Αυτός θα σταθεί στον δρόμο της Ελλάδας: Ποιος είναι ο Γιόνας Ούρμπιγκ

Ο Γιόνας Ούρμπιγκ δεν χρειάστηκε να επέμβει πολλές φορές απέναντι στη Σερβία. Κόντρα στην Ελλάδα, ωστόσο, θα πάρει ξανά την ευκαιρία του.

Ο Γιούργκεν Κλοπ είχε προαναγγείλει ότι στα πρώτα παιχνίδια του στον πάγκο της Γερμανίας θα ανοίξει την πόρτα σε πρόσωπα, ιδέες και δοκιμές. Στη θέση του τερματοφύλακα, όμως, η περίοδος των πειραματισμών ίσως αποδειχθεί μικρότερη απ’ όσο αναμενόταν. Γιατί ο Γιόνας Ούρμπιγκ, στα 23 του χρόνια, αρχίζει να κερδίζει κάτι περισσότερο από συμμετοχές: κερδίζει την εμπιστοσύνη του νέου ομοσπονδιακού τεχνικού.

Απέναντι στην Ελλάδα, ο νεαρός γκολκίπερ θα βρεθεί για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι κάτω από τα γερμανικά δοκάρια. Η απόφαση έχει τη σημασία της. Ο Κλοπ είχε μέχρι τώρα μοιράσει τον χρόνο μεταξύ των υποψηφίων του, χρησιμοποιώντας τον Αντρέ τερ Στέγκεν, τον Νίμπελ και τον Ούρμπιγκ. Με βάση αυτή τη λογική, επόμενοι στη σειρά θα ήταν ο Φιν Ντάμεν ή ο Νόα Ατουμπόλου. Μόνο που αυτή τη φορά η σειρά... έσπασε.

Ο Κλοπ επέλεξε ξανά τον Ούρμπιγκ και βρήκε μάλιστα μια χαρακτηριστικά δική του εξήγηση. Ο Ντάμεν και ο Ατουμπόλου είναι βασικοί σε Άουγκσμπουργκ και Άιντραχτ Φρανκφούρτης και έχουν σταθερά παιχνίδια στα πόδια τους. Ο Ούρμπιγκ, αντίθετα, βρίσκεται πίσω από τον Μάνουελ Νόιερ στην Μπάγερν και, κατά συνέπεια, έχει μεγαλύτερη ανάγκη από αγωνιστικά λεπτά.

«Κανονικά οι διεθνείς αποκτούν αγωνιστικό ρυθμό στις ομάδες τους. Σε εμάς είναι διαφορετικά. Εμείς έχουμε all inclusive», αστειεύτηκε ο Κλοπ.

Πίσω από το χιούμορ του, ωστόσο, κρύβεται μια επιλογή που δύσκολα περνά απαρατήρητη. Διότι όταν ένας προπονητής έχει πέντε τερματοφύλακες στη διάθεσή του, έχει ήδη χρησιμοποιήσει τρεις και αποφασίζει να δώσει δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι στον ίδιο, τότε η απόφαση αρχίζει αναπόφευκτα να αποκτά μεγαλύτερο βάρος.

Και ο Μαρκ-Αντρέ τερ Στέγκεν θα έχει κάθε λόγο να παρακολουθεί τις εξελίξεις με ιδιαίτερη προσοχή. Ο Κλοπ φρόντισε βέβαια να ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει απονείμει σε κανέναν τον τίτλο του Νο 1. Όπως είπε, όλοι οι τερματοφύλακες παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα στις προπονήσεις. «Είναι τρελό», ήταν η χαρακτηριστική του ατάκα. Παρ' όλα αυτά, η δεύτερη διαδοχική επιλογή του Ούρμπιγκ αποτελεί το πρώτο χειροπιαστό σημάδι ότι ο 23χρονος έχει ήδη κερδίσει σημαντικό έδαφος.

Από την Κολωνία στην Μπάγερν και τώρα στην εθνική

Η άνοδος του Ούρμπιγκ γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή αν αναλογιστεί κανείς πού βρισκόταν η καριέρα του πριν από περίπου δύο χρόνια. Μετά τον υποβιβασμό της Κολωνίας στη δεύτερη κατηγορία, προοριζόταν για βασικός. Πήρε τις ευκαιρίες του και οι εμφανίσεις του κάθε άλλο παρά απογοητευτικές ήταν. Παρ' όλα αυτά, ο σύλλογος προτίμησε τελικά να επιστρέψει στην εμπειρία του Μάρβιν Σβέμπε. Η Μπάγερν είδε εκεί μια ευκαιρία. Τον χειμώνα κινήθηκε για την απόκτησή του, θεωρώντας ότι στο πρόσωπό του υπήρχε ένας τερματοφύλακας με τα χαρακτηριστικά και την προσωπικότητα για να αποτελέσει κομμάτι της επόμενης ημέρας μετά τον Μάνουελ Νόιερ.

Και σήμερα η κατάσταση έχει αντιστραφεί εντυπωσιακά. Στο Μόναχο, το ερώτημα δεν φαίνεται πλέον να είναι ποιος θα διαδεχθεί τον 40χρονο Νόιερ. Η Μπάγερν δείχνει να έχει ήδη επενδύσει στον Ούρμπιγκ ως τον άνθρωπο της επόμενης εποχής και εξετάζει πλέον την αγορά για έναν έμπειρο τερματοφύλακα που θα μπορεί να λειτουργήσει ως εναλλακτική λύση δίπλα του. Ανάμεσα στα ονόματα που βρίσκονται στη σχετική λίστα είναι, ειρωνικά, και εκείνο του Μάρβιν Σβέμπε. Του ανθρώπου δηλαδή που είχε πάρει τη θέση του Ούρμπιγκ στην Κολωνία.

Ο ποδοσφαιρικός κύκλος θα μπορούσε να κλείσει με έναν σχεδόν παράδοξο τρόπο: ο Σβέμπε, που κάποτε έστειλε τον Ούρμπιγκ στον πάγκο, να μετακομίσει στο Μόναχο για να γίνει ο αναπληρωματικός του.

Ο Κλοπ βλέπει κάτι περισσότερο

Η εκτίμηση προς τον Ούρμπιγκ δεν περιορίζεται στην Μπάγερν. Ο Κλοπ και ο προπονητής τερματοφυλάκων της εθνικής, Αντρέας Κρόνενμπεργκ, εμφανίζονται εξίσου εντυπωσιασμένοι από την εξέλιξή του. Ο Κλοπ εκτιμά την αυτοπεποίθηση με την οποία αγωνίζεται, την ωριμότητα στις αποφάσεις του και το πόσο ολοκληρωμένο έχει γίνει ήδη το παιχνίδι του για την ηλικία του. Δεν είναι όμως μόνο όσα κάνει μέσα στην περιοχή του. Του έχει κάνει εντύπωση και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε μέχρι σήμερα την καριέρα του. Οι δυο τους είχαν μάλιστα την ευκαιρία να μιλήσουν αναλυτικά στη διάρκεια μιας διαδρομής περίπου μιάμισης ώρας από το Χερτσογκενάουραχ προς το Μόναχο. Η συζήτηση περιστράφηκε και γύρω από την περίοδο της Κολωνίας, όταν ο Ούρμπιγκ χρειάστηκε να αποδεχθεί ότι έχανε μια θέση την οποία πίστευε πως είχε κερδίσει.

Αντί να τον φρενάρει, εκείνη η εξέλιξη αποδείχθηκε τελικά η αφετηρία για το επόμενο βήμα. Τώρα βρίσκεται στην Μπάγερν και, παράλληλα, αποκτά χώρο στην εθνική Γερμανίας. Κερδίζει ο Ούρμπιγκ, κερδίζει και η Κολωνία Κάθε βήμα του 23χρονου με τη φανέλα της εθνικής έχει και οικονομικό αντίκτυπο για την πρώην ομάδα του.

Όταν η Κολωνία συμφώνησε τη μεταγραφή του στην Μπάγερν στις αρχές του 2025, ο τότε αθλητικός διευθυντής Κρίστιαν Κέλερ είχε φροντίσει να συμπεριλάβει στη συμφωνία μπόνους που συνδέονται με τις συμμετοχές του Ούρμπιγκ στην εθνική.

Ήδη το ντεμπούτο του απέφερε στην Κολωνία ποσό άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Η νέα συμμετοχή απέναντι στην Ελλάδα σημαίνει ότι ακόμη ένα μπόνους θα πάρει τον δρόμο από το Μόναχο προς την Κολωνία. Για τον Ούρμπιγκ, πάντως, το βλέμμα είναι πλέον στραμμένο μπροστά.

Η δεύτερη συνεχόμενη παρουσία του στην ενδεκάδα της Γερμανίας δεν τον καθιστά αυτομάτως βασικό τερματοφύλακα της νέας εποχής. Ούτε σημαίνει ότι ο Κλοπ έχει ήδη πάρει την τελική του απόφαση. Δείχνει, όμως, κάτι που πριν από λίγο καιρό κάθε άλλο παρά αυτονόητο ήταν: ο 23χρονος δεν βρίσκεται απλώς ανάμεσα στους υποψήφιους. Έχει αρχίσει να προσπερνά κάποιους από αυτούς. Και ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι στην Μπάγερν φαίνεται να έχουν ήδη καταλήξει εκεί όπου ο Κλοπ τώρα αρχίζει να κατευθύνεται. Ο Γιόνας Ούρμπιγκ δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως ο τερματοφύλακας που περιμένει πίσω από τον Μάνουελ Νόιερ, αλλά αυτός που περιμένει τη δική του εποχή.