Οι Σέρβοι αποθέωσαν τον Γιόβιτς: «Λούκα, ο προστάτης της ΑΕΚ»

Σερβικά μέσα ενημέρωσης αποθέωσαν τον Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος έσωσε την ΑΕΚ από μία ενδεχόμενη «γκέλα» στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Ένωσης με τον Βόλο.

Η ΑΕΚ ταξίδεψε χθες (20/09) στο Πανθεσσαλικό για να αναμετρηθεί με τον Βόλο, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague και κατάφερε να «αποδράσει» με επιτυχία, (2-1) χάρη στη «ντοπιέτα» του Λούκα Γιόβιτς στο δεύτερο ημίχρονο.

Με το σημαντικό αυτό τρίποντο που πέτυχε η Ένωση διά...ποδός του Σέρβου επιθετικού, το σύνολο του Μάρκο Νίκολοτς ανέβηκε στους 11 βαθμούς και στο -4 από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό.

Τα μέσα της πατρίδας του Γιόβιτς και συγκεκριμένα η ιστοσελίδα «Mozzart Sport» αποθέωσε τον 28χρόνο διεθνή, ο οποίος γλύτωσε την ομάδα του από μία ενδεχόμενη «γκέλα» και παράλληλα έφτασε τα 4 γκολ στο πρωτάθλημα και τα 6 συνολικά τη φετινή σεζόν. «Η ΑΕΚ γιορτάζει τον Λούκα τον προστάτη», ήταν ο τίτλος του δημοσιεύματος.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πανηγύρισε στο τέλος του αγώνα στον Βόλο με 2:1. Ήταν επικίνδυνο, ήταν δυσάρεστο, η ΑΕΚ αντιμετώπισε μια ακόμη ήττα στο εγχώριο πρωτάθλημα. Οι κιτρινόμαυροι δεν έλαμψαν στον Βόλο, και πέντε λεπτά πριν το τέλος, έχασαν το δύσκολο προβάδισμά τους, το οποίο ο Λούκα Γιόβιτς σκόραρε από το σημείο του πέναλτι.

Και τότε ο Γιόβιτς ανέβηκε ξανά στη σκηνή. Ο βασιλιάς των σκόρερ στην Αθήνα, ο παίκτης που "έφερε" την ΑΕΚ στο Champions League. Πηδώντας από τον ουρανό στη σέντρα του Ζοάο Μάριο για το γκολ στο 88ο λεπτό. Για τη νίκη, για τον μεγάλο πανηγυρισμό, για να αναπνεύσει πιο εύκολα στο κιτρινόμαυρο τμήμα της ελληνικής πρωτεύουσας κατά τη διάρκεια της μεγάλης διακοπής για τις εθνικές ομάδες.

Με ένα πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπό του, ο Λούκα Γιόβιτς θα έρθει στη συγκέντρωση της εθνικής ομάδας της Σερβίας. Και, τα δύο νέα γκολ στο ισοζύγιό του μπορούν να ευχαριστήσουν και τον προπονητή Βέλικο Παούνοβιτς, επειδή οι “αετοί” δεν έχουν πλέον τόσο ευρύ επιθετικό ρεπερτόριο. Και ο Λούκα ήταν εύστοχος δύο φορές λίγο πριν τον αγώνα με την Ελλάδα. Και ένα ακόμα αξιοπερίεργο: Η Σερβία θα παίξει τον τελευταίο αγώνα του Nations League στον Βόλο. Λοιπόν, ο Λούκα Γιόβιτς θα μπορέσει να ηγηθεί.

Ο Μάρκο Νίκολιτς επίσης αναπνέει πιο άνετα. Μια ισοπαλία δεν θα ήταν καταστροφή για την ΑΕΚ, επειδή το ελληνικό πρωτάθλημα είναι πιο δυνατό από ποτέ και κάθε ήττα έχει χρόνο να ανακάμψει, ειδικά στα πλέι οφ, αλλά θα ήταν δυσάρεστο, απογοητευτικό αν η πρωταθλήτρια είχε τρεις ισοπαλίες μετά από πέντε γύρους. Με αυτόν τον τρόπο, με τη νίκη στον Βόλο, ο βαθμολογικός πίνακας φαίνεται διαφορετικός, πιο ευχάριστος».

