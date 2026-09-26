Εθνική Ελλάδας: Γιορτή στην Γερμανία από τους φίλους της Εθνικής
Η Εθνική μας ομάδα ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο την προσπάθειά της να μείνει στην Α' κατηγορία του Nations League, επικρατώντας μέσα στο Βελιγράδι της Σερβίας με 2-1. Την Κυριακή το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα φιλοξενείται από την Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ με την πόλη να θυμίζει μέρος της Ελλάδας.
Οι φίλοι της Εθνικής που είτε έχουν ταξιδέψει από την Ελλάδα με τον «Γαλανόλευκο Φάρο», είτε ζουν στην Γερμανία, έχουν στήσει το δικό τους πάρτι. Ένα πάρτι που δεν ήταν μόνο στον δρόμο αλλά και στα μαγαζιά με το ελληνικό «Φίλιον» να είναι ένα από αυτά που οι φίλοι της Εθνικής του έδωσαν και κατάλαβε.
🇬🇷🔥Μέλη του Γαλανόλευκου Φάρου και ομογενείς στο ελληνικό μπαρ «Φίλιον» του Άουγκσμπουργκ δημιουργούν τη δική τους κερκίδα! pic.twitter.com/w62oIX06gv— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 26, 2026
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