Εθνική Ελλάδας: Γιορτή στην Γερμανία από τους φίλους της Εθνικής

Φίλοι της Εθνικής μία μέρα πριν το μεγάλο παιχνίδι με την Γερμανία έστησαν το δικό τους πάρτι σε ελληνικό μαγαζί του Άουγκσμπουργκ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ.

Η Εθνική μας ομάδα ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο την προσπάθειά της να μείνει στην Α' κατηγορία του Nations League, επικρατώντας μέσα στο Βελιγράδι της Σερβίας με 2-1. Την Κυριακή το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα φιλοξενείται από την Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ με την πόλη να θυμίζει μέρος της Ελλάδας.

Οι φίλοι της Εθνικής που είτε έχουν ταξιδέψει από την Ελλάδα με τον «Γαλανόλευκο Φάρο», είτε ζουν στην Γερμανία, έχουν στήσει το δικό τους πάρτι. Ένα πάρτι που δεν ήταν μόνο στον δρόμο αλλά και στα μαγαζιά με το ελληνικό «Φίλιον» να είναι ένα από αυτά που οι φίλοι της Εθνικής του έδωσαν και κατάλαβε.