Ο Γίργκεν Κλοπ με το που είδε τον Κώστα Τσιμίκα στο γήπεδο της Τούμπας έσπευσε να τον χαιρετήσει και να τον αγκαλιάσει.

Ο Γίργκεν Κλοπ με τον Κωνσταντίνο Τσικίκα, όπως αποτυπώθηκε και στο περιθώριο του αγώνα στη Γερμανία, διατηρούν εξαιρετική σχέση και ενώ φυσικά έχουν συνυπάρξει στη Λίβερπουλ. Επόμενο ήταν όταν ο Γερμανός προπονητής είδε μπροστά του τον Έλληνα αριστερό μπακ έακασε ένα πλατύ και αυθεντικό χαμόγελο και πήγε να τον χαιρετήσει αλλά και να τον αγκαλιάσει.