Ο Βασίλης Βλαχόπουλος γράφει για το σπουδαίο «διπλό» του Άρη στην Τρίπολη και τον ανορθόδοξο τρόπο σκοραρίσματος που απέδωσε ποδοσφαιρική δικαιοσύνη.

Αν υφίσταται αίσθημα αδικίας στην όλη ιστορία αυτό ανήκει ολοκληρωτικά στον Κωνσταντίνο Χρυσόπουλο γιατί έκανε εξαιρετικό παιχνίδι γλιτώνοντας την ομάδα του στη φάση του Τίνο Καντεβέρε στο 53’ αλλά στην τελευταία στιγμή του αγώνα, η μπάλα του σκάρωσε άσχημο παιχνίδι. Αντιλαμβάνομαι ότι μοιάζει οξύμωρο να ισχυρίζεται κανείς την απόδοση ποδοσφαιρικής δικαιοσύνης σε παιχνίδι που κρίθηκε από αυτογκόλ (και) στην τελευταία φάση του αγώνα, η ποδοσφαιρική αλήθεια όμως διαφέρει από τον τρόπο εξέλιξης του και της νίκης του Άρη στην Τρίπολη.

Γιατί διέγραψε από τη μνήμη του το δυσλειτουργικό πρώτο μέρος και μπήκε στο χορτάρι για να κερδίσει το παιχνίδι στο δεύτερο, αποδεικνύοντας τελικά (και προς διάψευση και του υπογράφοντα) ότι το 4-4-2 (του) ταιριάζει καλύτερα γιατί αυτό έχει μάθει να παίζει.

Ο Άρης του πρώτου ημιχρόνου ήταν από γιόμα σε γιόμα με σύνολο 1/8 γεμίσματα σ’ ένα γήπεδο που μετά βίας κρατιόταν στη θέση του λόγω του αέρα. Η ανορθοδοξία, της ανορθοδοξίας δηλαδή. Η ομάδα του δεύτερου μέρους ήταν κανονικότατη και απαιτητική από τον εαυτό της. Επιδίωξε κι έπαιξε στρωτό ποδόσφαιρο, με κίνηση χωρίς την μπάλα, αυτοματισμούς και τις γραμμές ψηλά. Οι πλευρές δόθηκαν στους full back καθώς οι winger’s έκλεισαν προς τον άξονα σ’ ένα ποδοσφαιρικό ρίσκο προσαρμοσμένο στο «θέλω» της ομάδας. Ο καλός Αστέρας του πρώτου ημιχρόνου υποχρεωτικά προσαρμόστηκε σ’ έναν παθητικό ρόλο στην επανάληψη.

Τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν απλοποιηθεί στην περιβόητη φάση του Τίνο Καντεβέρε ο οποίος μάλλον θα δει τον εαυτό του σε διάφορα reels στα Social Media. Αντί να κάνει unboxing (μιας και πλησιάζουν οι γιορτές) στο δώρο του Σίλβα, αυτός κόμπιασε να εκτελέσει κι όταν αποφάσισε να το κάνει, ο Χρυσόπουλος είχε προλάβει να πατήσει στη γραμμή της εστίας και να απομακρύνει την μπάλα. Credit στον μικρό, το ακριβώς αντίθετο στον φορ από τη Ζιμπάμπουε.

Ο Άρης άξιζε να νικήσει διότι πρώτα πίστεψε και μετά δούλεψε γι’ αυτό, μέσα και από τις αλλαγές του καθώς ο Μιχάλης Γρηγορίου έριξε στο παιχνίδι ό,τι πιο επιθετικογενές διέθετε. Προφανώς είδε συγκεκριμένα πράγματα πριν πάρει τις αποφάσεις του. Όπως την άρτια λειτουργία του άξονα με τους Χόνγκλα-Γένσεν – έκαναν εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο – σε συνδυασμό με την ασφάλεια που παρείχε ο Φαμπιάνο στα μετ’ όπισθεν. Γι’ αυτό ανέβηκαν οι full back και μάλιστα ο Ομάρ Ρίτσαρντς έκανε καλό παιχνίδι από τ’ αριστερά. Για τον ίδιο λόγο μπήκε στο παιχνίδι ο Λορέν Μορόν ο οποίος μια φορά έχει σκοράρει φέτος κι αυτή στην Τρίπολη στον αγώνα του Κυπέλλου. Το γκρουπ έκανε ό,τι περισσότερο μπορούσε για να βρει το γκολ καθώς ο Αστέρας φύλαξε τα νώτα του. Μια φάση στο transition με τον καλύτερο παίκτη του (Κιμπιόκα) και μια ακόμη στο 89’ όπου τελική δεν έγινε, αλλά προϋπόθεση υπήρξε.

Περισσότερο κάθε άλλου ξεχώρισε η νοοτροπία του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν μπήκε για να «κλέψει» αλλά για να παίξει και να νικήσει. Έβγαλε αντίδραση απέναντι σε μια ομάδα που ήταν καλύτερή του στο πρώτο μέρος και πήρε τα ηνία του αγώνα. Αυτές οι αντιδράσεις δείχνουν ικανοποιητικό επίπεδο αυτοπεποίθησης του γκρουπ. Στη δική του αξιολόγηση, ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν έβαλε καλό βαθμό στην ομάδα του και δεν είχε άδικο γιατί όπως πρέπει να κρατηθεί η νοοτροπία του δεύτερου μέρους, ομοίως είναι αναγκαίο να απασχολήσει η κακή εικόνα του πρώτου.

Αντί επιλόγου. Κάθε εκτός έδρας νίκη του Άρη «γράφει» script για ταινίες θρίλερ. Με την Καλαμάτα (2-3) ο Φαμπιάνο σκόραρε στο 88’ και στο 90’. Με την Κηφισιά (1-2) ο Μπενχαμίν Γκαρέ το έβαλε στο 89’ και σήμερα ήρθε η Τρίπολη. Όταν κάτι συμβαίνει επαναλαμβανόμενα, δεν είναι προϊόν σύμπτωσης αλλά πίστης.