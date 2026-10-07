Ο βασιλιάς Κέιν και η Αγγλία που άργησε να τον αγαπήσει!

Το Γουέμπλεϊ στα πόδια του Χάρι Κέιν, έστω κι αν αυτή η λατρεία των Βρετανών άργησε πολύ να έρθει...

Για να τιμήσουν όπως του άξιζε τον Χάρι Κέιν, τον νέο ρέκορντμαν συμμετοχών της εθνικής Αγγλίας, οι συμπατριώτες του θα έμεναν, μέχρι τα ξημερώματα στο Γουέμπλεϊ. Κι ας είχε διαφανεί από νωρίς η άνετη επικράτηση με 3-0 απέναντι στην ανήμπορη να προβάλει ουσιαστική αντίσταση Τσεχία για το Nations League. Από τους περισσότερους από 75.000 φιλάθλους που γέμισαν το βράδυ της Τρίτης τις εξέδρες, ελάχιστοι βιάστηκαν να πάρουν τον δρόμο της επιστροφής. Κανείς δεν ήθελε να χάσει τη στιγμή. Ήταν η βραδιά του Κέιν και όλοι ήθελαν να του χαρίσουν το χειροκρότημα που άρμοζε σε ένα ορόσημο τέτοιου μεγέθους.

Ο Τόμας Τούχελ είχε φροντίσει κι εκείνος να κρατήσει την τελευταία του αλλαγή για τον αρχηγό. Στο 82ο λεπτό έφτασε η στιγμή. Ο Κέιν πήρε τον δρόμο προς τον πάγκο και ολόκληρο το Γουέμπλεϊ σηκώθηκε όρθιο. Περισσότεροι από 75.000 άνθρωποι τον αποθέωσαν με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα.

Στις γιγαντοοθόνες του σταδίου εμφανίστηκε, με χρυσά γράμματα, ο αριθμός «125». Με την 125η συμμετοχή του με τα «Τρία Λιοντάρια» - τις 106 ως αρχηγός - ο Κέιν ισοφάρισε το ρεκόρ του Πίτερ Σίλτον. Ο θρυλικός Άγγλος τερματοφύλακας είχε θέσει τον πήχη πριν από 36 χρόνια, όταν μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1990 αποσύρθηκε από την εθνική ομάδα, έπειτα από δύο ολόκληρες δεκαετίες διεθνούς καριέρας. Η ισοφάριση του ρεκόρ αποτελεί «ένα εξαιρετικό προνόμιο» και ξεπερνά «ακόμη και τις πιο τολμηρές προσδοκίες μου», δήλωσε συγκινημένος ο Κέιν.

Ο προκάτοχός του τον συνεχάρη με βιντεοσκοπημένο μήνυμα με τίτλο «A message for Harry Kane» και προέβλεψε ότι ο 33χρονος μπορεί να οδηγήσει το ρεκόρ σε επίπεδα που «ίσως να μην ξεπεραστούν ποτέ».

«Έχεις ακόμη πολύ δρόμο μπροστά σου, Χάρι», του είπε ο 77χρονος Σίλτον. Ο ίδιος, άλλωστε, θα μπορούσε στην εποχή του να είχε καταγράψει πολύ περισσότερες συμμετοχές, αν από το 1972 έως το 1983 δεν ήταν αναγκασμένος να μοιράζεται τη θέση κάτω από τα δοκάρια με τον Ρέι Κλέμενς.

Ο Κέιν φρόντισε να βάλει τη δική του σφραγίδα στους εορτασμούς με τον τρόπο που γνωρίζει καλύτερα: πετυχαίνοντας δύο γκολ. Ο Κέιν αξίζει «αυτή τη σκηνή, αυτή την αναγνώριση», τόνισε ο Τούχελ, επειδή αποτελεί ένα εξαιρετικό πρότυπο.

Ήδη πριν από την αναμέτρηση, ο Γερμανός τεχνικός είχε εκφωνήσει έναν μικρό ύμνο προς τον αρχηγό του, αποκαλύπτοντας ότι όταν ήταν παιδί και έπαιζε τερματοφύλακας προσπαθούσε πάντοτε να μιμηθεί τον Πίτερ Σίλτον. Τώρα, όπως είπε, εύχεται η επόμενη γενιά να βρει ένα αντίστοιχο πρότυπο στο πρόσωπο του Χάρι Κέιν.

Τον σεβασμό του εξέφρασε και ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, ο οποίος, μόλις στα 23 του χρόνια και έχοντας ήδη 60 διεθνείς συμμετοχές, θα μπορούσε κάποτε να διεκδικήσει την κληρονομιά του Κέιν. «Είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που φόρεσε ποτέ αυτή τη φανέλα», δήλωσε ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης.

Για την Αγγλία ήταν η τρίτη νίκη σε τέσσερις αγώνες του Nations League. Για τον Κέιν αυτό έχει τη δική του σημασία, καθώς η πρόκριση στη νοκ άουτ φάση θα σήμαινε ακόμη περισσότερες διεθνείς συμμετοχές.

Στους τέσσερις αγώνες αυτού του κύκλου αγωνίστηκε για 83, 71, 70 και 81 λεπτά αντίστοιχα, περισσότερο χρόνο είχε στο γήπεδο μόνο ο αμυντικός Μαρκ Γκουεΐ. Ο επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου δεν έκρυψε μάλιστα, χαμογελώντας, ότι απέναντι στην Τσεχία θα ήθελε «να είχε συνεχίσει να παίζει», ώστε να πετύχει κι άλλα γκολ.

Με 91 τέρματα για την Αγγλία, βρίσκεται πλέον στην έβδομη θέση της παγκόσμιας κατάταξης των κορυφαίων σκόρερ σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Στην κορυφή παραμένει ο Κριστιάνο Ρονάλντο με 146 γκολ.

Κάποτε, τέτοιοι αριθμοί έμοιαζαν αδιανόητοι. Διότι και στην εθνική ομάδα επιβεβαιώθηκε αυτό που είχε ήδη φανεί στη συλλογική του καριέρα: ο Χάρι Κέιν χρειάστηκε να κερδίσει τα πάντα με σκληρή δουλειά.

Γεννημένος στο Γουόλθαμστοου του Λονδίνου, ανάμεσα στις περιοχές επιρροής των αιώνιων αντιπάλων Άρσεναλ και Τότεναμ, ο Κέιν κρίθηκε στα εννέα του χρόνια ανεπαρκής για την Άρσεναλ. Έπειτα από αρκετές περιπλανήσεις κατέληξε στην Τότεναμ, η οποία, προτού καθιερωθεί στην πρώτη ομάδα, τον παραχώρησε επανειλημμένα δανεικό σε συλλόγους χαμηλότερων κατηγοριών.

Με την εθνική Αγγλίας βίωσε, στο πρώτο του Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2016, τον ταπεινωτικό αποκλεισμό από την Ισλανδία. Όταν στη συνέχεια ανέλαβε την τεχνική ηγεσία ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, υπέβαλε τους διεθνείς σε ένα απαιτητικό πρόγραμμα εκπαίδευσης επιβίωσης. Ο Χάρι Κέιν ξεχώρισε αμέσως. Οι ηγετικές του ικανότητες ήταν εμφανείς. Ο Σάουθγκεϊτ τον έχρισε νέο ηγέτη και μαζί άρχισαν, βήμα - βήμα, να βγάζουν την Αγγλία από τον φαύλο κύκλο των αποτυχιών. Με τον καιρό, μάλιστα, η εθνική ομάδα άρχισε να αποκτά όλο και περισσότερο τα χαρακτηριστικά του κορυφαίου παίκτη της: προσγειωμένη, ομαδική, προσηλωμένη στη δουλειά.

Ο βοηθός του Τούχελ, Άντονι Μπάρι, παρατηρούσε πρόσφατα ότι δύσκολα μπορεί να βρεθεί ποδοσφαιριστής τέτοιου βεληνεκούς που να παραμένει ταυτόχρονα «τόσο απλός και τόσο απαλλαγμένος από κάθε ίχνος εγωισμού» όσο ο Κέιν. Σε κάθε αγώνα, πρόσθεσε, είναι πρόθυμος να κάνει ακόμη και τη «βρόμικη δουλειά».

Η αγγλική ποδοσφαιρική κοινή γνώμη, πάντως, αντιμετώπισε αρχικά τον Κέιν με κάποια επιφύλαξη. Σε αντίθεση με τον περίφημο προκάτοχό του στην αρχηγία, Γουέιν Ρούνεϊ, ο Κέιν δεν προσέφερε σχεδόν ποτέ πρωτοσέλιδα για όσα συνέβαιναν έξω από τα γήπεδα.

Ο τρόπος ζωής του αποτελούσε μια ευχάριστη εξαίρεση απέναντι στις ατελείωτες υπερβολές και ιδιοτροπίες τόσων σταρ του ποδοσφαίρου που επί χρόνια τροφοδοτούσαν τα βρετανικά σκανδαλοθηρικά ταμπλόιντ. Για τον Κέιν, πέρα από το ποδόσφαιρο, ελάχιστα είναι γνωστά. Είναι παντρεμένος με την παιδικό του έρωτα, την Κέιτι, ότι στον ελεύθερο χρόνο του λατρεύει το γκολφ και ότι έχει ιδιαίτερη αδυναμία στις μπριζόλες. Κι αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι αποφεύγει συστηματικά τις δηλώσεις που προκαλούν ή διχάζουν.

Για χρόνια τον ακολουθούσε η φήμη του σπουδαίου ποδοσφαιριστή χωρίς τίτλους. Και σε αυτήν ακριβώς την αδυναμία οι Άγγλοι μπορούσαν ίσως να αναγνωρίσουν κάτι από τον ίδιο τους τον εαυτό. Η μεταγραφή του στην Μπάγερν το καλοκαίρι του 2023 δύσκολα μπορεί να ερμηνευθεί διαφορετικά: πήγε εκεί για να μάθει πώς είναι να κερδίζεις. Και πράγματι, έκτοτε ο Κέιν πανηγύρισε δύο φορές το γερμανικό πρωτάθλημα και μία το Κύπελλο Γερμανίας.

Τα «Τρία Λιοντάρια», ωστόσο, εξακολουθούν να περιμένουν αυτή τη νοοτροπία νικητή. Τόσο στους δύο χαμένους τελικούς Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, το 2021 και το 2024, όσο και στους δύο χαμένους ημιτελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου, το 2018 και το 2026, ο Κέιν δεν κατάφερε να σκοράρει.

Αν, στο τέλος της καριέρας του, ο Χάρι Κέιν καταφέρει να οδηγήσει την Αγγλία στην κατάκτηση ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου, τότε το όνομά του θα σταθεί δίπλα σε εκείνα μορφών όπως ο Μπόμπι Μουρ και ο Μπόμπι Τσάρλτον, παγκόσμιοι πρωταθλητές του 1966. Και γι’ αυτό, ξεκαθάρισε ο ίδιος το βράδυ της Τρίτης, θα αντάλλασσε χωρίς δεύτερη σκέψη όλα τα προσωπικά ρεκόρ που έχει κατακτήσει μέχρι σήμερα.