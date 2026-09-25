Ο Γιώργος Σακελλαρίου γράφει για την εξαιρετική εικόνα της Εθνικής που έβγαλε στο χορτάρι πολλές από τις αρετές της και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς που επιμένει να περάσει έναν μοντέρνο τρόπο παιχνιδιού.

Στον αθλητισμό, όπως και στη ζωή πολλές φορές παίρνεις αυτό που αξίζεις όταν μοχθείς. Συμβαίνει και να μοχθείς και να μένεις με άδεια χέρια ή να κερδίζεις περισσότερα χωρίς να το αξίζεις. Η Εθνική Ελλάδας, πάντως, στο Βελιγράδι πήρε αυτό που άξιζε.

Με την εικόνα που είχε θα ήταν άδικο να μη νικήσει, έστω και στο 95'. Η γαλανόλευκη πήρε το τρίποντο και πλέον με μία νίκη την τελευταία αγωνιστική στον Βόλο με τη Σερβία στις 16 Νοεμβρίου θ' αποφύγει σίγουρα την 4η θέση και θα είναι με έξι βαθμούς, λογικά, στις καλύτερες τρίτες των τεσσάρων ομίλων της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Αυτό σημαίνει ότι στην κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028 στις 6 Δεκεμβρίου στο Μπέλφαστ θα είναι στο πρώτο pot, άρα θ' αποφύγει τα μεγαθήρια και θα τοποθετηθεί ως ισχυρή στον όμιλό της.

Η Ελλάδα, όμως, θα μπορούσε να μην πάρει αυτό που άξιζε. Μπήκε υπνωτισμένη και για 4' δεν υπήρχε στο γήπεδο. Πρώτα απείλησε ο Μαξίμοβιτς και στο 4 σκόραρε ο Ζίβκοβιτς. Στο 5' άρχισε να παίζει μπάλα η Ελλάδα και είχε άμεσα δοκάρι με τον Καρέτσα. Το μόνο διάστημα που υπήρχε ισορροπία μέχρι το φινάλε ήταν το 20'-30', όταν οι γηπεδούχοι άγγιξαν το 2-0 με τον Γιόβιτς. Οι διεθνείς πίστεψαν στην ανατροπή και την κυνήγησαν λυσσασμένα.

Η ομάδα του Γιοβάνοβιτς δεν πλήρωσε αυτή τη φορά την αφέλειά της, την αστοχία της, την αδράνεια αρκετών παικτών σε μία φάση. Οι στιγμές ήταν μαζί της. Διότι αν ο Γιόβιτς έκανε το 2-0 το ματς πολύ δύσκολα θα γύριζε. Ακόμα και σ' αυτό ματς, που η Ελλάδα πέτυχε 2 γκολ σε 26 τελικές, έναντι 8 των Σέρβων, χρειάστηκε μετά το δοκάρι, ο Τζολάκης στο 90' να κάνει απόκρουση... χάντμπολ.

Την απόκρουση του Nations League ενδεχομένως. Και τώρα αντί για χαρές να έχουμε πίκρα, απογοήτευση, σκληρή κριτική. Γιατί πολλοί κρίνουν με το δοκάρι και μέσα Θεός, δοκάρι κι έξω κακός. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα ήταν ο χειρότερος προπονητής, ο Κουρμπέλης ο διεθνής που δεν πρέπει να παίζει, λες και βγάζει η χώρα πολλά εξάρια, ο Παυλίδης θα ήταν χασογκόλης και πάει λέγοντας.

Απ' όλα αυτά γλίτωσαν τον προπονητή και τους συμπαίκτες τους, ο Τζολάκης, ο Τζόλης και ο Δουβίκας. Μία Εθνική πραγματικά υπέροχη με τις όποιες αδυναμίες της. Πήρε ένα ματς που στράβωσε από την αρχή χορεύοντας στη βροχή που έπεφτε στο Μαρακανά του Βελιγραδίου.

Η Εθνική πήρε ένα παιχνίδι με 57% κατοχή, τελικές 26-8, με 200 πάσες περισσότερες από τους Σέρβους, με τελικές εντός κι εκτός περιοχής. Οι 17 τελικές ήταν εντός περιοχής. Με φάσεις από τον άξονα, από δεξιά, από αριστερά.

Η γαλανόλευκη πανηγύρισε τη νίκη σε ένα ματς που έπαιξαν και οι 5 φορ που πήρε ο Γιοβάνοβιτς. Μετά το 1-1 το σύστημα κάποια στιγμή σε φάση επίθεσης ήταν 4-2-4! Με τους Τζόλη, Τεττέη δεξιά κι αριστερά, αντίστοιχα και τους Ιωαννίδη, Δουβίκα στην κορυφή. Οι δύο φορ Παυλίδης, Κωστούλας αντικαταστάθηκαν, αφού ο πρώτος έδωσε ασίστ και ο δεύτερος είχε ένα φοβερό πρώτο ημίχρονο.

Η Ελλάδα δεν είχε μόνο 5 φορ. Είχε και δύο λυσσασμένα εξτρέμ. Ο Τζόλης μέχρι που κουράστηκε και πήγε δεξιά, οπότε κι έπεσε η απόδοσή του, είχε ένα γκολ, χαμένες ευκαιρίες (ο Βάνια Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς απέκρουσε εκπληκτικά το δεξί σουτ στο αριστερό παραθυράκι) και έφτιαξε αρκετές ακόμα τελικές των συμπαικτών του. Δεν παίζει τυχαία στην πρωταθλήτρια της Premier League. Ο δε Καρέτσας μετά τη μικρή περιπέτεια που είχε με την υγεία του, είχε δοκάρι, ένα σουτ που έβγαλε δύσκολα ο Βάνια και ζάλισε πολλές φορές τους αντιπάλους του.

Η Εθνική είχε κι έναν αρχηγό που έκανε ματσάρα. Ναι, ο Κουρμπέλης που, όπως το ίδιο ισχύει και με τον Μπακασέτα, όταν ορισμένοι τους βλέπουν στην ενδεκάδα, αφρίζουν. Στα social media... Ο μέσος του Αστέρα έκανε σπουδαίο παιχνίδι, με τον αεικίνητο Ζαφείρη ένωσαν όσο μπορούσαν τις γραμμές και γι' αυτό κυριάρχησε η Εθνική.

Φυσικά όλοι αξίζουν τα εύσημα για την εικόνα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Εθνική είναι τέλεια. Καταρχάς, ξεκαθαρίσαμε ότι αυτό το ματς που οι τελικές ήταν 26-8 και αρκετές ήταν σημαντικές ευκαιρίες, με σουτ από καλές θέσεις, άσχετα αν σημάδευαν τον αντίπαλο τερματοφύλακα, παραλίγο όχι να μην το πάρει, αλλά να το χάσει κιόλας. Είναι ένα παιχνίδι, όμως, που αν το έκανε παραγγελία ο Γιοβάνοβιτς, ενδεχομένως να το έκανε ακριβώς έτσι. Με ανατροπή, με χαμένες ευκαιρίες, για να πορωθεί ο κόσμος, για να γεμίσουν αυτοπεποίθηση οι παίκτες του μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ. Καμιά φορά τέτοιες νίκες, είναι προτιμότερες από ένα σβηστό κι άνετο 2-0.

Αυτή η νίκη κάνει τα παιδιά να πιστέψουν περισσότερο τους εαυτούς τους και στον στόχο να βρεθούν σε μία μεγάλη διοργάνωση. Και κάνει και τον κόσμο να πιστέψει κι άλλο αυτή την ομάδα. Σε σημείο που ορισμένοι θεωρούν ότι η Ελλάδα θα κοντράρει την Κυριακή μέχρι τέλους τη Γερμανία κι ό,τι μπορεί ακόμα και να νικήσει. Ποιοι και πού; Στα social media φυσικά...

Αυτή η παράσταση που έδωσε η Ελλάδα στη βροχή πρέπει να έχει συνέχεια. Ο Σέρβος τεχνικός προσπαθεί να κάνει την Εθνική να παίζει σύγχρονο ποδόσφαιρο. Να δημιουργεί κι όχι να κάθονται έντεκα πίσω από τη μπάλα για να καταστρέψουν και να περιμένουν 1-2 φάσεις. Το πετυχαίνει πάντα; Όχι, αλλά με τα πιστεύω του θα πορευθεί. Με αυτά κρίνεται. Αρκεί να μπορέσει να τιθασεύσει την ομάδα του. Είχαν λυσσάξει όλοι για το 1-2 στο φινάλε, που παραλίγο να γίνει το 1-2. Και κυρίως στα «νεκρά» διαστήματα της Εθνικής να περάσει στους ποδοσφαιριστές του, που όσο νέοι κι αν είναι οι περισσότεροι, έχουν τρομερές παραστάσεις στους συλλόγους τους, ότι απαγορεύεται να κάνουν σε κάθε ματς τουλάχιστον ένα γκολ δώρο στους αντιπάλους τους.