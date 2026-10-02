Χρήστος Αλμύρας στο Gazzetta: «Το ξεχωριστό αυτής της ομάδας είναι ότι παίζουμε ο ένας για τον άλλον»

Λίγες ώρες μετά τα δύο γκολ που πέτυχε κόντρα στη Λετονία, ο Χρήστος Αλμύρας μοιράστηκε στο Gazzetta τα συναισθήματα του αλλά και το κομμάτι της πρόκρισης για την Εθνική Ελπίδων.

Η Εθνική Ελπίδων έκανε το... χρέος της και νίκησε τη Λετονία με 4-2 στο γήπεδο της Λιβαδειά, φτάνοντας ακόμα πιο κοντά προς το πολυπόθητο 3x3 στο φινάλε των προκριματικών του EURO U21 του 2027.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για το σύνολο του Ταουσιάνη ήταν ο Χρήστος Αλμύρας, ο οποίος πήρε τη φανέλα βασικού και κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα δύο φορές. Αρχικά άνοιξε το σκορ και στη συνέχεια έκανε το 3-1 για την Ελλάδα, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στη ροή του ματς.

Ο 21χρονος χάφ πήρε μεταγραφή το περασμένο καλοκαίρι στην Τζουργκάντεν αντί ενός εκατ. ευρώ από τον Αστέρα AKTOR και ήδη μετράει εννιά συμμετοχές με ένα γκολ στο σουηδικό πρωτάθλημα ενώ οι εμφανίσεις με την Εθνική Ελπίδων, ανεβάζουν και άλλο την αξία του.

Ο ίδιος, λίγες ώρες μετά τη λήξη του αγώνα, μίλησε στο Gazzetta και μοιράστηκε τα συναισθήματα του, τον στόχο που έχει συνολικά η ομάδα και τις σκέψεις του ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής.

Αναλυτικά:

Πριν λίγη ώρα, πέτυχες δύο γκολ με το εθνόσημο. Ποια είναι τα συναισθήματα του;

«Είμαι πολύ περήφανος και ευχαριστημένος από όλη την προσπάθεια της ομάδας. Εγώ κρατάω τους τρεις βαθμούς και ο στόχος παραμένει να βρισκόμαστε το ερχόμενο καλοκαίρι στο EURO. Σήμερα ξεκουραζόμαστε και από αύριο ξεκινάει η προετοιμασία για τη Β. Ιρλανδία».

Το γεγονός ότι κυνηγάτε το γκολ λόγω της πιθανής ισοβαθμίας, είναι κάτι που σας γεμίζει με πίεση;

«Κυνηγάμε το γκολ. Σήμερα θέλαμε να βάλουμε όσα περισσότερα γινόταν γιατί παίζει ρόλο η διαφορά τερμάτων. Κάναμε μία πολύ καλή προσπάθεια, δύο γκολ διαφορά, πήραμε τους τρεις βαθμούς και συνεχίζουμε».

Τι το ξεχωριστό βλέπεις σε αυτό το σύνολο;

«Το πιο ξεχωριστό σε αυτή την ομάδα είναι ότι είμαστε ο ένας για τον άλλον. Είμαστε μία οικογένεια και αυτό βγαίνει και στον αγωνιστικό χώρο. Ο ένας παίζει για τον άλλον, οπότε στο τέλος της ημέρας είμαστε ενωμένοι και μένουμε μαζί».

Υπάρχει το mentality ότι και να πάτε play offs, θα καταφέρετε να βρεθείτε στο EURO;

«Σίγουρα έχουμε αυτοπεποίθηση ως ομάδα αλλά πρέπει να παραμένουμε ταπεινοί. Να είμαστε συγκεντρωμένοι, να κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και να πηγαίνουμε για το καλύτερο».

Τους τελευταίους μήνες βρίσκεσαι στη Σουηδία με την Τζουργκάντεν. Πώς έχει αλλάξει ο παίκτης Αλμύρας και ο άνθρωπος Χρήστος;

«Αρχικά γίνεσαι πιο ώριμος άνθρωπος. Ζεις διαφορετικά εκτός Ελλάδας, είσαι μόνος σου αλλά κοιτάω να το απολαμβάνω κάθε μέρα όσο μπορώ και να βελτιώνομαι μέσα από αυτό, οπότε στόχος και εκεί είναι να βοηθάω την ομάδα και να βλέπω εξέλιξη στον εαυτό μου»