Δείτε τα φωγτογραφικά «κλικς» από την πρώτη συγκέντρωση της Εθνικής ομάδας ενόψει των αγώνων του Nations League.

Το πρωί της Δευτέρας (21/9) πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση/συγκέντρωση της Εθνικής Ελλάδας, ενόψει των αγώνων για το παράθυρο του Nations League.

Οι διεθνείς του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μαζεύτηκαν στο ξενοδοχείο, έτσι ώστε να αρχίσει και επίσημα η προετοιμασία για τα παιχνίδια που πλησιάζουν. Θυμίζουμε πως η «γαλανόλευκη» βρίσκεται για πρώτη φορά στη League A, όντας σε όμιλο με Γερμανία, Ολλανδία, και Σερβία.

Το πρώτο παιχνίδι μας είναι στο Βελιγράδι (απέναντι στη Σερβία) την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, ενώ ακολουθεί ακόμη μια εκτός έδρας μάχη με τη Γερμανία την Κυριακή (27/9). Στη συνέχεια, η Ελλάδα θα έχει δυο εντός έδρας αναμετρήσεις στο γήπεδο της Τούμπας, με Ολλανδία (1/10) και τα «Πάντσερ» (4/10).