Αγγλία - Τσεχία: Το αυτογκόλ του Τσούφαλ

Γιάννης Πολιάς
Αγγλία - Τσεχία: Το αυτογκόλ του Τσούφαλ

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Βλάντιμιρ Τσούφαλ πέτυχε ένα απίθανο αυτογκόλ για το 1-0 της Αγγλίας ενάντια στην Τσεχία.

Για κάτι λιγότερο από ένα μισάωρο, η Τσεχία κράταγε στο Γουέμπλεϊ, μέχρι να πάρει την κατάσταση στα χέρια του ο Βλάντιμιρ Τσούφαλ. Μετά την μπαλιά του Χάρι Κέιν από τα δεξιά, ο μπακ της Χόφενχαϊμ δεν πιεζόταν από κανέναν αντίπαλο, εντούτοις έκανε ανεξήγητα ένα... σεντερφορίσιο τελείωμα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-0 της Αγγλίας στο 27'!

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    UEFA NATIONS LEAGUE Τελευταία Νέα