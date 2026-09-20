Superleague, η βαθμολογία: Ο Παναθηναϊκός στο +3 από ΠΑΟΚ, +4 από ΑΕΚ και +5 από Ολυμπιακό!

Μετά και την ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής, ο Παναθηναϊκός έχοντας κάνει το «5x5» συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα έχοντας χτίσει μια... μικρή διαφορά με τις άλλες ομάδες του Big4.

Με πέντε διπλά (!!!), δύο ισοπαλίες και χωρίς γηπεδούχο νικητή ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος και πλέον οδηγούμαστε στη μεγάλη διακοπή λόγω εθνικών ομάδων. Οι ομάδες του Big 4 πορεύτηκαν νικηφόρα στις εκτός έδρας αναμετρήσεις τους. Αλλοι πιο εύκολα όπως ο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο με το 3-1 επί του Παναιτωλικού κι άλλοι σαφώς πιο δύσκολα όπως ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός στη Νεάπολη επί της Καλαμάτας, η ΑΕΚ στο Βόλο και ο Ολυμπιακός στη Λιβαδειά.

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

Ατρόμητος – Κηφισιά 1-2

Αρης – Ηρακλής 0-0

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-1

Βόλος – ΑΕΚ 1-2

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 2-2

Καλαμάτα – Παναθηναϊκός 0-1

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 1-3

H Βαθμολογία της 5ης αγωνιστικής

1. Παναθηναϊκός 15

2. ΠΑΟΚ 12

3.ΑΕΚ 11

4.ΟΦΗ 10

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5. Ολυμπιακός 10

6.Παναιτωλικός 9

7.Άρης 7

8. Ηρακλής 6

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9. Κηφισιά 5

10. Καλαμάτα 4

11. Ατρόμητος 2

12. Bόλος Elabet 2

13. Αστέρας AKTOR 2

14. Λεβαδειακός 1



Επόμενη αγωνιστική (6η)

Σάββατο 10 Οκτωβρίου

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος (7.30μμ)

ΑΕΚ – ΟΦΗ (7.30μμ)

Κυριακή 11 Οκτωβρίου

Κηφισιά – Παναιτωλικός (5μμ)

Ηρακλής – Λεβαδειακός (5μμ)

Αρης – Βόλος (7μμ)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (9μμ)

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου

ΠΑΟΚ – Καλαμάτα (6μμ)