Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς καταστρώνει τα πλάνα του ενόψει των αγώνων του Nations League και σε μία συγκεκριμένη θέση έχει έναν ευχάριστο αλλά μεγάλο... πονοκέφαλο.

Η Εθνική Ελλάδος θα μπει σήμερα στο αεροπλάνο και θα ταξιδέψει προς το Βελιγράδι με φόντο την πρεμιέρα του Nations League κόντρα στη Σερβία και την έναρξη μίας σειράς τεσσάρων αγώνων απέναντι σε Γερμανία και Ολλανδία.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει αρχίσει ήδη να καταστρώνει τα πλάνα του και σίγουρα έχει μπροστά του αρκετές δυσκολίες στο κομμάτι της διαχείρισης λόγω των συνεχόμενων παιχνιδιών. Ωστόσο σε κάθε θέση, ο ομοσπονδιακός προπονητής έχει μία ή παραπάνω λύσεις σε κάθε θέση, με τους φορ να είναι από άλλο... πλανήτη.

Ωστόσο, ακόμα και εκεί, υπάρχει τρόπος να χωρέσουν, με τον Τεττέη να έχει τη δυνατότητα να παίξει στα... φτερά, τον Κωστούλα πίσω από τον φορ ή ντουέτο Παυλίδη-Δουβίκα, Δουβίκα-Ιωαννίδη, Παυλίδη-Ιωαννίδη.

Εκεί όπου ο Γιοβάνοβιτς έχει τον μεγαλύτερο... πονοκέφαλο, είναι στη θέση του τερματοφύλακα. Στην αποστολή βρίσκονται ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, ο Κωνσταντής Τζολάκης και ο Χρήστος Μανδάς. Τρεις πορτιέρε που μέχρι στιγμής έχουν εντυπωσιάσει τις χώρες όπου αγωνίζονται αλλά και όλη την Ευρώπη με τις επιδόσεις τους.

Όλοι τους έχουν θέση βασικού στις ομάδες τους και αγωνίζονται στα top-5 πρωταθλήματα της Ευρώπης. Ο πρώτος με τη Σεβίλλη στη La Liga, ο δεύτερος στην Χαλ της Premier League και ο τρίτος στη Λάτσιο στη Serie A. Πρόκειται για τρεις τερματοφύλακες που έχουν βασική και αναντικατάστατη θέση στα πλάνα των συλλόγων τους και έχουν και εξαιρετικούς αριθμούς.

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος είδε τους Ισπανούς να κάνουν τα πάντα για να τον κρατήσουν στο ρόστερ και μετά από 7 συμμετοχές έχει δεχθεί 9 γκολ και έχει κρατήσει 2 φορές clean sheet, έχοντας λάβει εξαιρετικά σχόλια από τον ισπανικό τύπο.

Ο Κωνσταντής Τζολάκης από την άλλη, πήρε μεταγραφή στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου για χάρη της νεοφώτιστης Χαλ και έχει κερδίσει από την αρχή την εμπιστοσύνη του προπονητή του, έχοντας αγωνιστεί σε πέντε παιχνίδια στο πρωτάθλημα, δεχόμενος τέσσερα γκολ και με τρία clean sheet στο ενεργητικό του.

Τέλος, ο Χρήστος Μανδάς επέστρεψε στη Λάτσιο μετά τον δανεισμό του στη Μπόρνμουθ, είδε τη Γιουβέντους να μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι της απόκτησης του αλλά ο Τζενάρο Γκατούζο ήταν κάθετος στο κομμάτι της παραμονής του. Αποτέλεσμα, ο Έλληνας πορτιέρε να έχει πάρει τη φανέλα βασικού στο... σπίτι του και αυτή τη στιγμή μετρά πέντε συμμετοχές στο πρωτάθλημα, τρία γκολ παθητικό και τρία clean sheet.

Με βάση τις προηγούμενες φορές, κανονικά ο Τζολάκης θα ήταν το φαβορί, όμως η εμπειρία του Βλαχοδήμου και ο ρυθμός που έχει βρει ο Μανδάς, παρουσιάζοντας ένα εξαιρετικό πρόσωπο στην Ιταλία, βάζει σε βαθιές σκέψεις τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το ποιος θα βρεθεί στον «άσο».