Η Εθνική Ελλάδας θα αρχίσει τις επίσημες υποχρεώσεις τις σε 109 μέρες, όταν και θα μπει στη «μάχη» της League A του Nations League.

Με την ήττα από τη... νεανική version της Ιταλίας έκλεισε η Εθνική Ελλάδας τα φιλικά του Ιουνίου. Πλέον η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς επικεντρώνεται στα επίσημα ματς για τη League A του Nations League, σε 3,5 μήνες από τώρα.

Για την ακρίβεια η Γαλανόλευκη σε 109 μέρες θα φιλοξενηθεί στην έδρα της Σερβίας για την πρώτη αγωνιστική. Θυμίζουμε πως οι διακοπές για τις εθνικές είναι διαφορετικές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς αντί για τρεις διακοπές θα έχουμε δύο.

Η διαφοροποίηση είναι πως το break είναι διάρκειας δύο εβδομάδων, από τα τέλη Σεπτεμβρίου έως τις αρχές Οκτωβρίου, ενώ η διακοπή του Νοεμβρίου είναι όπως πριν.

Tο πρόγραμμα της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League

1η αγωνιστική, 24 Σεπτεμβρίου

Σερβία - Ελλάδα (21:45)

Ολλανδία - Γερμανία (21:45)

2η αγωνιστική, 27 Σεπτεμβρίου

Γερμανία - Ελλάδα (21:45)

Σερβία - Ολλανδία (19:00)

3η αγωνιστική, 1 Οκτωβρίου

Ελλάδα - Ολλανδία (21:45)

Γερμανία - Σερβία (21:45)

4η αγωνιστική, 4 Οκτωβρίου

Ελλάδα - Γερμανία (21:45)

Ολλανδία - Σερβία (21:45)

5η αγωνιστική, 13 Νοεμβρίου

Ολλανδία - Ελλάδα (21:45)

Σερβία - Γερμανία (21:45)

6η αγωνιστική, 16 Νοεμβρίου