Όπως αναμενόταν, η Ρίβερ Πλέιτ ανακοίνωσε την απόκτηση του Φρανσίσκο Ορτέγκα από τον Ολυμπιακό.

Παίκτης της Ρίβερ Πλέιτ είναι με κάθε επισημότητα ο Φρανσίσκο Ορτέγκα. Οι Μιγιονάριος ανακοίνωσαν τη μεταγραφή του Αργεντινού αριστερού μπακ από τον Ολυμπιακό, ο οποίος με ανάρτηση του αποχαιρέτησε τον 27χρονο αμυντικό.

Στην τριετία του στον Πειραιά ο Ορτέγκα πανηγύρισε υπό τις οδηγίες του Μεντιλίμπαρ πρωτάθλημα, κύπελλο και φυσικά το Conference League.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Φρανσίσκο σε ευχαριστούμε και σου ευχόμαστε καλή τύχη στα επόμενα βήματά σου!».

Η ανακοίνωση της Ρίβερ Πλέιτ

«Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα, νέος παίκτης της Ρίβερ Πλέιτ

Μαζί με τον πρόεδρο, Στέφανο Ντι Κάρλο, ο αμυντικός υπέγραψε το συμβόλαιό του με τον σύλλογο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2030.

Ο παίκτης θα ενταχθεί στις προπονήσεις της επαγγελματικής ομάδας υπό τις οδηγίες του Εδουάρδο Κουντέτ».

COMUNICADO OFICIAL



Francisco Ortega es nuevo jugador de River Plate. ⚪🔴⚪



ℹ️ https://t.co/VWMv3v7Hje pic.twitter.com/qZo7LhmMZF — River Plate (@RiverPlate) August 6, 2026

Η ανάρτηση του Ορτέγκα

«Μετά από τρία χρόνια σε αυτόν τον σύλλογο, κατά τα οποία μοιραστήκαμε απίστευτες στιγμές, όπως η κατάκτηση του σημαντικότερου τροπαίου στην ιστορία του συλλόγου και η κατάκτηση τεσσάρων τίτλων σε τρία χρόνια, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσω.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους αποτελούν μέρος του συλλόγου και συμβάλλουν στο να γίνεται καλύτερος μέρα με τη μέρα. Το προπονητικό επιτελείο και τους συμπαίκτες μου, για όλα όσα ζήσαμε και απολαύσαμε μαζί.

Και στους οπαδούς, που μας συνόδευαν και μας ενθάρρυναν πάντα.

Παίρνω μαζί μου όμορφες αναμνήσεις από την Ελλάδα, φιλίες, και ένα κομμάτι μου μένει εκεί.

Σας εύχομαι πάντα τα καλύτερα και θα σας ενθαρρύνω ως ένας ακόμη οπαδός από την άλλη άκρη του κόσμου».