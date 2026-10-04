Εθνική: Έλαμψε το πρόσωπο του Κλοπ με το που είδε τον Τσιμίκα
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Ο Γίργκεν Κλοπ με το που είδε τον Κώστα Τσιμίκα στο γήπεδο της Τούμπας έσπευσε να τον χαιρετήσει και να τον αγκαλιάσει.
Ο Γίργκεν Κλοπ με τον Κωνσταντίνο Τσικίκα, όπως αποτυπώθηκε και στο περιθώριο του αγώνα στη Γερμανία, διατηρούν εξαιρετική σχέση και ενώ φυσικά έχουν συνυπάρξει στη Λίβερπουλ. Επόμενο ήταν όταν ο Γερμανός προπονητής είδε μπροστά του τον Έλληνα αριστερό μπακ έακασε ένα πλατύ και αυθεντικό χαμόγελο και πήγε να τον χαιρετήσει αλλά και να τον αγκαλιάσει.
@Photo credits: eurokinissi, KLODIAN LATO / EUROKINISSI
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