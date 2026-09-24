Το Football Meets Data δίνει τις πιθανότητες νίκης της Ελλάδας με αντίπαλο τη Σερβία, στην αποψινή (24/9, 21:45) πρεμιέρα του Nations League.

Όλα είναι έτοιμα για την αποψινή (24/9, 21:45, Live από το Gazzetta) πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League, με αντίπαλο τη Σερβία στο Βελιγράδι.

Οι διεθνείς μας συμμετέχουν για πρώτη φορά στη League A του θεσμού και με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο «τιμόνι» θέλουν να κάνουν ιδανικό ξεκίνημα, αφού στη συνέχεια έχουν να αντιμετωπίσουν κατά σειρά Γερμανία (27/9, εκτός), Ολλανδία (1/10, εντός) και ξανά το σύνολο του Γιούργκεν Κλοπ στις 4 Οκτώβρη.

Στο πλαίσιο αυτό, το Football Meets Data δίνει τις πιθανότητες νίκης σε αυτό το παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής. Βάσει της εν λόγω ιστοσελίδας αναλύσεων και προσομοιώσεων, η «γαλανόλευκη» έχει 31% πιθανότητες νίκης, έναντι 43% των γηπεδούχων. Στο 26% το ενδεχόμενο ισοπαλίας.