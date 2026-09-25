Τζόλης: «Θα διαχειριστούμε διαφορετικά το ματς με τη Γερμανία, έχουμε πολλή ποιότητα και πρέπει να το δείχνουμε»

Οι δηλώσεις του Χρήστου Τζόλη μετά τη σπουδαία νίκη της Εθνικής στην έδρα της Σερβίας, με ανατροπή.

Η Ελλάδα μπορεί να βρέθηκε να «κυνηγάει» από νωρίς το σκορ και να έχασε πολλές ευκαιρίες, όμως τελικά κατάφερε να πάρει τη νίκη με 2-1, κάνοντας ανατροπή. Σκόρερ του γκολ της ισοφάρισης και διαρκής... μπελάς για τους Σέρβους ήταν ο Χρήστος Τζόλης.

Ο διεθνής εξτρέμ στις δηλώσεις του μετά το ματς τόνισε πως η ομάδα του άξιζε τη νίκη, ενώ αναφέρθηκε και στο ερχόμενο ματς με τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ.

Οι δηλώσεις του Χρήστου Τζόλη

«Είμαι πολύ χαρούμενους που γυρίσαμε αυτό το αποτέλεσμα. Δεχθήκαμε πολύ γρήγορα το γκολ που ήταν δύσκολο να το διαχειριστούμε στην έδρα του αντιπάλου.

Νομίζω ότι δεν παίξαμε με άγχος για να δημιουργήσουμε και να κάνουμε βιαστικές φάσεις και ενέργειες. Ήταν μία δίκαια νίκη, αν και ήρθε στο τελευταίο λεπτό.

Το αξίζαμε λίγο πιο πριν για να διαχειριστούμε και καλύτερα το αποτέλεσμα, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που ξεκινήσαμε το Nations League με μία νίκη και με ένα γκολ δικό μου που βοήθησε την ομάδα. Ήταν μία πολύ καλή προσπάθεια σήμερα».

Για το ερχόμενο ματς κόντρα στη Γερμανία: «Σίγουρα είναι τελείως διαφορετικός αντίπαλος, θα παίξουμε εκτός έδρας. Οι Γερμανοί είναι πιο ποιοτική ομάδα από τη Σερβία, οπότε θα διαχειριστούμε διαφορετικά το άλλο παιχνίδι.

Αλλά είμαστε αισιόδοξοι, πάντα παίζουμε με αυτοπεποίθηση, έχουμε πολλή ποιότητα και πρέπει να το δείχνουμε σε κάθε γήπεδο.

Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, να μην δεχόμαστε εύκολα γκολ και μπροστά μπορούμε να δημιουργήσουμε πολλές φάσεις και να είμαστε λίγο πιο αποτελεσματικοί».