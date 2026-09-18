Ολλανδία: Η πρώτη αποστολή του Τσάβι, ποιους θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα
Την πρώτη του αποστολή, ως ομοσπονδιακός τεχνικός της Ολλανδίας, ανακοίνωσε το μεσημέρι της Παρασκευής (18/9) ο Τσάβι Ερνάντεθ.
Ο άλλοτε σπουδαίος Ισπανός μέσος και πρώην προπονητής της Μπαρτσελόνα, γνωστοποίησε τους ποδοσφαιριστές που θα έχει μαζί του στα παιχνίδια για αυτό το παράθυρο του Nations League, μεταξύ των οποίων και με την Εθνική μας.
Οι «Οράνιε» θα αντιμετωπίσουν την Ελλάδα την 1η Οκτωβρίου (21:45) στην Τούμπα και αν δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο θα είναι οι εξής:
Φλέκεν, Ρουφς, Φερμπρούχεν, Άκε, Φαν Μπόμελ, Μπρόμπεϊ, Φαν Ντάικ, Ντάμφρις, Φρίμπονγκ, Χάκπο, Χερτρούιντα, Χράβενμπερχ, Χάτο, Φαν Χέκε, Κλάιφερτ, Κουπμάινερς, Λανγκ, Μάλεν, Ράιντερς, Σάμερβιλ, Τέιλορ, Τζ. Τίμπερ, Κ. Τίμπερ, Φέρμαν, Φαν ντε Φεν, Ζεκιέλ.
Πρώτη παρουσία για Φαν Μπόμελ, Ζεκιέλ, Τέιλορ και Φέρμαν, εκτός αποστολής έμειναν οι Μέμφις Ντεπάι και Βέγκχορστ.
Xavi’s first squad! 🇳🇱— OnsOranje (@OnsOranje) September 18, 2026
First call-up for Ruben & Gjivai! 🦁 pic.twitter.com/gd1JcOLQOe
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