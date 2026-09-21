Superleague: Οι πιθανότητες για τον τίτλο μετά το 5/5 του Παναθηναϊκού
Με τον πιο ιδανικό τρόπο πηγαίνει σε αυτή την πρώτη (και μεγάλη) διακοπή των Εθνικών ομάδων ο Παναθηναϊκός, αφού προελεύνει στη Superleague, έχοντας κάνει το απόλυτο.
Οι «πράσινοι» κέρδισαν και την Καλαμάτα στη Νεάπολη με 0-1 και έκαναν το 5/5 στη φετινή λίγκα, έχοντας απόσταση 2 πόντων από τον 2ο της βαθμολογίας, ΠΑΟΚ, που με τη σειρά του πέρασε από το Αγρίνιο (1-3 τον Παναιτωλικό).
Λίγο πιο κάτω, τρεις πόντους από την κορυφή, βρίσκεται η πρωταθλήτρια ΑΕΚ μετά το διπλό επί του Βόλου Elabet (1-2), ενώ στο -5 είναι ο Ολυμπιακός, που πήρε «δια πυρός και σιδήρου» το τρίποντο στη Λιβαδειά (0-1).
Έτσι, μετά το φινάλε της 5ης στροφής, το Football Meets Data παρουσιάζει τις πιθανότητες κατάκτησης του φετινού τίτλου. Ως πρώτο φαβορί συναντάμε την Ένωση, με 32%, ενώ ακολουθούν οι Πειραιώτες στο 25%, δυο μονάδες πάνω από το «τριφύλλι», που παρά το 5/5 έχει 23%.
Στον «Δικέφαλο του Βορρά» δίνεται ένα ποσοστό της τάξεως του 19%, ενώ 1% συγκεντρώνει ο ΟΦΗ.
Panathinaikos 🇬🇷 goes to the international break as the only team with a 100% record in the league.— Football Meets Data (@fmeetsdata) September 20, 2026
No league has four title contenders that close to each other in title probability!
🏆 1st place probabilities:
32% 🇬🇷 AEK
25% 🇬🇷 Olympiacos
23% 🇬🇷 Panathinaikos
19% 🇬🇷 PAOK… pic.twitter.com/RXsSk9bq3L
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.