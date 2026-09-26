Ο Κωνσταντής Τζολάκης θα δώσει έως τώρα το πιο σπουδαίο παιχνίδι στην καριέρα του με τη φανέλα της Εθνικής ομάδας. Αποστολή στο Άουγκσμπουργκ Γιώργος Σακελλαρίου.

Ο Κωνσταντής Τζολάκης καθιερώνεται πλέον και στην Εθνική ομάδα.

Ο 23χρονος (8/11/02) διεθνής τερματοφύλακας έχει 10 συμμετοχές με το εθνόσημο και σε τέσσερα ματς έχει κρατήσει απαραβίαστη την εστία του. Κόντρα στη Γερμανία ο ταλαντούχος τερματοφύλακας θα δώσει το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής παιχνίδι στην καριέρα του με τη γαλανόλευκη.

Έχει παίξει με την Εθνική κόντρα σε επίσημα ματς με τη Δανία, τη Σερβία, τη Λευκορωσία και τη Σκωτία (τρεις φορές), σε φιλικά με τη Σουηδία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα και τη Βουλγαρία. Γίνεται αντιληπτό ότι με την Ελλάδα δεν έχει αγωνιστεί κόντρα σε κάποιο μεγαθήριο, όπως θα είναι το βράδυ της Κυριακής η Γερμανία.

Ο Τζολάκης στο Βελιγράδι χρειάστηκε να κάνει μία μεγάλη απόκρουση. Και ήταν αρκετή για να έχει γλυκό φινάλε η Ελλάδα με το γκολ του Δουβίκα. Στο Άουγκσμπουργκ ο Τζολάκης θα έχει πολλή δουλειά. Λογικά θα χρειαστεί να κάνει το ματς της ζωής του για να μπορέσει η Εθνική να φύγει αλώβητη. Κόντρα σε παίκτες όπως οι Βίρτς, Ενμέτσα, Γκνάμπρι, Αμίρι, Εμπνουταλίμπ και Μπούρκαρντ θα χρειαστεί ενδεχομένως να κάνει σημαντικές αποκρούσεις.

Ένας παίκτης, βέβαια, δεν μπορεί ν' αντιμετωπίσει μόνος του τη Γερμανία. Αλλά ο Τζολάκης έχει δείξει και με τη φανέλα του Ολυμπιακού και στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου με τη Χαλ, ότι παρά το νεαρό της ηλικίας του είναι πλέον ένας ολοκληρωμένος τερματοφύλακας. Η Ελλάδα το βράδυ της Κυριακής τον έχει μεγάλη ανάγκη και γνωρίζει και ο ίδιος ότι από τη δική του απόδοση θα κριθούν πολλά.

Μία πολύ καλά εμφάνιση, άλλωστε, με αντίπαλο τη Γερμανία θα εκτοξεύσει την αξία του. Εκατομμύρια μάτια θα είναι πάνω του. Στο Μουντιάλ ένας 40χρονος τερματοφύλακας, ο Βοζίνια με μία καλή εμφάνιση κόντρα στην Ισπανία απογειώθηκε. Ο γκολκίπερ της Παραγουάης Ορλάντο Χιλ με όσα έκανε κόντρα στη Γερμανία επίσης συζητήθηκε.

Ο Τζολάκης, λοιπόν, μετά τη Χαλ, όπου πλέον έχει μπει στην κορυφαία σκηνή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου έχει το βράδυ της Κυριακής μία ακόμα μεγάλη ευκαιρία, μέχρι την επόμενη που λογικά θα έρθει. Να αυξήσει κι άλλο τη χρηματιστηριακή του αξία και να κάνει ακόμα μεγαλύτερους συλλόγους ν' ασχοληθούν μαζί του.