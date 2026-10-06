Ο Βλάντιμιρ Τσούφαλ πέτυχε ένα απίθανο αυτογκόλ για το 1-0 της Αγγλίας ενάντια στην Τσεχία.

Για κάτι λιγότερο από ένα μισάωρο, η Τσεχία κράταγε στο Γουέμπλεϊ, μέχρι να πάρει την κατάσταση στα χέρια του ο Βλάντιμιρ Τσούφαλ. Μετά την μπαλιά του Χάρι Κέιν από τα δεξιά, ο μπακ της Χόφενχαϊμ δεν πιεζόταν από κανέναν αντίπαλο, εντούτοις έκανε ανεξήγητα ένα... σεντερφορίσιο τελείωμα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-0 της Αγγλίας στο 27'!