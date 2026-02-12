Δείτε πού οδηγεί κάθε θέση στον όμιλο της Εθνικής μας ομάδας στο Nations League.

Η Εθνική μας ομάδα έμαθε τους αντιπάλους της στη League A του Nations League, με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας να μετέχει για πρώτη φορά στην κορυφαία κατηγορία του θεσμού.

Έτσι, έχει για πρώτη φορά και διαφορετικούς στόχους, με τις θέσεις στα... σαλόνια να έχουν διαφορετικό διακύβευμα με εκείνες που συναντήσαμε τα προηγούμενα χρόνια σε League B αλλά και League C. Συγκεκριμένα, οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου, συνεχίζουν στα προημιτελικά του θεσμού, τα οποία θα είναι διπλά και θα διεξαχθούν μεταξύ 25 και 30 Μαρτίου 2027 - με τους νικητές να περνούν στην τελική φάση που θα γίνει το καλοκαίρι.

Όσον αφορά στις ομάδες που θα τερματίσουν στην τρίτη θέση, θα συμμετάσχουν στα μπαράζ ανόδου-παραμονής με μία εξ αυτών που θα βγουν δεύτερες στον όμιλό τους στη League B. Αυτό είχε συμβεί, ενδεικτικά, στη Σκωτία, η οποία εν συνεχεία αποκλείστηκε από την Ελλάδα στην προηγούμενη έκδοση της διοργάνωσης! Και εδώ οι αγώνες είναι διπλοί και θα διεξαχθούν τις ίδιες ημερομηνίες με τα προημιτελικά. Τέλος, οι ομάδες που θα τερματίσουν στην τέταρτη και τελευταία θέση, υποβιβάζονται άμεσα στη League B, δίχως να έχουν κάποια δεύτερη ευκαιρία...