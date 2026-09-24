Για τη 2η αγωνιστική του 2ου Ομίλου της League A του Nations League η Ελλάδα θα φιλοξενηθεί την ερχόμενη Κυριακή (27/9, 21:45) από τη Γερμανία.

Με νίκη μπήκε στη League A του Nations League η Ελλάδα. Η Εθνική σπατάλησε πολλές ευκαιρίες στο Βελιγράδι, όμως χάρη στο γκολ του Δουβίκα στις καθυστερήσεις υπέταξε τη Σερβία με ανατροπή (1-2)

Η Εθνική στο δεύτερο από τα τέσσερα παιχνίδια της σε αυτή τη... μαραθώνια διακοπή θα φιλοξενηθεί από τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ την ερχόμενη Κυριακή (27/9) στις 21:45. Το ματς θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Start και τον Alpha.

Θυμίζουμε ότι για τον αγώνα με τα Πάντσερ οι Έλληνες φίλαθλοι έχουν εξαντλήσει ήδη τα 2.000 εισιτήρια που πήρε η ΕΠΟ.

Το πρόγραμμα της Ελλάδας στο Nations League