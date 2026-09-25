Εθνική Ελλάδας: Φαβορί για 1ο γκρουπ δυναμικότητας στα προκριματικά του Euro
Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η Ελλάδα την πορεία της στο Nations League, καθώς επικράτησε 2-1 της Σερβίας με μεγάλη εκτός έδρας ανατροπή και έγινε από τώρα αφεντικό για την αποφυγή της τελευταίας θέσης του γκρουπ, όπου συμμετέχουν επίσης Γερμανία και Ολλανδία.
Η Εθνική μας ομάδα είναι αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με το Football Meets Data, φαβορί για την τρίτη θέση με 40,6% πιθανότητες, με πλασάρισμα στην πρώτη τριάδα να ισούται πρακτικά με παρουσία στο 1ο γκρουπ δυναμικότητας στα προκριματικά του Euro 2028.
Υπενθυμίζεται ότι όσον αφορά στο Nations League, το φορμάτ του οποίου θα αλλάξει ριζικά από την επόμενή του έκδοση, οι δύο καλύτεροι τρίτοι θα παραμείνουν απευθείας στη League A, ενώ οι δύο χειρότεροι τρίτοι και οι δύο καλύτεροι τέταρτοι θα πάνε στα μπαράζ παραμονής με ομάδες από τη League B.
Huge away win for Greece 🇬🇷 in Belgrade!— Football Meets Data (@fmeetsdata) September 24, 2026
This puts them in a great position to avoid last place and potential direct relegation, and secure Pot 1 in EURO 2028 qualifiers.
Serbia 🇷🇸 now seriously threatened with all that.
🇳🇱 v 🇩🇪 draw keeps both teams in the driving seat for… pic.twitter.com/LaEi1fb589
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