Superleague: Οι πιθανότητες για τον τίτλο μετά το 5/5 του Παναθηναϊκού

Το Football Meets Data δίνει τις πιθανότητες για τον τίτλο της φετινής Superleague, μετά τις 5 πρώτες αγωνιστικές και το απόλυτο του Παναθηναϊκού.

Με τον πιο ιδανικό τρόπο πηγαίνει σε αυτή την πρώτη (και μεγάλη) διακοπή των Εθνικών ομάδων ο Παναθηναϊκός, αφού προελεύνει στη Superleague, έχοντας κάνει το απόλυτο.

Οι «πράσινοι» κέρδισαν και την Καλαμάτα στη Νεάπολη με 0-1 και έκαναν το 5/5 στη φετινή λίγκα, έχοντας απόσταση 2 πόντων από τον 2ο της βαθμολογίας, ΠΑΟΚ, που με τη σειρά του πέρασε από το Αγρίνιο (1-3 τον Παναιτωλικό).

Λίγο πιο κάτω, τρεις πόντους από την κορυφή, βρίσκεται η πρωταθλήτρια ΑΕΚ μετά το διπλό επί του Βόλου Elabet (1-2), ενώ στο -5 είναι ο Ολυμπιακός, που πήρε «δια πυρός και σιδήρου» το τρίποντο στη Λιβαδειά (0-1).

Έτσι, μετά το φινάλε της 5ης στροφής, το Football Meets Data παρουσιάζει τις πιθανότητες κατάκτησης του φετινού τίτλου. Ως πρώτο φαβορί συναντάμε την Ένωση, με 32%, ενώ ακολουθούν οι Πειραιώτες στο 25%, δυο μονάδες πάνω από το «τριφύλλι», που παρά το 5/5 έχει 23%.

Στον «Δικέφαλο του Βορρά» δίνεται ένα ποσοστό της τάξεως του 19%, ενώ 1% συγκεντρώνει ο ΟΦΗ.