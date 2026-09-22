Η Εθνική Ελλάδος ρίχνεται στη μάχη του Nations League και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει στα χέρια του πέντε επιθετικούς πρώτης γραμμής.

Σε ρυθμούς Nations League βρίσκονται άπαντες στο στρατόπεδο της Εθνικής Ελλάδος, με τη χώρα μας να προετοιμάζεται για τις τέσσερις μάχες με Γερμανία (x2), με Σέρβια και με Ολλανδία. Οι διεθνείς έπιασαν δουλειά στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη πριν ταξιδέψουν για το Βελιγράδι για την πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν υπήρχαν μεγάλες εκπλήξεις, ωστόσο έχει αντιληφθεί κάποιος τη γραμμή κρούσης της χώρας μας; Τα ονόματα, το κόστος, την ποιότητα και τις παραστάσεις που κουβαλούν οι πέντε φορ που βρίσκονται στην αποστολή της χώρας μας.

Το Gazzetta σας παρουσιάζει και σας εξηγεί το «οπλοστάσιο» που έχει στα χέρια του ο Έλληνας προπονητής και προσπαθεί να... διανοηθεί τα ονόματα που βρίσκονται στην Εθνική Ομάδα.

Βαγγέλης Παυλίδης - Μπενφίκα (28 εκατ. ευρώ)

Ένας από τους πιο καυτούς φορ της Ευρώπης. Ο Βαγγέλης Παυλίδης συνεχίζει να σαρώνει τα πάντα με τη Μπενφίκα και φέτος αποτελεί το μεγάλο όπλο του Μάρκο Σίλβα στον πορτογαλικό σύλλογο, έχοντας σπάσει κάθε κοντέρ μετά από 13 συμμετοχές σε όλες τις διοτγανώσεις.

Συγκεκριμένα, φτάσει ήδη τα 8 γκολ στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας, με αποτέλεσμα να φιγουράρει στην πρώτη θέση των σκόρερ ενώ στα προκριματικά του Europa League ήταν εκ των πρωταγωνιστών με 6 τέρματα σε διάστημα 5 αγώνων, χωρίς ωστόσο να βρει δίχτυα στην πρεμιέρα της League Phase. Σύνολο; 14 γκολ σε 13 παιχνίδια. Όχι και άσχημα...

Τάσος Δουβίκας - Κόμο (25 εκατ. ευρώ)

Επίσης ένας ποδοσφαιριστής που ξεχωρίζει στην ομάδα του. Ο Τάσος Δουβίκας έχει δείξει από την περσινή σεζόν την αξία του στην ιταλική ομάδα και ο Σεσκ Φάμπρεγας στάζει... μέλι για την εξέλιξη του αλλά και τα όσα προσφέρει στον σύλλογο, πραγματοποιώντας και το ντεμπούτο του στο Champions League, όπου σκόραρε κιόλας.

Ταυτόχρονα, έχει βρει δύο φορές δίχτυα στο πρωτάθλημα της Serie A σε διάστημα πέντε αγώνων και είναι αναντικατάστατο μέλος στα πλάνα του Ισπανού προπονητή, εξού και το κόστος του έχει εκτοξευθεί στα 25 εκατ. ευρώ.

Μπάμπης Κωστούλας - Μπράιτον (25 εκατ. ευρώ)

Μία από τις αποκαλύψεις της φετινής Premier League μέχρι στιγμής. Ο Μπάμπης Κωστούλας δεν είχε σταθερό ρόλο την περσινή σεζόν αλλά φέτος έχει καταφέρει να πάρει τη φανέλα βασικού στο... σπίτι του. Λογικό άλλωστε καθώς έχει πετύχει κάποια εντυπωσιακά γκολ, εντυπωσιάζοντας με τον τρόπο που βρίσκει δίχτυα.

Έχει σκοράρει σε όλες τις διοργανώσεις που έχει αγωνιστεί μέχρι στιγμής. Πέτυχε γκολ στο Κύπελλο Αγγλίας, γκολ και ασίστ στα προκριματικά του Conference League και ήδη έχει δύο τέρματα και ισάριθμες ασίστ σε πέντε παιχνίδια στην Premier League.

Φώτης Ιωαννίδης - Σπόρτινγκ Λισσαβόνας (16 εκατ. ευρώ)

Μετά από ένα μεγάλο διάστημα που έμεινε εκτός δράσης, ο Φώτης Ιωαννίδης φαίνεται ότι έχει βρει ξανά τα πατήματά του με τη Σπόρτινγκ Λισσαβόνας και παρότι ο Σουάρες έχει ήδη ανέβει στη 2η θέση των σκόρερ, ο Έλληνας φορ έχει δείξει ότι βρίσκει τον εαυτό του.

Μπήκε ως αλλαγή στο Champions League αλλά στο πορτογαλικό πρωτάθλημα είναι εντυπωσιακός έχοντας ήδη δύο γκολ και τρεις ασίστ ως απολογισμό σε συνολικά έξι παιχνίδια.

Ανδρέας Τεττέη - Παναθηναϊκός (4 εκατ. ευρώ)

Και τέλος, ο μοναδικός που παίζει σε ελληνική ομάδα, ο Ανδρέας Τεττέη. Ο 25χρονος φορ έχει ξεχωρίσει με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και φέτος αποτελεί βασικό γρανάζι του Νίστρουπ για την επιθετική γραμμή των πρασίνων.

Εκ των πρωταγωνιστών στα προκριματικά του Conference League με δύο γκολ σε τέσσερα ματς, έχει προλάβει να δώσει μία ασίστ στο Κύπελλο Ελλάδος ενώ στο πρωτάθλημα έχει φτάσει ήδη τα τρία τέρματα σε πέντε αγωνιστικές, με την αξία του στο transfermarkt να είναι (προς το παρόν) στα τέσσερα εκατ. ευρώ.