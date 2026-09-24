O Γιάννης Σερέτης γράφει για την εκκίνηση της Εθνικής Ελλάδας στον καινούριο κύκλο του Nations League, τη σημασία του αγώνα με τη Σερβία ενόψει Euro, τις πιθανές αλλαγές του Γιοβάνοβιτς και το... γνωστό πρόβλημα με την απουσία αυθεντικών αμυντικών μέσων.

Πάλης ξεκίνημα – νέοι αγώνες για την Εθνική Ελλάδας, μετά από τον απογοητευτικό αποκλεισμό από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Nations League αυτή τη φορά. «Αδιάφορο» για πολλούς. Διότι δεν… εμπεριέχει πιθανότητα πρόκρισης σε κάποια μεγάλη διοργάνωση, ούτε ασφαλώς πρωτιάς, όπως πριν από μερικά χρόνια όταν η Ελλάδα συμμετείχε στη Β Κατηγορία της διοργάνωσης. Πώς να βγεις πρώτος όταν έχεις αντιπάλους τη Γερμανία και την Ολλανδία; Και μάλιστα τη Γερμανία του Κλοπ που κάνει νέα εκκίνηση και τους Οράνιε του Τσάβι που επίσης βρίσκονται στο ίδιο σημείο του restart;

Ομως το Nations League μπορεί να μας βοηθήσει για το επόμενο Euro ως προς την κλήρωση αποφεύγοντας όλους τους «μεγάλους», συνεπώς και ως προς τις πιθανότητες πρόκρισης! Αρκεί να μην πέσουμε στα Τάρταρα και τερματίσουμε στην τέταρτη θέση. «Ποια Σερβία» θα αναρωτηθείτε. Μια ανανεωμένη Σερβία που δεν είναι και στα καλύτερά της! Είχε προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, είχε προκριθεί στο Euro 2024, αλλά στα προηγούμενα προκριματικά ο δικός της αποκλεισμός ήταν ο δεύτερος πιο βροντερός (από την Αλβανία ουσιαστικά, η οποία είχε τερματίσει δεύτερη στον όμιλό της!) μετά από το μεγάλο «μπαμ» της Ιταλίας! Πολλοί σούπερ «παλιοί» μεγάλωσαν και σταδιακά αποσύρονται, οι Βλάχοβιτς – Κόστιτς δεν θα είναι παρόντες στο αποψινό ματς αλλά οι δικοί μας Ζίφκοβιτς – Γιόβιτς είναι εδώ, όπως και ο Μιλίνκοβιτς – Σάβιτς, ο Πάβλοβιτς της Μίλαν, ο γερο – Τάντιτς κι έρχονται πολλοί, προεξάρχοντος του 21χρονου Αλεξάνταρ Στάνκοβιτς, γιου του σπουδαίου Ντέγιαν, ο οποίος έκανε για δυο χρόνια το αγροτικό του στη Λουκέρνη και στη Μπριζ πανηγυρίζοντας το πρωτάθλημα με τον Χρήστο Τζόλη κι εφέτος τον πήρε πίσω η Ιντερ, με την οποία έχει αρχίσει να παίζει ως «αλλαγή».

Δυστυχώς η Ελλάδα αμυντικό μέσο με το ταλέντο του Στάνκοβιτς στην ηλικία του Στάνκοβιτς, δεν διαθέτει. Χρήστος Ζαφείρης, Νεκτάριος Τριάντης, Δημήτρης Κουρμπέλης, Χρήστος Μουζακίτης, Θανάσης Ανδρούτσος, Ανδρέας Ντόη: αυτοί είμαστε απόψε, καθώς ο Κοντούρης θα παίξει μεθαύριο με την εθνική Ελπίδων που πάει για πρόκριση στο Euro. Και ναι, είναι απίθανο αυτό που συμβαίνει. Εχουμε τρεις σούπερ κίπερς (Τζολάκης, Βλαχοδήμος, Μανδάς), τρεις πολύ καλούς δεξιούς μπακ (ο απών σήμερα Λάζαρος Ρότα, μαζί με Βαγιαννίδη – Σάλιακα) τρεις πολύ καλούς αριστερούς εξτρέμ (ο απών σήμερα Γιαννούλης, μαζί με Τσιμίκα, Κυριακόπουλο, μην ξεχνάμε και τον Αθανασίου), στόπερ… να ‘φαν και οι κότες, εξτρέμ καταπληκτικούς (Τζόλης – Καρέτσας δίδυμο που θα ζήλευαν αρκετές εθνικές ομάδες) φορ… άπειρους και παικταράδες (Παυλίδης, Κωστούλας, Τεττέη, Ιωαννίδης, Δουβίκας), αλλά αυθεντικά «εξάρια»; Μόνο τον Κουρμπέλη στην πραγματικότητα!

Η συνθήκη είναι ακόμα πιο ειδική απόψε: είναι εκτός ομάδας για διαφορετικούς λόγους και τα τρία κλασικά «δεκάρια». Κωνσταντέλιας, Μπακασέτας, Φορτούνης. Κι υπ’ αυτές τις συνθήκες, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ίσως είναι ακόμα πιο ταιριαστός σήμερα για την εθνική μας ομάδα ο σχηματισμός με τρεις κεντρικούς αμυντικούς σε 3-4-3.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς «ντρίμπλαρε» χθες τη σχετική ερώτηση («Παραμονή αγώνα δεν θέλω να πω, είναι δυνατόν ν' αποκαλύψω τον τρόπο με τον οποίο θα παίξουμε;») και γνωρίζει καλά ότι το βασικό ζητούμενο δεν είναι ούτε ποιον θα επιλέξει στην εστία, ούτε ποιον θα βάλει μαζί με τον Παυλίδη, ούτε η διάταξη. Παίζει ρόλο κι αυτή, αλλά το κυρίαρχο είναι η ισορροπία! Αυτή που έλειψε από την εθνική μας ομάδα στα δύο εκτός έδρας παιχνίδια με τη Σκωτία και τη Δανία και μας κόστισε τελικά τη σπουδαία πρόκριση. Σ’ αυτά τα δύο ματς η Ελλάδα μπορούσε να νικήσει, μπορούσε και να ηττηθεί, τόσο «ανοιχτά» παιχνίδια ήταν! Τελικά έφυγε με σκυμμένο κεφάλι, αλλά το θεμελιώδες είναι η ισορροπία και ο έλεγχος του ματς στοιχεία τα οποία ο Ιβάν θέλει περισσότερο από κάθε άλλο. Και ξέρει ότι το δικό του μερίδιο ευθύνης ήταν μεγάλο: «Οταν αποτυγχάνεις σε έναν στόχο, η ανάλυση έχει να κάνει με τον εαυτό σου κι όχι με τους παίκτες, γιατί δεν βρισκόμαστε συχνά. Υπήρχε απογοήτευση, διότι κάναμε συνεχόμενα λάθη σε σερί παιχνίδια. Θα μας αναγκάσει αυτή η διοργάνωση να βελτιωθούμε με τους αντιπάλους που έχουμε».

Την αλήθεια λέει ο κόουτς. Διότι εναντίον της Γερμανίας και της Ολλανδίας μόνο καλύτερος μπορείς να γίνεις αντιμετωπίζοντας top παίκτες. Απόψε, όμως, εναντίον μιας ομάδας ισοϋψούς της Σκωτίας και της Δανίας το ζητούμενο δεν είναι η βελτίωση, αλλά το αποτέλεσμα για να πάρουμε και τα πάνω μας. Διότι εκτός όλων των άλλων... είναι και ομάδα ψυχολογίας η δική μας!

