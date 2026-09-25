Οι αριθμοί φανερώνουν και το πόσο κομβικός είναι για την Εθνική ο άσος της Άρσεναλ Χρήστος Τζόλης. Αποστολή στο Βελιγράδι Γιώργος Σακελλαρίου.

Όταν σ' επιλέγει η πρωταθλήτρια της Premier League κάτι δείχνει. Ο Χρήστος Τζόλης είναι ένας πολύτιμος παίκτης για την Εθνική, ένας μαέστρος. Τακτικά ενδεχομένως και ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή.

Ο 24χρονος εξτρέμ των «κανονιέρηδων», μέχρι το σημείο που πήγε όντας κουρασμένος στη δεξιά πλευρά της επίθεσης κι άρχισε να πέφτει η απόδοσή του, ήταν συγκλονιστικός. Βαθμολογήθηκε με 7,7 και ήταν ο δεύτερος σε βαθμολογία παίκτης της Εθνικής μετά τον Κουρμπέλη που είχε 7,9.

Ο διεθνής άσος είχε ένα γκολ κι άνοιξε τον δρόμο για την ανατροπή με φοβερό τελείωμα, έπειτα από την ασίστ του Παυλίδη. Από τα δικά του πόδια δημιουργήθηκαν οι περισσότερες φάσεις της γαλανόλευκης, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Ο Τζόλης είχε συνολικά 6 σουτ, τα 2 πήγαν στην εστία και το ένα έγραψε, ενώ στο πρώτο ο Βάνια Μίλινκοβιτς-Σάβιτς εκτινάχθηκε στο αριστερό παραθυράκι κι έσωσε την ομάδα του στο εκπληκτικό δεξί φαλτσαριστό σουτ που επιχείρησε ο Έλληνας παίκτης. Είχε επίσης 3 σουτ που μπλοκαρίστηκαν.

Οι αριθμοί σε πάσες

Ο Τζόλης είχε 51 στις 60 εύστοχες πάσες και μάλιστα στην επίθεση ήταν συγκλονιστικός με 37 στις 44 εύστοχες πάσες. Ποσοστό 84%! Είχε και 4 πάσες κλειδιά. Αναλυτικά οι αριθμοί στο επιθετικό κομμάτι:

Αναμενόμενες ασίστ: 0.28

Πάσες κλειδιά: 4

Εύστοχες σέντρες: 5

Εύστοχες πάσες 51/60

Πάσες στο αντίπαλο μισό: 37/44

Πάσες στο δικό του μισό: 14/16

Βαθιές μπαλιές: 1/2

Βοήθησε κι αμυντικά

Ο Τζόλης βοήθησε κι αμυντικά όσο μπορούσε την Εθνική. Δείτε τους αριθμούς του:

Αμυντική συνεισφορά: 1

Τάκλιν: 0

Κλεψίματα: 0

Απομακρύνσεις μπάλας: 0

Σουτ που μπλόκαρε: 1

Ανακτήσεις μπάλας: 2

Κερδισμένες μονομαχίες στο έδαφος: 4 (έχασε δύο)

Κερδισμένες εναέριες μονομαχίες: 2

Πόσες φορές τον πέρασαν με ντρίμπλα: 1

Οι συνολικές επαφές

Ο Τζόλης έτρεξε και κουβάλησε σε μεγάλα διαστήματα την Εθνική, όπως φανερώνει και η στατιστική. Αν μη τι άλλο ένα γεμάτο ματς από τον διεθνή εξτρέμ, που δεν βρίσκεται πλέον τυχαία στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου:

Επαφές με την μπάλα: 80

Αποτυχημένες επαφές: 3

Επιτυχημένες ντρίμπλες: 2

Κερδισμένα φάουλ 1.

Απώλειες κατοχής: 18

Συνολική απόσταση κουβαλήματος: 266,3 μέτρα

Κουβαλήματα μπάλας: 33

Κουβαλήματα προωθήσεων: 3

Συνολική προώθηση: 50,4 μέτρα

Προωθητική απόσταση κουβαλήματος: 45,9 μέτρα.

Μεγαλύτερο προωθητικό κουβάλημα: 14,6 μέτρα.