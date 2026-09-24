Εθνική Ελλάδας: Η μέρα και η ώρα του αγώνα με τη Γερμανία
Με νίκη μπήκε στη League A του Nations League η Ελλάδα. Η Εθνική σπατάλησε πολλές ευκαιρίες στο Βελιγράδι, όμως χάρη στο γκολ του Δουβίκα στις καθυστερήσεις υπέταξε τη Σερβία με ανατροπή (1-2)
Η Εθνική στο δεύτερο από τα τέσσερα παιχνίδια της σε αυτή τη... μαραθώνια διακοπή θα φιλοξενηθεί από τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ την ερχόμενη Κυριακή (27/9) στις 21:45. Το ματς θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Start και τον Alpha.
Θυμίζουμε ότι για τον αγώνα με τα Πάντσερ οι Έλληνες φίλαθλοι έχουν εξαντλήσει ήδη τα 2.000 εισιτήρια που πήρε η ΕΠΟ.
Το πρόγραμμα της Ελλάδας στο Nations League
- Σερβία – Ελλάδα 1-2
- 27/09 Γερμανία – Ελλάδα 21:45
- 01/10 Ελλάδα – Ολλανδία 21:45
- 04/10 Ελλάδα – Γερμανία 21:45
- 13/11 Ολλανδία – Ελλάδα 21:45
- 16/11 Ελλάδα – Σερβία 21:45
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.