Η Κόμο αποφάσισε να ανεβάσει ένα ιδιαίτερο post για τον Τάσο Δουβίκα, ο οποίος έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη φετινή σεζόν.

Ο Τάσος Δουβίκας συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις του καθώς φαίνεται να διανύει μια από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του. Ο 27χρονος έχει σημειώσει συνολικά 4 γκολ ως τώρα, τρία με την Κόμο και ένα με την Εθνική Ελλάδας.

Ο ίδιος βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση και λαμβάνει συνεχώς τα εύσημα από τον Σεσκ Φάμπρεγας κατά τη διάρκεια της περσινής και της φετινής χρονιάς. Ωστόσο αποτελεί και ένα αγαπητό παιδί της εξέδρας, με την ιταλική ομάδα να του αφιερώνει ένα συγκεκριμένο post για την μέχρι στιγμής πορεία του.

Εμπνευσμένη από την ελληνική μυθολογία, ο ιταλικός σύλλογος ανέβασε κάποιες από τις στιγμές του διεθνή φορ και τον παρομοίασε με τον θεό Ποσειδώνα. Συγκεκριμένα έγραψε: «The Poseidon of Lake Como: Tasos Douvikas».