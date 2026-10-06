Αγγλία - Τσεχία: Το αυτογκόλ του Τσούφαλ
Για κάτι λιγότερο από ένα μισάωρο, η Τσεχία κράταγε στο Γουέμπλεϊ, μέχρι να πάρει την κατάσταση στα χέρια του ο Βλάντιμιρ Τσούφαλ. Μετά την μπαλιά του Χάρι Κέιν από τα δεξιά, ο μπακ της Χόφενχαϊμ δεν πιεζόταν από κανέναν αντίπαλο, εντούτοις έκανε ανεξήγητα ένα... σεντερφορίσιο τελείωμα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-0 της Αγγλίας στο 27'!
🚨Own Goal by Vladimír Coufal 🏴 England 1-0 Czechia 🇨🇿 https://t.co/QDrf2Ra5z0— Goals Xtra (@GoalsXtra) October 6, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.