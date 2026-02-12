Η Ελλάδα έμαθε αντιπάλους στη League A του Nations League, με την παρουσία της στον θεσμό να συνδέεται και με το Euro 2028.

Έχοντας μείνει εκτός -και- από το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα γίνει το προσεχές καλοκαίρι, η Ελλάδα έχει στο στόχαστρο την πρόκριση στο Euro του 2028, μαθαίνοντας στο μεταξύ τους αντιπάλους τους στη League A του φετινού Nations League – με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία να προκύπτουν από τη διαδικασία.

Φυσικά, η παρουσία της Εθνικής μας ομάδα στο Nations League σχετίζεται και με τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, στα οποία θα συμμετάσχουν οι συνδιοργανώτριες Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία και Ιρλανδία. Εάν η Γαλανόλευκη τερματίσει σε μία από τις τρεις πρώτες θέσεις, τότε αυτόματα θα μπει στο 1ο γκρουπ δυναμικότητας αποφεύγοντας κάποιο... μεγαθήριο - πέφτοντας στο 2ο εάν τερματίσει τέταρτη και υποβιβαστεί στη League B.

Από εκεί και πέρα, με τους νικητές των δώδεκα ομίλων να περνούν απευθείας μαζί με τους οκτώ καλύτερους δεύτερους, η UEFA αποφάσισε πως δύο θέσεις θα κρατηθούν για τις δύο καλύτερες οικοδέσποινες που δεν θα καταφέρουν να πάρουν την πρόκριση. Κάτι που σημαίνει ότι η πορεία των τεσσάρων συνδιοργανωτριών θα παίξει ρόλο για το πώς θα διαμορφωθούν στα μπαράζ, όπου θα συμμετάσχουν και ομάδες που βγήκαν πρώτες στον όμιλό τους στο Nations League αλλά δεν πέρασαν στο Euro.

Συγκεκριμένα: