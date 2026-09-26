Ο απεσταλμένος του Gazzetta Γιώργος Σακελλαρίου μίλησε για την μάχη της Εθνικής ομάδας με τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ.

Η Εθνική ομάδα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το ματς με τη Γερμανία με προπόνηση στην WWK Arena.

Οι διεθνείς προπονήθηκαν σε πολύ καλό κλίμα μετά και τη νίκη επί της Σερβίας και ο Γιώργος Σακελλαρίου μίλησε για την αυριανή σπουδαία μάχη.

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