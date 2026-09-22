Η τελευταία προπόνηση της Εθνικής στου Ρέντη.

Η Ελλάδα θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της για το ματς της Πέμπτης με τη Σερβία, με μία τελευταία προπόνηση αύριο στο Βελιγράδι.

Οι παίκτες της Εθνικής προπονήθηκαν σήμερα για τελευταία φορά στου Ρέντη, πριν αναχωρήσουν το μεσημέρι για το εξωτερικό, όπου θ' αντιμετωπίσουν τη Σερβία (24 Σεπτεμβρίου 21:45) και τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ (27/9, 21:45).

Με απογευματινή προπόνηση, λοιπόν κι άπαντες τους διεθνείς παρόντες, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Εθνικής επί ελληνικού εδάφους. Το πρόγραμμα περιελάμβανε ασκήσεις τακτικής και δίτερμα σε μικρό χώρο.

Στο στάδιο «Ράικο Μίτιτς», όπου θα διεξαχθεί το παιχνίδι η Εθνική θα προπονηθεί στις 19:30 και η συνέντευξη Τύπου του ομοσπονδιακού τεχνικού Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα ξεκινήσει στις 18:45.

Στις 17:30 αντίθετα, θα προπονηθούν για τελευταία φορά οι Σέρβοι, ενώ ο τεχνικός τους Βέλικο Παούνοβιτς, θα μιλήσει στις 16:00.



