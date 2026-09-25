Γιοβάνοβιτς: «Υπέφερα που έβαλα και τους πέντε σέντερ φορ, αξίζαμε τη νίκη»

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανέφερε πως η Εθνική άξιζε τη νίκη με την απόδοσή της κόντρα στην Σερβία και στάθηκε στην χρησιμοποίηση και των πέντε σέντερ φορ λέγοντας πως υπέφερε όταν το έκανε. ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ.

Μια μεγάλη Εθνική ομάδα παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ κατάφερε να επικρατήσει της Σερβίας με 2-1 και να ξεκινήσει με νίκη τις φετινές της υποχρεώσεις στο Nations League.

Ο αρχιτέκτονας της μεγάλης αυτής νίκης, Ιβάν Γιοβάνοβιτς μιλώντας στην συνέντευξη Τύπου ανέφερε τα εξής:

Αρχικά είπε: «Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, η Σερβία είναι πολύ καλή ομάδα. Πόσω μάλλον όταν έχει προηγηθεί τόσο νωρίς στο παιχνίδι, έχει και τους παίκτες και τον τρόπο για να προστατέψει το σκορ. Εμείς πιστεύω ότι μόνο με τον τρόπο που αγωνιζόμασταν σήμερα, με ψυχραιμία. Ψάχνοντας τους λίγους χώρους που μπορούσαμε να έχουμε, καταφέραμε να αλλάξουμε το σκορ. Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Στα τελευταία δέκα λεπτά χάθηκε λίγο η ηρεμία, η Σερβία στο τέλος είχε μία πολύ μεγάλη ευκαιρία και στις τελευταίες φάσεις κάναμε μία εξαιρετική επίθεση, βάλαμε ένα πανέμορφο γκολ και κερδίσαμε, που για μας ήταν πολύ σημαντικό. Το δικαιούμασταν βάση της συνολικής εικόνας του παιχνιδιού».

Για το τι σκέφτεται ο προπονητής όταν η ομάδα παίζει και χάνει τόσες ευκαιρίες: «Δύσκολο, από τη μία είμαι χαρούμενος γιατί βρίσκουμε τρόπους, δημιουργούμε ευκαιρίες. Κι ο τερματοφύλακας της Σερβίας ήταν σε ένα εκπληκτικό βράδυ. Το γκολ είναι κάποιες φορές και θέμα ικανότητας/τύχης, αλλά εμείς είχαμε πάρα πολλές τελικές. Όταν μετά από τέτοια προσπάθεια, δεν καταφέρνεις να βρεις την ουσία, το γκολ, θα ήταν πολύ μεγάλη η απογοήτευση. Μπορεί να συμβεί στο ποδόσφαιρο. Αυτό που πιστεύω πολύ, είναι ότι κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν πάντα απαντήσεις σε όλα. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που κερδίσαμε και ξεκινήσαμε καλά το τουρνουά, ακόμα πιο χαρούμενος γιατί κάναμε ένα πολύ καλό ματς επί ενός πολύ καλού αντιπάλου. Αυτό που μας δίνει το παιχνίδι είναι λίγο καλύτερη αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια».

Για την αντίδραση της εθνικής και τη νοοτροπία της: «Ιδιαίτερα σε αυτό το επίπεδο είναι πολύ σημαντικό αν καταφέρεις να αλλάξεις το σκορ. Πολύ νωρίς δεχτήκαμε το γκολ, εκείνη τη στιγμή θα φαινόταν αν σαν ομάδα μπορούσαμε να αλλάξουμε το παιχνίδι ή θα πάμε σε έναν τρόπο παιχνιδιού που το έχουμε, αλλά χωρίς να είμαστε παραγωγικοί. Εμείς όμως και παιχνίδι είχαμε, και το ελέγξαμε και δημιουργήσαμε πολλές και καλές φάσεις».

Για την παρουσία της Εθνικής στην κορυφή του ομίλου μετά την πρεμιέρα και την ψυχολογία της ομάδας: «Όλοι μας ζούμε σε συνθήκες μόνιμης αμφισβήτησης και απογοήτευσης/χαράς που αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή. Νομίζω ότι πρέπει να ξεχάσουμε τον προηγούμενο αποκλεισμό. Δεν έχει κάποιο νόημα να επιμείνουμε στις συζητήσεις που κάνουμε, γιατί υποφέραμε μέχρι τώρα. Παίζοντας φιλικά από τον Ιούνιο κι όχι σε κάποια μεγάλη διοργάνωση. Έχω καλό γκρουπ που είναι συνειδητοποιημένα παιχνίδια, αγαπούν αυτό που κάνουν, τη χώρα τους. Ζουν και την αμφισβήτηση και την αποτυχία, νομίζω ότι αυτοί περισσότερο ζουν την αμφισβήτηση. Νομίζω πως είναι καλό που μέσα από αυτό το Nations League μπορούμε να ανταγωνιζόμαστε καλές ομάδες. Έχουμε κι αρκετούς νέους παίκτες στηυν Εθνική, νέους και σε ηλικία και σε αριθμό παιχνιδιών. Γι’ αυτό τα συναισθήματά μας είναι λίγο πιο έντονα σε σχέση με κάποιες άλλες ομάδες. Μέσα από αυτά τα παιχνίδια γινόμαστε λίγο πιο σκληροί. Κάθε παιχνίδι σε αυτό το γκρουπ είναι και μία πρόκληση για μας για το τι πράγματα που μπορούμε να καταφέρουμε».

Για τις μειωμένες λύσεις στη μεσαία γραμμή για να υποστηρίξουν τις ανάγκες της Εθνικής στα δύσκολα ματς που έρχονται: «Σαν Έλληνες πολλές φορές υπερβάλλουμε σε πολλά πράγματα. Σαν ομάδα έχουμε και το ταλέντο και τις προοπτικές, αλλά και τις αδυναμίες. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Έχουμε και τον υπερβολικό ενθουσιασμό όταν κερδίσουμε κάποια ματς, αλλά και πολύ μεγάλη απογοήτευση όταν χάνουμε άλλα. Έχουμε όμως και τους στόχους μας και πάντα προσπαθούμε να βρούμε τις λύσεις για μας. Οι δικές μου ανησυχίες δεν είναι ούτε η ποσότητα, ούτε η ποιότητα, αλλά στον χρόνο συμμετοχής στις ομάδες που παίζουν οι παίκτες, γιατί αυτό το πράγμα έχει άμεσο αντίκτυπο στην ομάδα μας. Το ταλέντο δεν φτάνει σαν ταλέντο, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για εθνικές ομάδες. Γιατί όλες οι εθνικές, σε αυτό το επίπεδο, έχουν απίστευτο ταλέντο».

Για τη χρησιμοποίηση και των πέντε σέντερ φορ που είχε, αλλά και την πρώτη ανατροπή μετά από επτά χρόνια της Εθνικής: «Υπέφερα κι εγώ που έβαλα και τους πέντε. Οκ, κάποιες φορές παίρνεις κάποια ρίσκα. Είμαι χαρούμενος που όλοι τους έκαναν ένα καλό παιχνίδι. Δεν σας κρύβω ότι υπέφερα κι εγώ με αυτό. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο μετά από τόσες ευκαιρίες, παίρνεις ένα ρίσκο».

Για το γρήγορο γκολ που δέχθηκε η ομάδα: «Σίγουρα δεν είναι ευχάριστο το γκολ που δεχτήκαμε στην αρχή, όμως μετά από δέκα λεπτά ο προπονητής μπορεί να καταλάβει αν αυτό το γκολ μπορεί να πειράξει τη λειτουργία της ομάδας. Και δεν ανησυχούσα γιατί το παιχνίδι μας ήταν καλό. Περισσότερο ανησυχούσα γιατί κάναμε πολλές ευκαιρίες και μας έλειπε κάποιες φορές μία καλή εκτέλεση, λίγο τύχη. Ανησυχούσα λίγο για το πόσο αυτό το κομμάτι μπορεί να μας αγχώσει και μπορεί να σταματούσαμε να παίζουμε. Δεν ξέρω για τα στατιστικά αλλά νομίζω ότι σαν ομάδα έχουμε κάνει πάρα πολλά καλά πα9ιχνίδια και εκτός έδρας, με τον τρόπο που έγινε και σήμερα. Με έναν απόλυτο έλεγχο. Τώρα ότι βάλαμε το γκολ στο τελευταίο λεπτό, οκ μας χαμογέλασε και λίγο η τύχη, αλλά στο τέλος της ημέρας το αξίζαμε».