Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης, τόνισε ότι η κλήρωση της Εθνικής Ομάδας στην κορυφαία λίγκα του Nations League αποτελεί μια ιστορική στιγμή.

Η Εθνική Ελλάδας θα έχει δύσκολο έργο, όπως αναμενόταν άλλωστε, στην Α' κατηγορία του Nations League 2026-27. Η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς κληρώθηκε στον δεύτερο όμιλο με Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία.

Την Ολλανδία την αντιμετώπισε η Εθνική πριν λίγα χρόνια, με τον Πογέτ στον πάγκο για τα προκριματικά του Euro στη Γερμανία. Με τη Σερβία δεν έχουμε βρεθεί σε όμιλο, ενώ με τη Γερμανία έχουμε συναντηθεί στον ίδιο όμιλο, τόσο σε προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου, όσο και σε προκριματικά Euro.

Την κλήρωση της League A έκανε ο σπουδαίος Πορτογάλος παλαίμαχος άσος της Ρεάλ και της Πόρτο, ο Πέπε. Αναλυτικά οι όμιλοι της Α' κατηγορία του Nations League.

League A

1ος όμιλος: Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Τουρκία

2ος όμιλος: Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία, Ελλάδα.

3ος όμιλος: Ισπανία, Κροατία, Αγγλία, Τσεχία

4ος όμιλος: Πορτογαλία, Δανία, Νορβηγία, Ουαλία.

O πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης τόνισε μεταξύ άλλων ότι η κλήρωση της Εθνικής Ομάδας στην κορυφαία λίγκα του Nations League αποτελεί μια ιστορική στιγμή και παράλληλα μια μεγάλη πρόκληση, αλλά κι ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητες των διεθνών.

Αναλυτικά η δήλωσή του: «Η κλήρωση της Εθνικής Ομάδας στο επόμενο UEFA Nations League, αποτέλεσε μια ιστορική στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς για πρώτη φορά βρεθήκαμε στην ελίτ της διοργάνωσης.

Οι παίκτες μας θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμαστούν σε συνθήκες υψηλού ανταγωνισμού απέναντι στην Γερμανία, στην Ολλανδία και στην Σερβία και ευελπιστώ να πετύχουν τον στόχο που τέθηκε ήδη εκ μέρους του προπονητή τους να διατηρήσουν τη θέση που κέρδισαν στην League A.

Η πρόκληση είναι μεγάλη, αλλά πιστεύουμε στις δυνατότητες των διεθνών μας».

Η προϊστορία της Ελλάδας με τις αντιπάλους της

Με Γερμανία: 10 αγώνες (8 επίσημοι, 2 φιλικοί) - 0 νίκες, 3 ισοπαλίες, 7 ήττες.

Με Ολλανδία: (7 επίσημοι, 4 φιλικοί) - 11 αγώνες, 1 νίκη, 1 ισοπαλία, 9 ήττες

Με Σερβία (και Γιουγκοσλαβία): 24 αγώνες (18 επίσημοι, 6 φιλικοί) - 3 νίκες, 3 ισοπαλίες, 18 ήττες.

Η θέση των αντιπάλων της Εθνικής στο FIFA Ranking:

Γερμανία 10η θέση

Ολλανδία 7η θέση

Σερβία 39η θέση

Η Ελλάδα είναι 46η στην παγκόσμια κατάταξη.

Οι ημερομηνίες του UEFA Nations League 2026/27

Φάση ομίλων

1η αγωνιστική: 24–26 Σεπτεμβρίου 2026

2η αγωνιστική: 27–29 Σεπτεμβρίου 2026

3η αγωνιστική: 30 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2026*

4η αγωνιστική: 4–6 Οκτωβρίου 2026

5η αγωνιστική: 12–14 Νοεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 15–17 Νοεμβρίου 2026

* Η Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 δεν είναι κανονική ημέρα της «Εβδομάδας Ποδοσφαίρου», αλλά μπορεί κατ’ εξαίρεση να χρησιμοποιηθεί για αγώνες της 3ης αγωνιστικής.

Προημιτελικοί, play-off ανόδου/υποβιβασμού League A/B και League B/C

25–30 Μαρτίου 2027

Play-off League C/D

23–28 Μαρτίου 2028

Τελική φάση

9–13 Ιουνίου 2027

Τι είναι το UEFA Nations League;

Το UEFA Nations League δημιουργήθηκε για να μειώσει τα αδιάφορα φιλικά παιχνίδια και να προσφέρει στις εθνικές ομάδες ανταγωνιστικούς αγώνες με αντιπάλους παρόμοιας δυναμικότητας.

Οι ευρωπαϊκές ομοσπονδίες αγωνίζονται σε δομή πρωταθλήματος με σύστημα ανόδου και υποβιβασμού. Η σύνθεση των κατηγοριών για την έκδοση 2026/27 θα επιβεβαιωθεί μετά τις δηλώσεις συμμετοχής και διαμορφώνεται βάσει των αποτελεσμάτων της διοργάνωσης 2024/25.

Τι ιδιαίτερο έχει η πέμπτη διοργάνωση το 2026/27;

Η φάση των ομίλων θα ξεκινήσει με παρατεταμένο διεθνές «παράθυρο» από 24 Σεπτεμβρίου έως 6 Οκτωβρίου 2026, κατά το οποίο οι ομάδες θα δώσουν γενικά τέσσερις αγώνες σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Το UEFA Nations League 2026/27 αναμένεται να συνδεθεί με τα προκριματικά του UEFA EURO 2028 στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Με βάση τα αποτελέσματά τους στο Nations League, ορισμένες ομάδες θα έχουν δεύτερη ευκαιρία να συμμετάσχουν στα play-off για την τελική φάση.

Πώς θα λειτουργήσει η νοκ-άουτ φάση;

Μετά τη φάση των ομίλων (ολοκληρώνεται τον Νοέμβριο 2026), οι καλύτερες ομάδες της League A θα διεκδικήσουν την πρόκριση στην τελική φάση μέσω των προημιτελικών τον Μάρτιο 2027.

Η τελική φάση θα διεξαχθεί και πάλι με τέσσερις ομάδες. Η διοργανώτρια χώρα και οι ακριβείς ημερομηνίες δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Θα υπάρξουν επιπλέον play-off ανόδου/υποβιβασμού;

Όπως και στην έκδοση 2024/25, αναμένεται να διεξαχθούν επιπλέον play-off ανόδου και υποβιβασμού τον Μάρτιο 2027.