Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως θα πάει να πάρει τον Φρανσίσκο Μόουρα με τη μορφή δανεισμού από την Πόρτο και οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι.

Η Record ανέφερε ότι ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση ύψους 7 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει τον Φρανσίσκο Μόουρα από την Πόρτο ωστόσο ο δημοσιογράφος που αποκάλυψε το ενδιαφέρον, Σεμπαστιάο Σόουζα Πίντο, έθεσε νέα δεδομένα στο τραπέζι.

Όπως αναφέρει, οι «δράκοι» θέλουν ένα ποσό κοντά στα 10 εκατ. ευρώ για να ανάψουν το πράσινο φως και να αποχωρήσει ο Πορτογάλος φουλ μπακ, με αποτέλεσμα οι «ερυθρόλευκοι» να προχωρούν σε επίσημη κρούση για τον δανεισμό του ενόψει της νέας σεζόν.

Παράλληλα, μέσα σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι εφόσον οι Πειραιώτες θέλουν να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους, με την Πόρτο να δείχνει θετική σε αυτό το ενδεχόμενο αλλά προτιμά την κανονική πώληση του ποδοσφαιριστή.

Ο δημοσιογράφος φάνηκε αισιόδοξος ότι θα έχουμε happy end στην υπόθεση, με τον ποδοσφαιριστή να είναι θετικός στο ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα.