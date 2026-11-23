Ο Αστέρας Aktor ήταν ανώτερος στο α' μέρος, ο Αρης έχασε πολλές και κλασικές ευκαιρίες στο β' ημίχρονο και τελικά πήρε το πολύτιμο εκτός έδρας τρίποντο με 1-0 χάρη σε αυτογκόλ του νεαρού Κωνσταντίνου Χρυσόπουλου στο 93'.

Ο Άρης πέρασε από την Τρίπολη καθώς επικράτησε του Αστέρας ΑΚΤΟR με 0-1 με το αυτογκόλ του Χρυσόπουλου στην τελευταία φάση του αγώνα.

Στο ποδόσφαιρο όλα μπορούν να συμβούν κι αυτό επιβεβαιώθηκε στην Τρίπολη. Στο 53’ ο Τίνο Καντεβέρε έχασε ευκαιρία από αυτές που κυριαρχούν στα Social Media. Κι εκεί που όλα έδειχναν ότι οι δύο ομάδες θα μοιραστούν τους βαθμούς, ήρθε η φάση του 93ου λεπτού όπου μετά από σέντρα, ο Παλάσιος έκανε την κεφαλιά και ο Χρυσόπουλος – στην προσπάθειά του να απομακρύνει – έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Κι έτσι ο Άρης έγραψε μία ακόμη νίκη καθώς ο Αστέρας έμεινε στους επτά βαθμούς.

Έτσι έπαιξαν…

Οι απουσίες των Ούρος Ράσιτς, Τίνο Καντεβέρε οδήγησαν τον Μιχάλη Γρηγορίου σε αλλαγή σχηματισμού (4-2-3-1). Φαμπιάνο-Σούταλο ήταν οι δύο στόπερ, ενώ Πετρίς και Ρίτσαρντς έπαιξαν στα άκρα. Ο Ντέλε Μπασίρου επέστρεψε στο αρχικό σχήμα δίπλα στον Μάρτιν Χόνγκλα καθώς ο Φρέντικ Γένσεν είναι ο τρίτος στον άξονα. Ο Κριστιάν Κουαμέ είναι στην κορυφή της επίθεσης (σ. σ. ο Τίνο Καντεβέρε έχασε την προετοιμασία λόγω των υποχρεώσεών του με την εθνική Ζιμπάμπουε) ενώ στα άκρα τοποθετήθηκαν οι Γκαρέ, Κουαμέ.

Πλην της υποχρεωτικής αντικατάστασης του τραυματία Κουρμπέλη, ο Γκονσάλο Φέιο δεν άλλαξε κάτι στην 11αδα του Αστέρα. Επέμεινε στο 4-2-3-1 με τον Παπαδόπουλο κάτω από την εστία, τους Χρυσόπουλο-Σίλβα στο κέντρο της άμυνας και τους Κώτσιρα (δεξιά), Μέντες (αριστερά) στα άκρα. Γκονζάλες και Πέρεθ ήταν οι δύο κεντρικοί χαφ με τον Μπουζούκη πίσω από τον φορ Μακέντα καθώς οι Κιμπιόκα, Ορόθκο έπαιξαν στα επιθετικά άκρα.

Το ημίχρονο του αέρα…

Λίγες φάσεις και αρκετές ημιτελείς προσπάθειες στο πρώτο ημίχρονο με «ευθύνη» όμως και του δυνατού αέρα που έκανε δύσκολο τον υπολογισμό της πορείας της μπάλας. Ο Άρης είχε την πρώτη καλή στιγμή του αγώνα στο 2ο λεπτό όπου ο Παπαδόπουλος σταμάτησε τον Μπρούμα αλλά στην εξέλιξη του αγώνα ο Αστέρας ΑΚΤΩΡ είχε καλύτερη παρουσία. Με υπομονή στην ανάπτυξη και ξεκάθαρη στόχευση στα άκρα του Άρη.

Ο Κιμπιόκα ήταν από τους πιο δραστήριους παίκτες των γηπεδούχων, είδε εξάλλου και στη σπουδαιότερη φάση του πρώτου ημιχρόνου τον Βέλιο να απομακρύνει την μπάλα επί της γραμμής της εστίας έπειτα από δική του κεφαλιά. Γενικώς η μεσοεπιθετική τριάδα των Μπουζούκη-Κιμπιόκα και Ορόθκο έκανε καλή δουλειά, σε αντίθεση με τον Μακέντα ο οποίος έκανε στραβοκλωτσιά στο 32’.

Ο Άρης δεν είχε ισορροπία, ούτε αξιοποίηση προϋποθέσεων στο ανοιχτό γήπεδο. Η τριάδα στον άξονα δεν ήταν λειτουργική, τα γεμίσματα (1/8) δεν βρήκαν συμπαίκτες, γι’ αυτόν τον λόγο ο Μιχάλης Γρηγορίου επέλεξε να αλλάξει τον σχηματισμό του σε 4-4-2 όταν υποχρεώθηκε να αλλάξει τον Ντέλε Μπασίρου στο τέλος του ημιχρόνου λόγω τραυματισμού.

Ο Καντεβέρε πέταξε το δώρο στα σκουπίδια

Από ένα λάθος του Σίλβα (53’) ο Καντεβέρε βρέθηκε απέναντι στον Παπαδόπουλο αλλά ο έμπειρος φορ λειτούργησε σαν παιδαρέλι. Δεν εκτέλεσε σε πρώτο χρόνο, ούτε σε δεύτερο και όταν αποφάσισε να σουτάρει ο Χρυσόπουλος έδιωξε την μπάλα πάνω από τη γραμμή της εστίας. Ο Άρης ανέβασε τις γραμμές του και «κούμπωσε» σ’ αυτό που έχει μάθει να παίζει, δίνοντας περισσότερο χώρο στους πλάγιους full back καθώς είχε καλύτερη λειτουργία και ο άξονας με το δίδυμο των Χόνγκλα-Γένσεν. Κι έτσι έγινε πιο απειλητικός ψάχνοντας το γκολ όπως στη φάση του 71ου λεπτού με το σουτ του Γκαρέ.

Το απίθανο φινάλε με το αυτογκόλ του Χρυσόπουλου

Ο Άρης διατήρησε την πρωτοβουλία των κινήσεων και με στρωτό ποδόσφαιρο έψαξε τις φάσεις εν αντιθέσει με τον Αστέρα ο οποίος είχε παθητικό ρόλο στο παιχνίδι. Ο Μιχάλης Γρηγορίου έριξε στο παιχνίδι και τον Λορέν Μορόν αναζητώντας το γκολ της νίκης. Ο Αστέρας σε φάση διαρκείας στο 89’ δεν βρήκε εκτέλεση παρότι η μπάλα πέρασε από τα πόδια τριών παικτών. Για να φτάσουμε στη φάση του 93ου λεπτού όπου μετά από σέντρα, ο Παλάσιος έκανε την κεφαλιά και ο Χρυσόπουλος – στην προσπάθειά του να σκοράρει – έστειλε την μπάλα στα δίχτυα (0-1) κι έτσι ο Άαρης πήρε το τρίποντο.

Την κίτρινη κάρτα είδαν οι Μέντεζ, Σίλβα, Ορόσκο (Αστέρας), Πετρίς (Άρης)

MVP: Ο Φαμπιάνο «έσβησε» όλες τις φάσεις του Αστέρα, έχτιζε και τις επιθέσεις του Άρη.

Στο ύψος τους: Πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο από τον Μάρτιν Χόνγκλα και τον Ρίτσαρντς. Ο Κιμπιόκα έκανε καλό πρώτο ημίχρονο, ομοίως και ο Μπουζούκης. Στο δεύτερο, γενικώς ο Αστέρας χάθηκε από το γήπεδο.

Ο «αδύναμος κρίκος»: Ο Καντεβέρε έχασε το άχαστο καθώς ο Μακέντα δεν φάνηκε καθόλου στο παιχνίδι. Για τον Χρυσόπουλο ήταν άδικο αυτό που έγινε στο τέλος καθώς αυτός «γλίτωσε» την ομάδα του στο 53’ αλλά η μπάλα του έπαιξε άσχημο παιχνίδι στο τέλος.

Η «γκάφα»: Δύο μαζεμένες. Αυτή του Σίλβα στο 53ο λεπτό αλλά ακόμα μεγαλύτερη αυτή του Καντεβέρε ο οποίος «φάτσα» με τον τερματοφύλακα καθυστέρησε να πλαράρει.

Το «στραγάλι»: Χωρίς προβλήματα η διαιτησία του Τσέτσιλα. Εύκολο μεροκάματο για τον Μιχάλη Ματσούκα στο VAR.

Το «ταμείο» του Gazzetta: Ανεξαρτήτως του τρόπου, ο Άρης άξιζε τη νίκη με την κυριαρχική εμφάνισή του στο δεύτερο ημίχρονο έπειτα από την κακή απόδοσή του στο πρώτο. Θα μπορούσε να είχε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις αλλά ο Καντεβέρε δεν σκόραρε. Κι έγινε αυτή η φάση του 93ου λεπτού. Συνολικά όμως, αυτός κυνήγησε τη νίκη καθώς ο Αστέρας δεν το έκανε αλλά έπαιξε για την ισοπαλία.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Παπαδόπουλος, Κώτσιρας, Σίλβα, Χρυσόπουλος, Μέντες, Γκονζάλες, Πέρεθ (69’ Τσίκο), Ορόθκο (87’ Κετού), Κιμπιόκα (77’ Γκέζος), Μπουζούκης(77’ Ρικαρντίνιο), Μακέντα (88’ Γκιτέρσος).

ΑΡΗΣ: Βέλιο, Πετρίς (77’ Φαντιγκά), Φαμπιάνο, Σούταλο, Ρίτσαρντς, Μπασίρου (45’ Καντεβέρε), Χόνγκλα, Γένσεν, Μπρούμα (77’ Γιαννιώτας), Γκαρέ (87’ Παλάσιος), Κουαμέ (77’ Μορόν).