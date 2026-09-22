Χωρίς τον Βλάχοβιτς θα παραταχθεί η Σερβία απέναντι σε Ελλάδα, Ολλανδία και Γερμανία για τον δεύτερο όμιλο της League A του Nations League, με την απουσία του 26χρονου επιθετικού να προκαλεί ερωτηματικά.

Ο Ντούσαν Βλάχοβιτς δεν έδωσε το «παρών» στην πρώτη προπόνηση της εθνικής Σερβίας το απόγευμα της Δευτέρας, στο αθλητικό κέντρο στη Στάρα Πάζοβα. Ο επιθετικός της Μπεσίκτας ενημέρωσε το τεχνικό επιτελείο ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και ως εκ τούτου δεν θα είναι διαθέσιμος για τις τρεις προσεχείς αναμετρήσεις (24/9 με Ελλάδα).

Η απουσία του, ωστόσο, έχει προκαλέσει ερωτήματα στα σερβικά ΜΜΕ. Και αυτό διότι μόλις μία ημέρα νωρίτερα ο Βλάχοβιτς είχε αγωνιστεί και στα 90 λεπτά με την Μπεσίκτας, πετυχαίνοντας μάλιστα γκολ στην ήττα με 3-2 από την πρωτοπόρο Αμέντ. Όπως επισημαίνει η «Zurnal», μετά το τέλος της αναμέτρησης δεν υπήρξε κάποια αναφορά σε τραυματισμό του Σέρβου επιθετικού.

Το συγκεκριμένο δημοσίευμα αφήνει σαφείς αιχμές ότι πίσω από την απόφασή του μπορεί να βρίσκεται η απροθυμία του να ενσωματωθεί στην εθνική ομάδα και όχι κάποιο πρόβλημα τραυματισμού.

Η «Zurnal» υπενθυμίζει ότι ανάλογη συζήτηση είχε προκύψει και πριν από δύο χρόνια, επίσης στο Nations League. Τότε, ως ποδοσφαιριστής της Γιουβέντους, ο Βλάχοβιτς είχε απουσιάσει από αρκετές υποχρεώσεις της Σερβίας επικαλούμενος προσωπικούς λόγους. Είχε αγωνιστεί μόνο στα δύο τελευταία παιχνίδια της διοργάνωσης, έχοντας χάσει τα τέσσερα προηγούμενα.

Το δημοσίευμα κάνει επίσης παραλληλισμό με όσα είχαν συμβεί στο παράθυρο Μαΐου-Ιουνίου, όταν αρκετοί διεθνείς είχαν μείνει εκτός των αγώνων με το Μεξικό και το Πράσινο Ακρωτήρι, με τα μεγάλα και κουραστικά ταξίδια να προβάλλονται τότε ως αιτία των απουσιών.

Αυτή τη φορά, όμως, όλοι οι ποδοσφαιριστές που συμπεριλήφθηκαν στις επιλογές του Βέλικο Παούνοβιτς ανταποκρίθηκαν στην κλήση του ομοσπονδιακού τεχνικού, με μοναδική εξαίρεση τον Βλάχοβιτς.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από την ημέρα που ο Παούνοβιτς ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Σερβίας, ο Βλάχοβιτς έχει αγωνιστεί μόλις μία φορά με το εθνόσημο. Πρόκειται για την εκτός έδρας ήττα με 2-0 από την Αγγλία στα προκριματικά.

Αντίθετα, έμεινε εκτός από τις αναμετρήσεις απέναντι σε Λετονία, Ισπανία, Σαουδική Αραβία, Πράσινο Ακρωτήρι και Μεξικό, με τραυματισμούς ή κόπωση να αναφέρονται ως αιτία της απουσίας του.

Τα δεδομένα δημιουργούν επιπλέον πονοκέφαλο στον Παούνοβιτς, καθώς εκτός μάχης βρίσκεται ήδη και ο Αλεξάνταρ Μίτροβιτς. Ο έμπειρος επιθετικός αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και παραμένει χωρίς αγωνιστική δράση εδώ και μήνες.

Κάπως έτσι, ο Λούκα Γιόβιτς περνά πλέον σε πρώτο πλάνο για την κορυφή της επίθεσης της Σερβίας. Η καλή αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται με τη φανέλα της ΑΕΚ αποτελεί σημαντικό «όπλο» για τον Παούνοβιτς ενόψει των αγώνων με Ελλάδα, Ολλανδία και Γερμανία. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός έχει στη διάθεσή του και νεότερες λύσεις για τη γραμμή κρούσης, καθώς στις επιλογές του βρίσκονται οι Ντέγιαν Γιόβελιτς, Μιχάιλο Τσβέτκοβιτς και Γιόβαν Μιλόσεβιτς, οι οποίοι θα διεκδικήσουν επίσης τις ευκαιρίες τους στα τρία παιχνίδια.