Συγκινητική στιγμή στην Τούμπα, όταν κατατέθηκε στεφάνι για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Μέρα πένθους η σημερινή για τον ΠΑΟΚ και πριν το ματς της Εθνικής Ελλάδας με τη Γερμανία το κλίμα φορτίστηκε συναισθηματικά. Σαν σήμερα το 1999 έφυγαν από τη ζωή σε τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη έξι φίλοι του Δικεφάλου, οι οποίοι επέστρεφαν από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Τον περασμένο Ιανουάριο η οικογένεια του ΠΑΟΚ βυθίστηκε ξανά στο πένθος με το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, όταν σκοτώθηκαν ξανά σε τροχαίο επτά φίλοι της ομάδας.

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης και ο ομόλογός του της γερμανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, μαζί με φίλους της εθνικής Γερμανίας κατέθεσαν στεφάνι στο μνημείο μπροστά από τη θύρα 4, όπου αναφερόταν «με βαθιά συμπαράσταση στην οικογένεια του ΠΑΟΚ» και χειροκροτήθηκαν θερμά, ενώ φίλοι του ΠΑΟΚ που βρίσκονται στο γήπεδο, φώναξαν συνθήματα για τους αδικοχαμένους οπαδούς.

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