ΑΕΚ: Στην προεπιλογή της Κροατίας για το Nations League ο Μάγερ
Στην προεπιλογή της Εθνικής Κροατίας για τις αναμετρήσεις του Nations League του Σεπτεμβρίου βρίσκεται ο Λόβρο Μάγερ.
Ο 28χρονος άσος της ΑΕΚ που πραγματοποίησε μια σπουδαία εμφάνιση στο εμφατικό 5-0 επί του Άρη το Σάββατο (5/9) βρίσκεται στην έξτρα λίστα του Σλάβεν Μπίλιτς, ενόψει των αγώνων με Τσεχία (26/9), Ισπανία (29/9) και Αγγλία (3/10).
Πιο συγκεκριμένα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός των Κροατών γνωστοποίησε την 26αμελη αποστολή και 7 ακόμη ποδοσφαιριστές «stand by», δηλαδή που μπορεί να κληθούν για τα εν λόγω παιχνίδια. Θυμίζουμε πως ο Μάγερ μετράει 38 επίσημες συμμετοχές με 9 γκολ και 7 ασίστ με το εθνόσημο.
Τελευταίο του παιχνίδι ήταν τον Απρίλιο, στη φιλική ήττα με 3-1 από τη Βραζιλία, όπου μάλιστα σκόραρε.
📜 Upon his return as #Croatia head coach, Slaven Bilić presents the squad list for the upcoming #NationsLeague encounters in September and October! 🇭🇷✨ #UNL #HrabarBroj #Family #Vatreni❤️🔥 pic.twitter.com/5q7fNe4vxO— HNS (@HNS_CFF) September 7, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.