Η Εθνική Νέων ηττήθηκε 2-1 από την αντίστοιχη της Αγγλίας σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στο Δασάκι της Άχνας, ωστόσο πραγματοποίησε ακόμη μια ανταγωνιστική εμφάνιση στο τελευταίο της τεστ πριν από τους αγώνες της πρώτης προκριματικής φάσης του U19 EURO 2026 στην Θεσσαλονίκη (03-09/06, πρόγραμμα 6ου ομίλου). Είχε προηγηθεί η νίκη 2-0 επί της Κύπρου στο φιλικό που διεξήχθη την Τετάρτη 27 Μαΐου επίσης στο ίδιο γήπεδο.

Η Αγγλία προηγήθηκε στο 29', όταν ο Μπεναμάρ με προσωπική ενέργεια μπήκε στην περιοχή και με σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως η Ελλάδα ισοφάρισε άμεσα και συγκεκριμένα στο 36' με σκόρερ τον Μπέρδο, ο οποίος έκλεψε την μπάλα ψηλά και με καταπληκτικό σουτ εκτός περιοχής ισοφάρισε. Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στο 77' από τον Μόνγκα που βρέθηκε σε θέση τετ α τετ και με πλασέ χάρισε τη νίκη στην Αγγλία.

Η σύνθεση της Εθνικής:

Σταμέλλος, Κυριαζίδης, Βύντρα, Αβραμούλης, Καινουργιάκης, Θεοχάρης, Γκιόκα, Τουρσουνίδης, Χαπίπης, Μπέρδος, Αρετής.

Αγωνίστηκαν και οι: Κριαράς, Τσιόκος, Ιωάννου, Σιδηρόπουλος, Χνάρης, Σιτμαλίδης, Βενέτης, Αυγητίδης, Κάπελλας, Χριστόπουλος, Δημακόπουλος, Λαγουδάκης.

*Υπενθυμίζεται ότι οι αγώνες της Εθνικής Νέων στην πρώτη προκριματική φάση του U19 EURO 2026 (Round 1, League A) θα διεξαχθούν στην Θεσσαλονίκη (03-09/06) και η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει κατά σειρά την Σερβία, την Πορτογαλία και το Καζακστάν στο γήπεδο της Τούμπας. Δείτε ΕΔΩ το αναλυτικό πρόγραμμα αγώνων του 6ου ομίλου.