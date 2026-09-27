Δεν την φοβίζει τίποτα αυτή την Εθνική!

Μετά το σπουδαίο ξεκίνημα στο Nations League, η Εθνική ταξιδεύει στο Άουγκσμπουργκ προκειμένου να αμτιμετωπίσει τη Γερμανία για τη 2η αγωνιστική του ομίλου.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς παρά το κακό ξεκίνημα της στη Σερβία, όπου δέχτηκε γκολ μόλις στο 4’, πήρε μία πολύτιμη νίκη. Κράτησε την μπάλα στα πόδια της, ανέβασε ρυθμό και δημιούργησε ευκαιρίες που θα μπορούσαν να της είχαν δώσει την ισοφάριση πολύ νωρίτερα.

Η επιμονή της ανταμείφθηκε στο 74΄, όταν ο Τζόλης έκανε το 1-1. Στις καθυστερήσεις, ο Δουβίκας ολοκλήρωσε την ανατροπή και χάρισε στην Ελλάδα ένα πολύτιμο διπλό.

Αυτό που μένει από το Βελιγράδι δεν είναι μόνο το σκορ. Η Εθνική έδειξε ψυχραιμία και ωριμότητα. Δεν βιάστηκε και δεν τα έχασε όταν βρέθηκε πίσω, αλλά έπαιξε το παιχνίδι της και περίμενε τη στιγμή της.

Το ρόστερ της γαλανόλευκης έχει πλέον ποιότητα που φαίνεται μέσα στο γήπεδο, και η Γερμανία είναι ο ιδανικός αντίπαλος για να μετρηθεί. Η παραμονή στη League A είναι ο πρώτος στόχος και το βήμα προς αυτή έγινε ήδη. Η Ελλάδα, όμως, δεν κρύβει ότι θέλει να κυνηγήσει κάτι περισσότερο.

Ο Γιοβάνοβιτς θα περιμένει μέχρι τελευταία στιγμή για τον Μπάμπη Κωστούλα. Ο νεαρός επιθετικός χρειάστηκε ράμματα στο πόδι μετά από το μαρκάρισμα του Μαξίμοβιτς μέσα στην περιοχή. Η διπλή ευκαιρία στο Χ2 είναι σε απόδοση 2.65 στη Novibet.

Στο πρώτο του παιχνίδι στον πάγκο της «μάνσαφτ», ο Γιούργκεν Κλοπ είδε την ομάδα του να έρχεται ισόπαλη (1-1) στην έδρα της Ολλανδίας. Έτσι, οι Γερμανοί μπαίνουν στο ματς με την Ελλάδα χωρίς περιθώρια για απώλειες. Ο Χάβερτζ, που βγήκε τραυματίας κόντρα στους «οράνιε», δύσκολα θα είναι διαθέσιμος όπως και ο Μουσιάλα.

Η ιστορία δεν είναι με το μέρος της Εθνικής. Σε 10 αναμετρήσεις με τη Γερμανία, η Ελλάδα δεν έχει πανηγυρίσει ποτέ νίκη: μετράει 3 ισοπαλίες και 7 ήττες. Στο Άουγκσμπουργκ έχει την ευκαιρία να γράψει ένα νέο κεφάλαιο. Για να το κάνει αυτό θα χρειαστεί καλή εμφάνιση από αρκετούς παίκτες.

Ένας από αυτούς είναι και ο Βαγγέλης Παυλίδης. Ο αρχηγός της Εθνικής παίζει πολύ καλά τον ρόλο του, έδωσε την ασίστ στον Τζόλη και είχε τις ευκαιρίες του. Το να σκοράρει απέναντι στη Γερμανία προσφέρεται σε απόδοση 3.40 στη Novibet.

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