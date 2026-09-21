Ο Ντόνιελ Μάλεν τραυματίστηκε στο ντέρμπι της Ρόμα με την Ίντερ (2-2) και θα μείνει εκτός από το ματς της Ολλανδίας με την Ελλάδα.

Η Εθνική Ελλάδας αρχίζει την προετοιμασία της για τα παιχνίδια του Nations League, με τους ποδοσφαιριστές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να συγκεντρώνονται το πρωί της Δευτέρας (21/9) σε γνωστό ξενοδοχείο.

Η «γαλανόλευκη» έχει μπροστά της 4 δύσκολα παιχνίδια στη League A, αρχής γενομένης από το εκτός έδρας ματς με τη Σερβία την Πέμπτη (24/9, 21:45), ενώ στη ακολουθούν Γερμανία (27/9), Ολλανδία στην Τούμπα (1/10) και ξανά Γερμανία στο γήπεδο της Θεσσαλονίκης (4/10).

Ωστόσο, ένα σημαντικό νέο προέκυψε από το στρατόπεδο των Οράνιε, καθώς θα στερηθούν τις υπηρεσίες του Ντόνιελ Μάλεν. Ο στράικερ της Ρόμα τραυματίστηκε στο ντέρμπι με την Ίντερ (2-2) και εν τέλει έμεινε εκτός πλάνων, όπως επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Τσάβι, που ωστόσο ξεκαθάρισε πως ο τραυματισμός δεν είναι πολύ σοβαρός.

Από τον Σεπτέμβριο του 2019 όπου έκανε ντεμπούτο με το εθνόσημο, ο 27χρονος επιθετικός μετράει 13 γκολ σε 56 συμμετοχές.