Εθνική Ελλάδας: Πλήγμα στους Ολλανδούς, εκτός ο Μάλεν
Η Εθνική Ελλάδας αρχίζει την προετοιμασία της για τα παιχνίδια του Nations League, με τους ποδοσφαιριστές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να συγκεντρώνονται το πρωί της Δευτέρας (21/9) σε γνωστό ξενοδοχείο.
Η «γαλανόλευκη» έχει μπροστά της 4 δύσκολα παιχνίδια στη League A, αρχής γενομένης από το εκτός έδρας ματς με τη Σερβία την Πέμπτη (24/9, 21:45), ενώ στη ακολουθούν Γερμανία (27/9), Ολλανδία στην Τούμπα (1/10) και ξανά Γερμανία στο γήπεδο της Θεσσαλονίκης (4/10).
Ωστόσο, ένα σημαντικό νέο προέκυψε από το στρατόπεδο των Οράνιε, καθώς θα στερηθούν τις υπηρεσίες του Ντόνιελ Μάλεν. Ο στράικερ της Ρόμα τραυματίστηκε στο ντέρμπι με την Ίντερ (2-2) και εν τέλει έμεινε εκτός πλάνων, όπως επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Τσάβι, που ωστόσο ξεκαθάρισε πως ο τραυματισμός δεν είναι πολύ σοβαρός.
Από τον Σεπτέμβριο του 2019 όπου έκανε ντεμπούτο με το εθνόσημο, ο 27χρονος επιθετικός μετράει 13 γκολ σε 56 συμμετοχές.
Olanda, Malen non prenderà parte alle gare di Nations League per un problema fisico: i dettagli https://t.co/RdN0B6clQG— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 20, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.