Τα δυο γκολ του Μικέλ Μερίνο υπέγραψαν την ανατροπή για την Ισπανία, η οποία επικράτησε 2-1 της Κροατίας και προκρίθηκε στους «8». Άνετη τριάρα για την Αγγλία, γλίτωσε στο τέλος το κάζο η Αλβανία.

League A - 3ος Όμιλος

Μεγάλη ανατροπή για την Ισπανία και πρόκριση στους «8» του Nations League. Με τα δυο γκολ του Μικέλ Μερίνο να υπογράφουν την αναμέτρηση, η Ρόχα επιβλήθηκε 2-1 επί της Κροατίας και κλείδωσε το εισιτήριο για τα προημιτελικά. Η σκαστή κεφαλιά του Πέρισιτς στο 17΄είχε βάλει σε θέση οδηγού τη Χρβάτσκα, όμως ο μέσος της Άρσεναλ τα έφερε όλα τούμπα στο β΄μέρος. Αρχικά ισοφάρισε με όμορφο πλασέ στο 61΄για το 1-1, ενώ στο 88΄εκτέλεσε με τρομερό σουτ στην κλειστή γωνία για την ανατροπή που έστειλε στους «8» την Ισπανία.

Στον ίδιο δρόμο βρίσκεται και η Αγγλία, η οποία πρακτικά θα βρεθεί με τη σειρά της στην οκτάδα. Τα Τρία Λιοντάρια έκαναν το χρέος τους και λύγισαν με 3-0 την Τσεχία και απομένουν μόνο τα τυπικά για την πρόκριση. Το αυτογκόλ του Τσουφάλ στο 27΄άνοιξε το δρόμο της νίκης, με τον Κέιν να παίρνει τη σκυτάλη. Αρχικά στο 40΄ο επιθετικός της Μπάγερν έγραψε το 2-0 από κοντά, ενώ στο 57΄διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα με σκαστή κεφαλιά από εκτέλεση κόρνερ.

Αποτελέσματα

Κροατία - Ισπανία 1-2

Αγγλία - Τσεχία 3-0

Βαθμολογία

1. Ισπανία 12 (12-5)

2. Αγγλία 9 (14-3)

3. Κροατία 3 (4-14)

4. Τσεχία 0 (2-10)

Επόμενη αγωνιστική (12/11)

Τσεχία - Ισπανία

Αγγλία Κροατία

League B – 1ος όμιλος

Απόλυτη και ωραία η Ελβετία, που έκανε το 4/4 καθαρίζοντας με 3-0 τη Βόρεια Μακεδονία και είναι αγκαλιά με την άνοδο στη League A. Με τον Ρέμο Φρόιλερ βασικό, οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Ρίντερ στο 43', ενώ Μανζάμπι (74') και Εντόι (81') διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.

Την ίδια ώρα, η Σλοβενία έκανε μεγάλο βήμα για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης, επικρατώντας 2-1 της Σκωτίας. Kι αυτό παρότι οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που πήραν κεφάλι στο σκορ, με τον Κρίστι στο 31', με τους Μάτκο (57') και Στουρμ (71') να ανατρέπουν τα δεδομένα στο δεύτερο μέρος.

Αποτελέσματα

Ελβετία-Βόρεια Μακεδονία 3-0

Σκωτία-Σλοβενία 1-2

Βαθμολογία

Ελβετία 12 (11-1) Σλοβενία 7 (5-3) Σκωτία 4 (3-5) Βόρεια Μακεδονία 0 (0-10)

Επόμενη αγωνιστική (13/11)

Σκωτία-Βόρεια Μακεδονία

Σλοβενία-Ελβετία

League C – 1ος όμιλος

Η Αλβανία κινδύνεψε άμεσα με φιάσκο μεγατόνων, εντούτοις έστω και την ύστατη στιγμή, κατάφερε να λυγίσει με 2-1 το Σαν Μαρίνο στα Τίρανα! Ο Ασλάνι έβαλε μπροστά στο σκορ τους γηπεδούχους στο ενδέκατο λεπτό, με τον Λατσάρι να ισοφαρίζει στο 66' και να βάζει φωτιά στο ματς. Εντέλει, ο Ασλάνι χτύπησε ξανά με πέναλτι στο 90+3', γλιτώνοντας την ομάδα του από ασύλληπτη γκέλα.

Η Λευκορωσία από τη μεριά της, κατάφερε να κάνει την έκπληξη, καθώς επιβλήθηκε 1-0 της Φινλανδίας στη Βουδαπέστη και την έπιασε στη δεύτερη θέση. Το γκολ του Σουμάνσκι στο πρώτο μόλις λεπτό έκρινε τον αγώνα, με τους τυπικά γηπεδούχους να χάνουν και πέναλτι με τον Βολκόφ στο 15'.

Αποτελέσματα

Αλβανία-Σαν Μαρίνο 2-1

Λευκορωσία-Φινλανδία 1-0

Βαθμολογία

Αλβανία 9 (8-3) Λευκορωσία 7 (5-2) Φινλανδία 7 (9-2) Σαν Μαρίνο 0 (1-16)

Επόμενη αγωνιστική (12/11)

Αλβανία-Φινλανδία

Σαν Μαρίνο-Λευκορωσία

League C - 3ος Όμιλος

Μια ανάσα μακριά από την άνοδο βρίσκεται η Σλοβακία μετά το άνετο 4-0 στη Μολδαβία. Μόλις στο 8΄ο Στρέλετς άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους, με τον Σόύσλοφ να γράφει το 2-0 στο 44΄. Στο 60΄πήρε τη σκυτάλη ο Χάντσκο για το 3-0, με τον Χαράσλιν να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα (75΄).

Νωρίτερα Καζακστάν και Νησιά Φερόε έμειναν στο 2-2. Οι φιλοξενούμενοι προγήθηκαν με 2-0 χάρη σε γκολ των Κνούντσεν (22΄) και Τούρι (63΄), όμως το Καζακστάν κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσα με υπογραφές των Μαλί (68΄) και Αλίπ (76΄) για το 2-2.

Αποτελέσματα

Μολδαβία - Σλοβακία -4

Καζακστάν - Νησιά Φερόε 2-2

Βαθμολογία

1. Σλοβακία 10 (9-2)

2. Νησιά Φερόε 4 (5-5)

3. Μολδαβία 4 (3-8)

4. Καζακστάν 2 (5-7)

Επόμενη αγωνιστική (13/11)

Μολδαβία - Καζακστάν

Σλοβακία - Νησιά Φερόε

League C - 4ος Ομιλος

Αποτελέσματα

Εσθονία - Ισλανδία 0-0

Λουξεμβούργο - Βουλγαρία 0-2

Βαθμολογία

1. Ισλανδία 8 (7-1)

2. Εσθονία 6 (2-1)

3. Βουλγαρία 4 (3-5)

4. Λουξεμβούργο 3 (2-7)

Επόμενη αγωνιστική 13/11

Λουξεμβούργο - Εσθονία

Βουλγαρία - Ισλανδία

Γκέλα για την Ισλανδία, η οποία αναδείχθηκε ισόπαλη χωρίς τέρματα εκτός έδρας με την Εσθονία. Οι Ισλανδοί ήταν καλύτεροι, είχαν φάσεις, αλλά όχι και την ουσία. Βασικός ο Μάγκνουσον του Ατρομητου, ο οποίος και αντικαταστάθηκε στο 67'. Οι Ισλανδοί παρέμειναν στην κορυφή και είναι το τεράστιο φαβορί για την πρωτιά.

Η Βουλγαρία πέτυχε την πρώτη νίκη στον όμιλο, καθώς επικράτησε 2-0 εκτός έδρας του Λουξεμβούργου. Ο Μπάλοφ άνοιξε το σκορ στο 19ο λεπτό και ο Ιλιεφ στο 34' διαμόρφωσε το 2-0.