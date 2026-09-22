Ο Ντούσαν Τάντιτς αναφέρθηκε με κολακευτικά σχόλια στην Εθνική Ελλάδας

Πρώτος αντίπαλος της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League είναι η Σερβία.

Στο «Ράικο Μίτιτς», η γαλανόλευκη θα αντιμετωπίσει και τον Ντούσαν Τάντιτς. Ο πολύπειρος Σέρβος άσος της Ναϊμέγκεν, που έπαιξε στα δύο ματς των προκριματικών του Champions League, κλήθηκε και πάλι στους «αετούς» από τον Βέλικο Παούνοβιτς. Ο Τάντις με 111 αγώνες στη Σερβία, ρεκόρ για το εθνικό ποδόσφαιρο της χώρας, 23 γκολ και 40 ασίστ, φόρεσε για μία δεκαετία το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Δύο Παγκόσμια Κύπελλα και ένα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Πριν από 2,5 χρόνια περίπου είχε πει «αντίο» στην εθνική, αλλά επέστρεψε για να πάρει και πάλι τη φανέλα με τον αριθμό 10. Ο Παούνοβιτς χαρακτήρισε την επιστροφή του Τάντιτς «σύμβολο της ανάκαμψης της εθνικής ομάδας». Λόγια που σήμαιναν πολλά για τον Τάντιτς: «Αυτό είναι ωραίο κομπλιμέντο. Πάντα μιλούσα για ενότητα, ακόμα και όταν δεν βρισκόμασταν σε καλές καταστάσεις. Νομίζω ότι μας λείπει αυτό ως λαός. Όταν είμαστε ενωμένοι είμαστε εξαιρετικά δυνατοί.

Πάντα προσπαθούσα να μείνουμε ενωμένοι, να είναι η ομάδα πάνω απ' όλα, να βοηθάμε ο ένας τον άλλον και να διατηρούμε τη θετική ενέργεια. Ελπίζω να ενωθούμε ξανά και να είμαστε μαζί», είπε ο Τάντιτς σε συνέντευξη που έδωσε στην επίσημη ιστοσελίδα της σερβικής ομοπονδίας και σ' ερώτηση για την Εθνική Ελλάδας τόνισε:

«Τώρα πρέπει να κάνουμε τη Σερβία να συμμετέχει ξανά σε κάθε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και στη συνέχεια να προσπαθήσουμε για επιπλέον πρόοδο.

Η Ελλάδα είναι μια πολύ καλή ομάδα. Έχουν πολλούς ποιοτικούς παίκτες και δεν νομίζω ότι είχαν καλύτερη ομάδα τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν ο Παυλίδης, ο Δουβίκας και πολλοί άλλοι παίκτες που παίζουν σημαντικούς ρόλους στα ισχυρότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αλλά πρέπει να κοιτάξουμε τους εαυτούς μας, να σκεφτούμε τους εαυτούς μας. Παίζουμε εντός έδρας και πρέπει να πάμε για τη νίκη».



