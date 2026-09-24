Η βαθμολογία στον Όμιλο της Εθνικής Ελλάδας στη League A του Nations League μετά την ολοκλήρωση της 1ης αγωνιστικής.

Μόνη πρώτη είναι η Ελλάδα μετά το φινάλε της 1ης αγωνιστικής του 2ου Ομίλου της League A του Nations League! Η Εθνική νίκησε τη Σερβία με ανατροπή, ενώ την ίδια ώρα Γερμανία και Ολλανδία αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1.

Oι δυο πρώτες ομάδες των τεσσάρων Ομίλων της League A πέρα από την παραμονή τους στην κατηγορία προκρίνονται και στα προημιτελικά για τη διεκδίκηση του τροπαίου.

Οι τέσσερις ομάδες που θα τερματίσουν τρίτες στους ομίλους θα συγκριθούν μεταξύ τους και οι δύο καλύτερες θα παραμείνουν απευθείας στην κορυφαία κατηγορία. Οι άλλες δύο θα χρειαστεί να διεκδικήσουν την παραμονή τους μέσω playoffs απέναντι σε ομάδες της League B.

Ακόμη και στην περίπτωση της τέταρτης θέσης υπάρχει δρόμος σωτηρίας. Οι δύο καλύτερες τέταρτες της συνολικής κατάταξης θα οδηγηθούν στα playoffs της League A/B, ενώ μόνο οι δύο χειρότερες θα υποβιβαστούν απευθείας.

League A Nations League - 2oς Όμιλος

Αποτελέσματα (1η αγωνιστική)

Σερβία - Ελλάδα 1-2

Ολλανδία - Γερμανία 1-1

Βαθμολογία

Ελλάδα 3 Γερμανία 1 Ολλανδία 1 Σερβία 0

Επόμενη αγωνιστική (2η)

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου