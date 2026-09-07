Ο Λόβρο Μάγερ βρίσκεται στην προεπιλογή της Εθνικής Κροατίας για τα παιχνίδια του επερχόμενου Nations League.

Στην προεπιλογή της Εθνικής Κροατίας για τις αναμετρήσεις του Nations League του Σεπτεμβρίου βρίσκεται ο Λόβρο Μάγερ.

Ο 28χρονος άσος της ΑΕΚ που πραγματοποίησε μια σπουδαία εμφάνιση στο εμφατικό 5-0 επί του Άρη το Σάββατο (5/9) βρίσκεται στην έξτρα λίστα του Σλάβεν Μπίλιτς, ενόψει των αγώνων με Τσεχία (26/9), Ισπανία (29/9) και Αγγλία (3/10).

Πιο συγκεκριμένα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός των Κροατών γνωστοποίησε την 26αμελη αποστολή και 7 ακόμη ποδοσφαιριστές «stand by», δηλαδή που μπορεί να κληθούν για τα εν λόγω παιχνίδια. Θυμίζουμε πως ο Μάγερ μετράει 38 επίσημες συμμετοχές με 9 γκολ και 7 ασίστ με το εθνόσημο.

Τελευταίο του παιχνίδι ήταν τον Απρίλιο, στη φιλική ήττα με 3-1 από τη Βραζιλία, όπου μάλιστα σκόραρε.