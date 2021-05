«Στη λίστα της Ρόμα ο Ρούμπεν Σεμέδο»

Μετά τον Ζοζέ Σα, ένας ακόμη ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού μπαίνει στο «μάτι» της Ρόμα με βάση το ρεπορτάζ του Ιταλού δημοσιογράφου, Νικολό Σίρα, ο οποίος ειδικεύεται στο μεταγραφικό ρεπορτάζ. Πρόκειται για τον Ρούμπεν Σεμέδο, ο οποίος εξετάζεται από τους «τζαλορόσι».

#ASRoma are looking the midfielder #RenatoSanches (#Lille want €30M) and the centre-back Ruben #Semedo (Olympiacos). #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 10, 2021