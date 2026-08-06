Στρεφέτσα - Ολυμπιακός: Τα οικονομικά δεδομένα στο deal με την Παλέρμο
Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα, ο οποίος λογίζεται πλέον ως ποδοσφαιριστής της Παλέρμο στη Serie B, με τον ιταλικό σύλλογο να ανακοινώνει την απόκτηση του.
Η «Calciomercato» έβγαλε στη δημοσιότητα λεπτομέρειες της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών ενώ αποκάλυψε και το ποσό που θα προσθέσει στα ταμεία του ο ελληνικός σύλλογος.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι Πειραιώτες θα λάβουν συνολικά έξι εκατ. ευρώ από τη συγκεκριμένη πώληση, σχεδόν όσα δαπάνησαν το περασμένο καλοκαίρι για να τον αποκτήσουν.
Ο 30χρονος εξτρέμ από την πλευρά του υπολογίζεται ότι θα λαμβάνει 1,5 εκατ. ευρώ ετησίως σε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών και με οψιόν ανανέωσης για ακόμα ένα χρόνο ενώ υπάρχει και όρος να αυξηθούν οι απολαβές εφόσον ανέβει στη Serie A ο σύλλογος.
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