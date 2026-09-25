Ο Τάσος Δουβίκας δυσκολεύτηκε να βρει τον χώρο του στο ρόστερ της Εθνικής Ελλάδας, λόγω των πολλών επιλογών στη θέση του φορ, όμως πλέον κέρδισε τη θέση του και βρήκε επίσημο γκολ μετά από 5 χρόνια.

Δεν άξιζε στην Εθνική Ελλάδας να φύγει χωρίς το τρίποντο από το Βελιγράδι και ο Τάσος Δουβίκας φρόντισε να απονείμει ποδοσφαιρική δικαιοσύνη! Ο 27χρονος φορ πέρασε ως αλλαγή στο 74ο λεπτό αντί του Καρέτσα, πήγε στο πλευρό του Ιωαννίδη στο 4-4-2 του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στο 90+5’ ήρθε η στιγμή του. Ο φορ της Κόμο εκμεταλλεύτηκε μια υπέροχη σέντρα του Κώστα Τσιμίκα και με κεφαλιά «υπέγραψε» την ανατροπή των Γαλανόλευκων!

Αυτό το γκολ, φυσικά, σημαίνει πολλά περισσότερα από ένα τρίποντο της Ελλάδας στο Nations League. Είναι η δικαίωση της υπομονής ενός ποδοσφαιριστή που, ενώ... άκουγε από τους γύρω του «μα καλά, ο Δουβίκας δεν χωράει στην Εθνική;», συνέχισε να δουλεύει σκληρά, να σκοράρει και να περιμένει τη στιγμή του για να γίνει πρωταγωνιστής σε ένα ματς της Γαλανόλευκης.

Αυτή η στιγμή, τελικά, ήρθε στο «Μαρακανά» της Σερβίας και θα την περιγράφει για χρόνια στο παιδί που σύντομα θα φέρει στον κόσμο η σύζυγός του.

Από την Τρίπολη στον Βόλο και από εκεί σε μεταγραφές άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ

Πρόκειται για ένα παιδί που αποτελεί διαφήμιση για την Ακαδημία του Αστέρα AKTOR (όπως, επί παραδείγματι, είναι ο Tάσος Μπακασέτας και ο Δημήτρης Κουρμπέλης), καθώς ανδρώθηκε στην Τρίπολη. Από τα 18 του χρόνια μπήκε στο ροτέισον της πρώτης ομάδας των Αρκάδων, με τους οποίους μέτρησε 52 εμφανίσεις, 4 γκολ και 3 ασίστ.

Το 2020, σε μια απόλυτα σωστή και επικερδή κίνηση για τα δύο κλαμπ, οι Κιτρινομπλέ παραχώρησαν τον τότε 21χρονο φορ στον Βόλο Elabet, με τη μορφή συνιδιοκτησίας, και εκείνη ήταν η σεζόν της... έκρηξής του! Σε 34 εμφανίσεις με τους Θεσσαλούς, σκόραρε 14 γκολ και, αφού απέδειξε πως είναι έτοιμος για το βήμα παραπάνω, αυτό ήρθε από την Ουτρέχτη.

Έπειτα από την εξαιρετική του χρονιά, το κλαμπ της Eredivisie επένδυσε 1,2 εκατομμύρια ευρώ, με τον Αστέρα AKTOR και τον Βόλο Elabet να βάζουν από 600.000 ευρώ στα ταμεία τους, και ο «Δούβι» πήγε σε ένα πρωτάθλημα που είναι ευεργετικό για την εξέλιξη των επιθετικών.

Σε μια διετία στην Ολλανδία μέτρησε 32 γκολ και 7 ασίστ σε 77 εμφανίσεις, ενώ το 2023 βγήκε κορυφαίος σκόρερ του πρωταθλήματς με 19 γκολ! Λίγες μέρες μετά από αυτήν την ατομική διάκριση ήρθε η πρώτη μεταγραφή αντί ποσού άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ!

Η Θέλτα τον απέκτησε αντί 12 εκατομμυρίων ευρώ και, αφού σε 1,5 σεζόν είχε 18 γκολ και 4 ασίστ σε 58 συμμετοχές, έκανε ακόμα μία μεγάλη μεταγραφή, τον Φεβρουάριο του 2025, καθώς η Κόμο έδωσε 14 εκατομμύρια ευρώ για να τον αγοράσει.

Με άλλα λόγια, για τον διεθνή επιθετικό την τελευταία εξαετία έχουν δαπανηθεί 27,2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έχει παίξει σε δύο από τα κορυφαία τέσσερα πρωταθλήματα της Ευρώπης, τη La Liga και τη Serie A!

Την περασμένη σεζόν ήταν το βασικό επιθετικό «όπλο» του Σεσκ Φάμπρεγκας, που κατάφερε να τερματίσει 4η στο «Καμπιονάτο» και να βγει στη League Phase του Champions League, όπου σε λίγους μήνες θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Ελλάδας, ΑΕΚ. Ο ύψους 1,86 μ. επιθετικός είχε 17 γκολ και 3 ασίστ σε 44 εμφανίσεις και την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο έχει ήδη 3 γκολ σε 6 ματς, εκ των οποίων το ένα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, στην εντός έδρας νίκη επί της Λειψίας.

Το γκολ που περίμενε εδώ και 5 χρόνια

Για κάθε ποδοσφαιριστή είναι μεγάλος στόχος η καθιέρωση στην Εθνική και, φυσικά, ο Δουβίκας δεν μπορεί να αποτελεί εξαίρεση. Ο Έλληνας επιθετικός κλήθηκε στη Γαλανόλευκη το 2021, ενώ αγωνιζόταν στην Ουτρέχτη, και τον Σεπτέμβριο του 2021 πέτυχε το πρώτο του επίσημο γκολ, όταν η ομάδα του Τζον Φαν Σχιπ είχε έρθει ισόπαλη στην έδρα του Κοσόβου με 1-1 για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2022.

Ο ανταγωνισμός για το «9» της Εθνικής ήταν μεγάλος, καθώς στο ρόστερ ήταν ο Βαγγέλης Παυλίδης και ο Γιώργος Γιακουμάκης, ενώ στη συνέχεια προστέθηκε και ο Φώτης Ιωαννίδης. Χαρακτηριστικό είναι πως ο Γκουστάβο Πογέτ δεν τον χρησιμοποίησε καθόλου στην προκριματική φάση του Euro 2024, αφήνοντάς τον εκτός κλήσεων, ενώ από τον Νοέμβριο του 2022 έπρεπε να περιμένει καρτερικά έως τον Ιούνιο του 2024 για να παίξει ξανά με τα γαλανόλευκα, σε φιλικό με τη Γερμανία.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τον επανέφερε στις κλήσεις για επίσημα παιχνίδια στο Nations League του 2024, όμως ακόμα και τότε ήταν δύσκολο να βρει χρόνο συμμετοχής, καθώς αγωνίστηκε μόνο σε μία από τις έξι αγωνιστικές κι αυτή ως αλλαγή, ενώ δεν κλήθηκε για τα Play Off με τη Σκωτία.

Στα προκριματικά για το Μουντιάλ ξανά δεν αγωνίστηκε, όντας στην αποστολή μόνο σε 2/6 παιχνίδια, με τον ανταγωνισμό να έχει αυξηθεί, καθώς οι Τεττέη και Κωστούλας «μπήκαν» στην εξίσωση και, παράλληλα, η συζήτηση για το αν αξίζει θέση στην Εθνική να συνεχίζεται.

Στην πρεμιέρα του Nations League ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς συμπεριέλαβε στην αποστολή και τους πέντε... πρωτοκλασάτους επιθετικούς του, Δουβίκα, Παυλίδη, Κωστούλα, Ιωαννίδη και Τεττέη, δείχνοντας πως υπολογίζει τον επιθετικό του Παναθηναϊκού ως εξτρέμ, ώστε να τους «χωρέσει» όλους.

Η δικαίωση του Δουβίκα ήρθε στο Βελιγράδι, όπου, πέντε χρόνια μετά το Κόσοβο, σκόραρε σε επίσημο ματς της Εθνικής (έχει σκοράρει και σε ένα φιλικό ματς με τη Σλοβακία το 2025) και, μάλιστα, αυτή τη φορά χάρισε το τρίποντο στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Η στιγμή που περίμενε με τα γαλανόλευκα άργησε, αλλά ήρθε και πλέον ο στόχος είναι να ακολουθήσουν ακόμα περισσότερες...