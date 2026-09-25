Η νίκη της Ελλάδας επί της Σερβίας φέρνει σε θέση ισχύος την Εθνική μας αναφορικά με τα γκρουπ δυναμικότητας στα προκριματικά του Euro 2028.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η Ελλάδα την πορεία της στο Nations League, καθώς επικράτησε 2-1 της Σερβίας με μεγάλη εκτός έδρας ανατροπή και έγινε από τώρα αφεντικό για την αποφυγή της τελευταίας θέσης του γκρουπ, όπου συμμετέχουν επίσης Γερμανία και Ολλανδία.

Η Εθνική μας ομάδα είναι αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με το Football Meets Data, φαβορί για την τρίτη θέση με 40,6% πιθανότητες, με πλασάρισμα στην πρώτη τριάδα να ισούται πρακτικά με παρουσία στο 1ο γκρουπ δυναμικότητας στα προκριματικά του Euro 2028.

Υπενθυμίζεται ότι όσον αφορά στο Nations League, το φορμάτ του οποίου θα αλλάξει ριζικά από την επόμενή του έκδοση, οι δύο καλύτεροι τρίτοι θα παραμείνουν απευθείας στη League A, ενώ οι δύο χειρότεροι τρίτοι και οι δύο καλύτεροι τέταρτοι θα πάνε στα μπαράζ παραμονής με ομάδες από τη League B.