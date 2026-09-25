Η νέα περιπέτεια της Εθνικής Ελλάδος ξεκίνησε πάλι με εντυπωσιακό τρόπο και ο Μιχάλης Τσαμπάς γράφει στο Gazzetta το πώς αυτή τη φορά στα «καντάρια ταλέντου» έρχεται να προστεθεί και η απαιτούμενη εμπειρία που μας έλειψε στο δρόμο προς το Μουντιάλ!

Το καλοκαίρι που πριν από μερικές εβδομάδες πέρασε στην ιστορία, μας βρήκε... καθηλωμένους στους καναπέδες να παρακολουθούμε εξ αποστάσεως ένα Μουντιάλ... μαμούθ σε διάρκεια, με 46 ομάδες, αλλά με την δική μας Εθνική μακριά από τα γήπεδα της Κεντρικής (Μεξικό) και Βόρειας (ΗΠΑ, Καναδάς) Αμερικής.

Εχοντας στο μυαλό ότι η διαδικασία των προκριματικών πέρασε μέσα από έναν όμιλο που δεν προκαλούσε «φόβο και τρόμο» καθώς η Δανία, η Σκωτία και η Λευκορωσία δεν είναι τα μεγαθήρια της Ευρώπης αυτό το αίσθημα της χαμένης ευκαιρίας ήταν έντονο. Και εν μέσω του Παγκοσμίου Κυπέλλου έγινε ακόμη πιο έντονο βλέποντας... δεξιά κι αριστερά «Ιορδανίες, Ουζμπεκιστάν και Ακρωτήρια».

Περσινά ξινά σταφύλια θα πει κανείς, αλλά όταν μια τόσο προικισμένη γενιά δεν κατάφερε να φανεί συνεπής σε ένα ραντεβού με την ιστορία σίγουρα... πονάει. Ειδικά όταν όλο αυτό το overdose ταλέντου που παρουσιάζει μέσα στο γήπεδο η «γαλανόλευκη» μας έδωσε το δικαίωμα να βάζουμε όσο πιο ψηλά γίνεται τον πήχη. Κανείς δεν μπορεί να σκεφτεί πως παίκτες όπως ο Τζόλης, ο Καρέτσας, ο Τζολάκης, ο Παυλίδης, ο μεγάλος άτυχος Ντέλιας, ο Τσιμίκας, ο Κουλιεράκης, ο Ζαφείρης, ο Ρέτσος, ο Κωστούλας, ο Μαυροπάνος, ο Βαγιαννίδης, ο Τεττέη, ο Ιωαννίδης δεν θα είναι παρόντες σε ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Παίκτες που χαιρόμαστε να καμαρώνουμε στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου, αλλά και παίκτες που μας... κάνουν τη τιμή να αγωνίζονται ακόμη στα δικά μας λημέρια, μια παραγωγή που δύσκολα μπορεί να θυμηθεί κανείς ότι ανάλογη της υπήρξε στο παρελθόν.

Πριν μερικές μέρες, εδώ στο Gazzetta διαβάσατε το θέμα για την πληθώρα στους επιθετικούς και πόσο όλο αυτό «λύνει» τα χέρια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς... Το βράδυ της Πέμπτης από το «παλκοσένικο» του Μαρακανά πέρασαν ο Παυλίδης, ο Κωστούλας, ο Ιωαννίδης, ο Τεττέη και ήρθε ο Δουβίκας για το... κερασάκι. Το αντιλαμβάνεστε; Αν όχι ρίχτε ξανά μια ματιά στα ονόματα που είχε στην διάθεσή του να χρησιμοποιήσει ο Ομοσπονδιακός τεχνικός. Σκεφτείτε το λίγο... «Υπέφερα κι εγώ που έβαλα και τους πέντε φορ» είπε μετά το ματς ο κόουτς, αλλά «μακάρι να υποφέρει πάντα για τέτοια».



Από κει και πέρα, μια χαρά ακούω το επιχείρημα «ΟΚ, ας μη βιαζόμαστε γιατί και στο προηγούμενο Nations League περίφημα τα πήγαμε και με διπλάρα στο Wembley, αλλά στα προκριματικά το Μουντιάλ τα κάναμε θάλασσα». Πραγματικά το ακούω γιατί έτσι είναι κιόλας με βάση τα δεδομένα. Βέβαια και εδώ χωράει μεγάλη κουβέντα γιατί προσωπική μου εκτίμηση είναι πως ένα καταστροφικό πρώτο ημίχρονο στο ματς με τη Δανία στο Φάληρο... τίναξε τα πάντα στον αέρα. Κι όταν μιλάμε για μια ομάδα που ναι μεν έχει «100 καντάρια ταλέντο», αλλά υπολείπεται σε εμπειρία, σίγουρα όλα παίζουν το ρόλο τους. Ίσως να είναι κι αυτό που έλειπε από όλη την περασμένη διαδικασία.

Η διαχείριση του ενθουσιασμού από ένα καταπληκτικό... ράλι στο Nations League με εμφατικά διπλά σε Αγγλία και Σκωτία, που έφερε μια απότομη προσγείωση σε μια έτερη διαδικασία που έδινε ένα πολυπόθητο Μουντιαλικό εισιτήριο. Αν στις αποτυχίες υπάρχουν και κέρδη, αυτό είναι το μεγάλο κέρδος για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τα «παιδιά» του από την αποτυχία μας να βρεθούμε το περασμένο καλοκαίρι στα γήπεδα της Αμερικής. Το «τραύμα του Μουντιάλ» προσθέτει γνώση και εμπειρία, στο ταλέντο που ξεχειλίζει! Πεισμώνει τα παιδιά αυτά που προφανώς μαζί με τις ατομικές διακρίσεις στα μεγάλα club και πρωταθλήματα που παίζουν θέλουν να γράψουν μια μεγάλη επιτυχία και με το εθνόσημο.

Τα παθήματα γίνονται μαθήματα, η εμπειρία και η γνώση για το πως θα αποφύγουν τις... κακοτοπιές είναι πάντα πολύτιμος οδηγός. «Γηράσκω αεί διδασκόμενος» είχε πει ο αρχαίος νομοθέτης Σόλων, φράση που... ζει χιλιάδες χρόνια στην καθημερινότητά μας. Προφανώς δεν... γερνάει κανένα από αυτά τα παιδιά της Εθνικής, όμως σίγουρα διδάσκονται. Το level των επόμενων ημερών σίγουρα είναι μεγαλύτερο. Η Σερβία δεν είναι του πεταματού, αλλά δεν είναι ούτε Γερμανία, ούτε Ολλανδία. Οπότε και το δείγμα της συνέχειας θα παίξει το ρόλο του.

Όμως στο δρόμο προς το Euro του 2028 θα πρέπει να περιμένουμε πολλά περισσότερα από την «προικισμένη γενιά» και κυρίως να περιμένουμε πως όταν με το καλό ολοκληρωθεί η διαδικασία των προκριματικών, όχι απλά θα φτάσουμε στην πηγή, αλλά θα πιούμε και νερό! Ή καλύτερα μπύρες μιας και το συνδιοργανώνουν Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία και Ιρλανδία.