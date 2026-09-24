Σερβία - Ελλάδα: Οι πιθανότητες νίκης της «γαλανόλευκης» από το FMD
Όλα είναι έτοιμα για την αποψινή (24/9, 21:45, Live από το Gazzetta) πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League, με αντίπαλο τη Σερβία στο Βελιγράδι.
Οι διεθνείς μας συμμετέχουν για πρώτη φορά στη League A του θεσμού και με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο «τιμόνι» θέλουν να κάνουν ιδανικό ξεκίνημα, αφού στη συνέχεια έχουν να αντιμετωπίσουν κατά σειρά Γερμανία (27/9, εκτός), Ολλανδία (1/10, εντός) και ξανά το σύνολο του Γιούργκεν Κλοπ στις 4 Οκτώβρη.
Στο πλαίσιο αυτό, το Football Meets Data δίνει τις πιθανότητες νίκης σε αυτό το παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής. Βάσει της εν λόγω ιστοσελίδας αναλύσεων και προσομοιώσεων, η «γαλανόλευκη» έχει 31% πιθανότητες νίκης, έναντι 43% των γηπεδούχων. Στο 26% το ενδεχόμενο ισοπαλίας.
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