Σε ένα επικό ματς, η Ισπανία νίκησε 3-2 την Αγγλία στο Γουέμπλεϊ, την ώρα που η Ελβετία του -σκόρερ- Φρόιλερ και η Αλβανία έμπαιναν επίσης με το δεξί στο Nations League.

League A - 3ος Όμιλος

Η γιγαντομαχία του Γουέμπλεϊ βάφτηκε στα χρώματα της Ισπανίας, με τους πρωταθλητές κόσμου να επικρατούν 3-2 της Αγγλίας με ανατροπή στην ανατροπή και να ξεκινούν με τεράστιο διπλό την πορεία τους στο φετινό Nations League.

Οι Ίβηρες μπήκαν ονειρικά στο ματς, με τον Γιαμάλ να τιμωρεί το λάθος του Γκουέχι και να ανοίγει το σκορ με ωραίο τελείωμα στο δεύτερο μόλις λεπτό. Ο Φεράν σπατάλησε στη συνέχεια ευκαιρίες για να αυξήσει το προβάδισμα της ομάδας του, με τα Τρία Λιοντάρια να καταφέρνουν να ανατρέψουν τα δεδομένα πριν το ημίχρονο, με τον Γκόρντον να ισοφαρίζει ευστοχώντας σε τετ α τετ στο 36' και τον Κέιν να σκοράρει με κεφαλιά και την... αρωγή του Κουκουρέγια τέσσερα λεπτά αργότερα.

Οι Άγγλοι είχαν την ευκαιρία να φτάσουν στο 3-1 στο 54' όμως ο Κέιν γλίστρησε και έστειλε στο δοκάρι το πέναλτι που κέρδισε από τον Ρόδρι ο Μπέλιγχαμ, με τους παγκόσμιους πρωταθλητές να φτάνουν εκείνοι στο γκολ με υπέροχο πλασέ του Μπαένα έξι λεπτά αργότερα. Η ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε όμως δεν έμεινε εκεί, με τον Ογιαρθάμπαλ να σκοράρει με υπέροχο σκάψιμο στο 74' και να φέρνει εκ νέου τούμπα το ματς, διαμορφώνοντας το τελικό 3-2.

Την ίδια ώρα, η Κροατία επικρατούσε 2-1 της Τσεχίας στην Πράγα, με τον Λόβρο Μάγερ της ΑΕΚ να μένει στον πάγκο. Οι φιλοξενούμενοι ήταν κατά πολύ ανώτεροι στο πρώτο μέρος αλλά δεν κατάφεραν να μετουσιώσουν την υπεροχή τους σε προβάδισμα, κάτι που εντέλει συνέβη στο 47' με εξαιρετική ενέργεια και τελείωμα του Μόντριτς.

Παρ' όλα αυτά, οι Τσέχοι αφυπνίστηκαν και έφτασαν άμεσα στην ισοφάριση με τον Κάραμπετς επτά λεπτά αργότερα. Η Χρβάτσκα δεν πτοήθηκε και έφτασε σε νέο προβάδισμα με τον Πάσαλιτς στο 77', με τους γηπεδούχους να έχουν ακυρωθέν γκολ με τον Ραντόστα δύο λεπτά αργότερα και εντέλει να μη γλιτώνουν την ήττα.

Αποτελέσματα

Τσεχία-Κροατία 1-2

Αγγλία-Ισπανία 2-3

Βαθμολογία

Ισπανία 3 (3-2) Κροατία 3 (2-1) Αγγλία 0 (2-3) Τσεχία 0 (1-2)

Επόμενη αγωνιστική (29/9)

Τσεχία-Αγγλία (21:45)

Ισπανία-Κροατία (21:45)

League B - 1ος Όμιλος

Τριάρα κορυφής για την Ελβετία με υπογραφή του Ρέμο Φρόιλερ. Ο μέσος του Ολυμπιακού άνοιξε το δρόμο της νίκης για την ομάδα του επί της Βόρειας Μακεδονίας, με τους φιλοξενούμενους να επικρατούν άνετα 3-0 για μια ιδανική πρεμιέρα. Στο 22΄ο Φρόιλερ έγραψε το 1-0 με όμορφο σουτ στη γωνία κι από εκεί και πέρα πήρε τη σκυτάλη στο Αμντουνί. Με δυο γκολ στο 41΄και το 74΄διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα υπέρ των Ελβετών, σε μια βραδιά που εξελίχθηκε χωρίς προβλήματα. Νωρίτερα Σλοβενία και Σκωτία έμειναν στο 0-0 σε μια αναμέτρηση χωρίς συγκινήσεις. Σκορ δεν υπήρξε, με τις δυο ομάδες να μοιράζονται τον βαθμό της ισοπαλίας.

Αποτελέσματα

Σλοβενία - Σκωτία 0-0

Βόρεια Μακεδονία - Ελβετία 0-3

Βαθμολογία

Ελβετία 3 (3-0) Σκωτία 1 (0-0) Σλοβενία 1 (0-0) Βόρεια Μακεδονία 0 (0-3)

Επόμενη αγωνιστική (29/9)

Σκωτία - Ελβετία (21:45)

Σλοβενία - Βόρεια Μακεδονία (21:45)

League C – 1ος όμιλος

Νικηφόρα πρεμιέρα έκανε στο Nations League η Αλβανία, που επικράτησε 2-0 της Λευκορωσίας εντός έδρας. Οι γηπεδούχοι καθάρισαν από το πρώτο ημίχρονο, με τον Ασλάνι να ανοίγει το σκορ με πέναλτι στο 34' και τον Μούτσι να διπλασιάζει τα τέρματά τους στις καθυστερήσεις, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Νωρίτερα, η Φινλανδία του βασικού Κάαν Καϊρίνεν της ΑΕΚ διέλυσε με 7-0 το Σαν Μαρίνο εκτός έδρας με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Πογιάνπαλο, που έκανε χατ τρικ (5', 79', 88' πέν.). Δύο γκολ σημείωσε ο Βάλτα (50', 55'), ενώ δίχτυα βρήκαν επίσης οι Σβάνμπακ (14') και Κάλμαν (33').

Αποτελέσματα

Σαν Μαρίνο-Φινλανδία 0-7

Αλβανία-Λευκορωσία 2-0

Βαθμολογία

Φινλανδία 3 (7-0) Αλβανία 3 (2-0) Λευκορωσία 0 (0-2) Σαν Μαρίνο 0 (0-7)

Επόμενη αγωνιστική (29/9)

Φινλανδία-Λευκορωσία (19:00)

Σαν Μαρίνο-Αλβανία (21:45)

League C - 3ος Όμιλος

Πρεμιέρα με το δεξί για τη Σλοβακία στο Nations League. Με δυο γκολ στο πρώτο ημίχρονο υπέταξε με 2-0 τη Μολδαβία και ξεκίνησε ιδανικά την πορεία της στη διοργάνωση. Ένα οκτάλεπτο αρκούσε για τους γηπεδούχους να χτίσουν θεμέλια νίκης, αφού τα γκολ των Σρανζ (32΄) και Ντούντα με πέναλτι (40΄) διαμόρφωσαν ένα ακλόνητο 2-0. Ένα σκορ που δεν άλλαξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, το οποίο σφράγισε το πρώτο τρίποντο των Σλοβάκων στον όμιλο.

Νωρίτερα τα Νησιά Φερόε αναδείχθηκαν ισόπαλα 1-1 με το Καζακστάν. Το γκολ του Σάμουελσεν είχε βάλει σε θέση οδηγού τους Νησιώτες από το 11΄, όμως ο Ερλάνοφ ισοφάρισε λίγο αργότερα (26΄) για το Καζακστάν που πήρε τον βαθμό.

Αποτελέσματα

Σλοβακία - Μολδαβία 2-0

Νησιά Φερόε - Καζακστάν 1-1

Βαθμολογία

Σλοβακία 3 (2-0) Νησιά Φερόε 1 (1-1) Καζακστάν 1 (1-1) Μολδαβία 0 (0-2)

Επόμενη αγωνιστική (29/9)

Σλοβακία - Καζακστάν (21:45)

Μολδαβία - Νησιά Φερόε (19:00)

League C - 4ος Όμιλος

Σπουδαία νίκη στην πρεμιέρα του στο Nations League πανηγύρισε το Λουξεμβούργο, το οποίο επικράτησε με ανατροπή 2-1 μέσα στη Βουλγαρία. Το γκολ του Τσαντάροφ στο 18΄έβαλε μπροστά στο σκορ τους γηπεδούχους, όμως το Λουξεμβούργο έφερε το ματς στα ίσα στο 37΄με τον Μπαρέιρο. Την ανατροπή υπέγραψε ο Τιλ στο 65΄για το τελικό 2-1 που έστειλε τους φιλοξενούμενους στην κορυφή του ομίλου.

Την ίδια ώρα άλλωστε, η Ισλανδία έμεινε στο 1-1 απέναντι στην Εσθονία κι έχασε την ευκαιρία να μπει με το δεξί στη διοργάνωση. Αν και προηγήθηκαν στο σκορ με τον Γκούντγιονσεν στο 45΄, οι Εσθονοί ισοφάρισαν στο 64΄με τον Πασκότσι και έφυγαν με την ισοπαλία.

Αποτελέσματα

Ισλανδία - Εσθονία 1-1

Βουλγαρία - Λουξεμβούργο 1-2

Βαθμολογία

Λουξεμβούργο 3 (2-1) Εσθονία 1 (1-1) Ισλανδία 1 (1-1) Βουλγαρία 0 (1-2)

Επόμενη αγωνιστική (29/9)