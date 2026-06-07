Η Εθνική έκλεισε τα φιλικά της με κακή εικόνα και ήττα με 0-1 στο Παγκρήτιο από τη νεανική Ιταλία. Με δέκα παίκτες για 25 λεπτά οι γείτονες.

Με Ιταλία ήρθε με πολλά νέα παιδιά, παρέταξε στο Παγκρήτιο ενδεκάδα με μέσο όρο ηλικίας κάτω των 21 ετών, ενώ η Εθνική ομάδα με τη σειρά της είχε πολλούς αναπληρωματικούς στο αρχικό σχήμα.

Η εικόνα της γαλανόλευκης στο Παγκρήτιο, όμως, ήταν προβληματική κόντρα σε μία ομάδα που έβγαλε περισσότερη δίψα με τα νέα της παιδιά. Η Ιταλία προηγήθηκε 1-0 στο ημίχρονο και το κράτησε έως το τέλος. Για την Εθνική, δεν δούλεψε σχεδόν τίποτα για 70 λεπτά και μόνο όταν οι Ιταλοί έμειναν με δέκα παίκτες και μπήκαν οι Τεττέη, Ζαφείρης, Παυλίδης άρχισε να υπάρχει ζωηράδα. Αλλά και πάλι δεν κατάφερε η Ελλάδα ν' αποφύγει την ήττα και πλέον θα πρέπει να διορθώσει πολλά σε άμυνα κι επίθεση για να είναι ανταγωνιστική στο Nations League.

Η διάταξη της Εθνικής

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε οκτώ αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο φιλικό στη Στοκχόλμη κόντρα στη Σουηδία. Διατήρησε τους Ρέτσο, Τζόλη, Κουλιεράκη και τον σχηματισμό με τριάδα στην άμυνα. Ο Βλαχοδήμος ήταν στο τέρμα, τριάδα στην άμυνα οι Ρέτσος, Χατζηδιάκος, Κουλιεράκης, δεξί μπακ χαφ ήταν ο Βαγιαννίδης, αριστερό ο Κυριακόπουλος και κεντρικά χαφ οι Τριάντης, Μουζακίτης. Ο Τζόλης ήταν αριστερά, ο Μασούρας δεξιά και ο Δουβίκας στην κορυφή.

Γκολ ο Εσπόζιτο

Η Εθνική ομάδα με πολλούς παίκτες που δεν είναι βασικοί στη γαλανόλευκη υπολειτουργούσε, κόντρα σε μία δραστήρια και νεανική Ιταλία, που είχε μέσο όρο ηλικίας στην ενδεκάδα, τα 20,9 χρόνια. Ο μεγαλύτερος ήταν ο 27χρονος Ντοναρούμα και οι υπόλοιποι ήταν από 21 ετών και κάτω.

Η Ελλάδα είχε θέμα τόσο στον άξονα, με τους Μουζακίτη, Τριάντη να μην μπορούν να συνεργαστούν με την επίθεση. Οι μπακ χαφ Βαγιαννίδης, Κυριακόπουλος δεν βρήκαν χώρο για προωθήσεις κι έτσι η Εθνική χωρίς συνδυαστικό ποδόσφαιρο και χωρίς κίνηση ανάμεσα στις ζώνες δεν μπορούσε ν' απειλήσει.

Η Ιταλία το έκανε πρώτη στο 4', όταν ο Kομούτσο έβγαλε τη βαθιά μπαλιά, ο Εκατόρ έφυγε στην πλάτη του Ρέτσου και αστόχησε στο σουτ. Στο 18' έγινε το 1-0 για τους Ιταλούς κόντρα σε μία νωχελική Εθνική. Ο Εκατόρ σέντραρε από αριστερά, ο Εσπόζιτο μόνος του στο πέναλτι κοντρόλαρε, εκτέλεσε με το δεξί, η μπάλα κόντραρε και στον Χατζηδιάκο και κατέληξε στην αριστερή γωνία του Βλαχοδήμου για το 0-1.

Η Ελλάδα συνέχισε να έχει προβληματική εικόνα και 39' ο Πιζίλι δοκίμασε το πόδι του και μπλόκαρε εύκολα ο Βλαχοδήμος. Πρώτη τελική για την Εθνική ήταν ουσιαστικά στο 43', όταν το μακρινό δεξί σουτ του Τριάντη έφυγε αρκετά μέτρα άουτ.

Αλλαγή διάταξης

Ο Γιοβάνοβιτς με την έναρξη του δεύτερου μέρους γύρισε τη διάταξη σε 4-2-3-1. Ο Ρότα πέρασε δεξί μπακ, κεντρικοί αμυντικοί ήταν οι Ρέτσος, Χατζηδιάκος, ενώ ο Βαγιαννίδης πέρασε σε ρόλο δεξιού εξτρέμ, δεξιά πήγε ο Μασούρας και ο Τζόλης πίσω από τον Δουβίκα.

Ο Μπαλντίνι, παράλληλα, έφερε αριστερά τον Κολεόσο με τον Φίνι να παίζει δεξιά και ο πρώτος, νεαρός άσος της Παρί δανεικός από τη Μπέρνλι, άγγιξε το 2-0. Στο 46' το σουτ κόντραρε στον Ρότα κι έφυγε κόρνερ και στο 47' σε σέντρα του Φίνι με το αριστερό από τη μικρή περιοχή έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Οι Ιταλοί συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο και στο 50' σουτ του Εντούρ μπλόκαρε ο Βλαχοδήμος.

Ο Γιοβάνοβιτς έριξε στο γήπεδο και τον Κυζιρίδη, ο οποίος έκανε ντεμπούτο με το εθνόσημο. Ο εξτρέμ της Χαρτς έπαιξε αριστερά στην επίθεση, ενώ στα χαφ δίπλα στον Μουζακίτη ήταν ο Ανδρούτσος. Ο χαφ του ΟΦΗ έπαιξε στην Εθνική έπειτα από 4,5 χρόνια.

Αποβολή για την Ιταλία

Στο 68' οι γείτονες έμειναν με δέκα παίκτες! Σε βαθιά μπαλιά ο Δουβίκας επιχείρησε να φύγει στην πλάτη του Ρετζιάνι και να βγει τετ α τετ με τον Ντοναρούμα. Ο 18χρονος στόπερ της Ντόρτμουντ, ο οποίος μπήκε αλλαγή στο 55', αντίκρισε την απευθείας κόκκινη του Ισραηλινού Φριντ ως τελευταίος παίκτης.

Με την είσοδο των Τεττέη, Ζαφείρη, η Εθνική γύρισε σε 4-4-2. Ο Κυζιρίδης πήγε δεξιά, ο Τζόλης αριστερά και ο Τεττέη δίπλα στον Δουβίκα.

Δοκάρι ο Ζαφείρης

Η Εθνική με αριθμητικό πλεονέκτημα ήταν πιο απειλητική, πιο επιθετική με αρκετούς ορισμένους από τους βασικούς πλέον στην ενδεκάδα και στο 84' άγγιξε το 1-1, αλλά το δεξί σουτ του Ζαφείρη εντός περιοχής κατέληξε στο αριστερό δοκάρι του Ντοναρούμα. Στο 90' ο Παυλίδης σε καλή θέση δεν κατάφερε να βρει τη μπάλα με προβολή.

Στο 95' ο Κυζιρίδης κινήθηκε ωραία στη μεγάλη περιοχή, έκανε το δεξί σουτ, αλλά κόντραρε στα σώματα σε κόρνερ.

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Βλαχοδήμος, Ρέτσος, Χατζηδιάκος, Κουλιεράκης (46' Ρότα), Βαγιαννίδης (76' Τεττέη), Κυριακόπουλος (62' Τσιμίκας), Τριάντης (62' Ανδρούτσος), Μουζακίτης (76' Ζαφείρης), Τζόλης (88' Παυλίδης), Μασούρας (62' Κυζιρίδης), Δουβίκας (88' Κωστούλας).

Ιταλία (Σίλβιο Μπαλντίνι): Ντοναρούμα, Αχανόρ (46' Μανέ), Μπαρτεσάγκι, Κιαρόντια, Κομούτσο (55' Ρετζιάνι), Λιπάνι (74' Νταγκάσο), Εντούρ, Πισίλι, Κολεόσο (87' Φατικάντι), Εσπόζιτο (87' Καμάρντα), Εχατόρ (46' Φινί- 74' Φαβασούλι).