάς μια πράξη ευθύνης και προσφοράς. Θα δώσουμε μεγάλη έμφαση στις φιλανθρωπικές δράσεις. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε ενεργά στη συνέχιση και κυρίως στην ποιοτική λειτουργία του σταθμού, ενισχύοντας τις παραγωγές, τις δράσεις και τα προγράμματά του».

Ζαγοράκης: «Ο Ματέους ήταν το πρότυπό μου, τον θαύμαζα από μικρό παιδί»

Ο Θόδωρος Ζαγοράκης αναφέρθηκε αρχικά στη συνεργασία του με την Interwetten και στη σημασία που έχει για τον ίδιο η εμπιστοσύνη, ενώ δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον Λόταρ Ματέους, αποκαλύπτοντας ότι ο Γερμανός υπήρξε ένα από τα ποδοσφαιρικά του πρότυπα.

«Από την πρώτη μέρα της συνεργασίας μου με την Interwetten, νιώθω ότι υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού.

Σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε σε μια τόσο καλά οργανωμένη εκδήλωση και πραγματικά χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ.

Όπως πάντα σε μια οικογένεια, σε μια ομάδα, στόχος μου είναι ένας: να πετύχει και αυτό το εγχείρημα που έχετε ξεκινήσει εδώ, όπως ακριβώς έκανα και ως ποδοσφαιριστής και αρχηγός στις ομάδες που έπαιξα.

Όταν μιλάμε για Interwetten, μιλάμε για ευθύτητα, για σοβαρότητα, για αξιοπιστία και όταν μπαίνεις σε μια σχέση με μια στοιχηματική εταιρεία αυτά είναι τα ζητούμενα για να δημιουργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης. Με την Εθνική έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε τη Γερμανία και τώρα θέλουμε να το κάνουμε ξανά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζαγοράκης.

Στη συνέχεια έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Γερμανό θρύλο:

«Θέλω να κάνω μία ιδιαίτερη αναφορά στον θρύλο του γερμανικού και παγκόσμιου ποδοσφαίρου και επίσημο συνεργάτη της Interwetten, τον Lothar Matthaeus, που για μία ακόμα φορά βρίσκεται στη χώρα μας. Για εμένα ο Λόταρ είναι ένας θρύλος και ήταν το πρότυπό μου. Τον θαύμαζα από μικρό παιδί. Η Interwetten είναι μία από τις πρώτες εταιρείες που από το 1998 επέλεξε να δραστηριοποιηθεί στη χώρα μας και πιστεύω ότι δικαιώθηκε».

Ο αρχηγός της πρωταθλήτριας Ευρώπης του 2004 στάθηκε και στη σημερινή γενιά της Εθνικής Ελλάδας, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για τις δυνατότητές της και την επιθυμία να δει ξανά τη «γαλανόλευκη» σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης.

«Είναι μία φουρνιά που έχει τρομερό ταλέντο. Υπάρχουν πολλά παιδιά με ποιότητα και αυτό που όλοι θέλουμε είναι να δούμε ξανά την Εθνική Ελλάδας σε μία μεγάλη διοργάνωση», σημείωσε.

Ματέους: «Ήμουν στο γήπεδο όταν η Ελλάδα κατέκτησε το Euro το 2004»

Ο Λόταρ Ματέους, από την πλευρά του, μίλησε με θερμά λόγια για τη συνεργασία του με την Interwetten, η οποία μετρά πλέον αρκετά χρόνια, υπογραμμίζοντας τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί.

«Μετά από τόσα χρόνια συνεργασίας με την Interwetten, νιώθω πλέον ότι είμαστε μια οικογένεια, με μια σχέση εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε σε μια τόσο καλά οργανωμένη εκδήλωση και πραγματικά χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ.

Όπως πάντα σε μια οικογένεια, σε μια ομάδα, τα δίνω όλα για την Interwetten, και τα δίνω όλα για να πετύχει και αυτό το εγχείρημα που έχετε ξεκινήσει εδώ, όπως ακριβώς έκανα και ως ποδοσφαιριστής και αρχηγός στις ομάδες που έπαιξα.

Όταν μιλάμε για Interwetten, μιλάμε για ευθύτητα, για σοβαρότητα, για αξιοπιστία και όταν μπαίνεις σε μια σχέση με μια στοιχηματική εταιρεία αυτά είναι τα ζητούμενα για να δημιουργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης».

Η κουβέντα, όπως ήταν αναμενόμενο, πήγε και στις δύο μεάλες ποδοσφαιρικές στιγμές που σημάδεψαν την καριέρα των δύο ανδρών. Την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από τη Γερμανία το 1990 και τον ελληνικό θρίαμβο στα γήπεδα της Πορτογαλίας το 2004.

Ο Ματέους αποκάλυψε ότι είχε παρακολουθήσει από κοντά την κατάκτηση του Euro από την Ελλάδα, θυμούμενος την παρουσία του Ότο Ρεχάγκελ στον πάγκο της «γαλανόλευκης».

«Χάρηκα πάρα πολύ με το Euro που κατέκτησε η Ελλάδα. Ήμουν στο γήπεδο και το θυμάμαι πολύ καλά. Ήταν μία μεγάλη στιγμή και υπήρχε τεράστια χαρά. Και φυσικά στον πάγκο της Ελλάδας βρισκόταν τότε ο Ότο Ρεχάγκελ», τόνισε ο Γερμανός θρύλος.

«Οι νίκες με Σερβία και Γερμανία δείχνουν την ποιότητα της Ελλάδας»

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 1990 στάθηκε ιδιαίτερα και στη σημερινή εικόνα της Εθνικής Ελλάδας, επισημαίνοντας ότι διαθέτει ποδοσφαιριστές με σημαντικές παραστάσεις από το υψηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όπως ανέφερε, η παρουσία Ελλήνων διεθνών σε μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ και κορυφαία πρωταθλήματα αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την εξέλιξη και τη δυναμική του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, ενώ έκανε ειδική αναφορά στις μεγάλες νίκες απέναντι στη Σερβία και τη Γερμανία.

«Η Ελλάδα είναι μία πολύ δυνατή ομάδα. Έχει ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι νίκες απέναντι στη Σερβία και τη Γερμανία δείχνουν την ποιότητα που έχει αυτή η ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η παρουσία των δύο σπουδαίων πρώην ποδοσφαιριστών στη Θεσσαλονίκη, λίγες ώρες πριν από το Ελλάδα – Γερμανία στην Τούμπα, έδωσε την ευκαιρία για μια ξεχωριστή ποδοσφαιρική συνάντηση, με τις αναμνήσεις από το 1990 και το 2004 να έχουν την τιμητική τους και τους δύο άλλοτε αρχηγούς να εκφράζουν την εμπιστοσύνη τους στη νέα γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου.