Ένα γκολ του Χάκπο στο 90+2' έδωσε στην Ολλανδία το 1-1 απέναντι στη Γερμανία, στο ντεμπούτο των Τσάβι και Γιούργκεν Κλοπ στον πάγκο των δύο ομάδων.

Τσάβι και Γιούργκεν Κλοπ έκαναν ντεμπούτο με ισοπαλία, καθώς Ολλανδία και Γερμανία έμειναν στο 1-1 στην πρεμιέρα του Nations League, στον όμιλο που μετέχει και η Ελλάδα. Τα Πάντσερ προηγήθηκαν με τον Νμέτσα στο πρώτο μέρος αλλά ο Χάκπο λύτρωσε τους Οράνιε στο τέλος, ισοφαρίζοντας σε 1-1 στις καθυστερήσεις.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα στο ματς αλλά οι Οράνιε εξισορρόπησαν γρήγορα την κατάσταση και βρήκαν δίχτυα με κεφαλιά του Φαν Ντάικ στο 12', εντούτοις το γκολ ακυρώθηκε για παρεμπόδιση του Μπρόμπεϊ στον Τερ Στέγκεν. Η Γερμανία έχασε με τραυματισμό τον Χάβερτς στο 29', εντούτοις δύο λεπτά μετά ο Εμπνουταλίμπ, που τον αντικατέστησε, ανάγκασε σε επέμβαση τον Φερμπρούχεν.

Ο Ολλανδός γκολκίπερ πάντως δεν κατάφερε να πράξει αναλόγως στο κοντινό σουτ του Νμέτσα στο 32', με τα Πάντσερ να ανοίγουν το σκορ εν μέσω διαμαρτυριών για μη τήρηση του fair play στο ξεκίνημα της φάσης - με τον Μπρόμπεϊ να αποχωρεί και αυτός τραυματίας. Ακολούθησε... άχαστη ευκαιρία του Αντεγέμι στο 38', με τον επιθετικό της Μπαρτσελόνα να αστοχεί προ κενής εστίας, ενώ στη συνέχεια ο Τερ Στέγκεν είπε κατά σειρά όχι σε Φαν Ντε Φεν και Χάκπο στο 42ο λεπτό.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τους Ολλανδούς να πιέζουν για την ισοφάριση και τον Τερ Στέγκεν να σταματά με το πόδι το διαγώνιο σουτ του Ντάμφρις. Ο Γερμανός απέτρεψε το γκολ και δύο λεπτά αργότερα σε προσπάθεια του Μέιρντινκ, με τον ίδιο παίκτη να αποτυγχάνει να σπρώξει την μπάλα στην κενή εστία στο 66'!

Η Γερμανία κέρδισε μέτρα στη συνέχεια, όμως οι Οράνιε πίεσαν εκ νέου στο φινάλε, με τον Τερ Στέγκεν να σταματά το υπέροχο πλασέ του Φαν Μπόμελ στο 86' αλλά να μην μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα στο 90+2', όταν μετά την μπαλιά του τελευταίου, ο Χάκπο ισοφάρισε με υπέροχο τελείωμα στην κίνηση!

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Ολλανδία: Φερμπρούχεν - Ντάμφρις, Φαν Χέκε, Φαν Ντάικ, Φαν Ντε Φεν - Χράφενμπερχ, Τίμπερ (58' Φέιρμαν), Ράιντερς (82' Τιλ) - Σάμερβιλ (83' Φαν Μπόμελ), Μπρόμπεϊ (35' Μέιρντινκ), Χάκπο

Γερμανία: Τερ Στέγκεν - Τρόι, Σλότερμπεκ, Τα, Μπράουν - Κίμιχ, Αμίρι (80' Ένγκελχαρντ), Νμέτσα (65' Σταχ) - Αντεγέμι (80' Γκνάμπρι), Χάβερτς (29' Εμπνουταλίμπ), Σάντε (65' Φίριχ)