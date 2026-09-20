Superleague, η βαθμολογία: Ο Παναθηναϊκός στο +3 από ΠΑΟΚ, +4 από ΑΕΚ και +5 από Ολυμπιακό!
Με πέντε διπλά (!!!), δύο ισοπαλίες και χωρίς γηπεδούχο νικητή ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος και πλέον οδηγούμαστε στη μεγάλη διακοπή λόγω εθνικών ομάδων. Οι ομάδες του Big 4 πορεύτηκαν νικηφόρα στις εκτός έδρας αναμετρήσεις τους. Αλλοι πιο εύκολα όπως ο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο με το 3-1 επί του Παναιτωλικού κι άλλοι σαφώς πιο δύσκολα όπως ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός στη Νεάπολη επί της Καλαμάτας, η ΑΕΚ στο Βόλο και ο Ολυμπιακός στη Λιβαδειά.
Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής
Ατρόμητος – Κηφισιά 1-2
Αρης – Ηρακλής 0-0
Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-1
Βόλος – ΑΕΚ 1-2
ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 2-2
Καλαμάτα – Παναθηναϊκός 0-1
Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 1-3
H Βαθμολογία της 5ης αγωνιστικής
1. Παναθηναϊκός 15
2. ΠΑΟΚ 12
3.ΑΕΚ 11
4.ΟΦΗ 10
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5. Ολυμπιακός 10
6.Παναιτωλικός 9
7.Άρης 7
8. Ηρακλής 6
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9. Κηφισιά 5
10. Καλαμάτα 4
11. Ατρόμητος 2
12. Bόλος Elabet 2
13. Αστέρας AKTOR 2
14. Λεβαδειακός 1
Επόμενη αγωνιστική (6η)
Σάββατο 10 Οκτωβρίου
Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος (7.30μμ)
ΑΕΚ – ΟΦΗ (7.30μμ)
Κυριακή 11 Οκτωβρίου
Κηφισιά – Παναιτωλικός (5μμ)
Ηρακλής – Λεβαδειακός (5μμ)
Αρης – Βόλος (7μμ)
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (9μμ)
Δευτέρα 12 Οκτωβρίου
ΠΑΟΚ – Καλαμάτα (6μμ)
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